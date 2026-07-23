ევროკავშირმა შეათანხმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების ახალი, 21-ე პაკეტი

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მუდმივმა წარმომადგენლებმა შეათანხმეს სანქციების ახალი, 21-ე პაკეტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ უნდა ამოქმედდეს უკრაინაში ომის გამო.
ახალი სანქციები ძალაში შევა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერების მხრიდან საბოლოოდ დამტკიცებისა და ოფიციალურად გამოქვეყნების შემდეგ.
ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის ინფორმაციით, სანქციები შეეხება კიდევ 32 რუსულ ბანკს, კრიპტოვალუტის კომპანიებს და ნავთობით ვაჭრობის პლატფორმებს. ერთი წლით გაგრძელდება რუსული ნავთობის ფასისთვის დაწესებული ზედა ზღვარი. სანქციები გავრცელდება გემებზე, რომლებიც რუსეთის ე.წ. ჩრდილოვან ფლოტს ეხმარებიან.
ევროკომისიის პრეზიდენტის ცნობითვე, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა უკრაინის წინააღმდეგ ომის მონაწილე რუსებისთვის ევროკავშირში ჩასვლის ასაკრძალად.
სააგენტო Reuters-ის წყაროთა ცნობით, სანქციების ახალი პაკეტი ითვალისწინებს გამონაკლისს, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია რუსული გათხევადებული ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება მესამე ქვეყნებში. ამის აკრძალვას საბერძნეთი ეწინააღმდეგებოდა და გამონაკლისის დაშვების შემდეგ დასთანხმდა სანქციების 21-ე პაკეტის მიღებას.
რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების პაკეტი მიმართულია საერთო ჯამში, დაახლოებით 250 იურიდიული და კერძო პირის წინააღმდეგ.
მათ შორის აღარ არის რუსეთის პატრიარქი კირილე, რომელიც თავდაპირველი სიიდან ამოიღეს ბულგარეთის მოთხოვნით.
ფორუმი