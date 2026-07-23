ფედოროვი უარს ამბობს ყველა თანამდებობაზე, უკრაინის თავდაცვის მინისტრობის გარდა

უკრაინის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, მიხაილო ფედოროვმა უარით უპასუხა უკრაინის პრეზიდენტის წინადადებებს მისი სამომავლო თანამდებობების თაობაზე და თქვა, რომ თავდაცვის მინისტრის პოსტის გარდა სხვა წინადადებას არ დათანხმდება.
ფედოროვის თქმით, იგი პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მადლობელია ყველა შეთავაზებული ვარიანტისთვის, მაგრამ ამჟამად სახელმწიფოში არის მხოლოდ სამი თანამდებობა, რომლებიც უშუალოდ ფრონტზე მყოფი მეომრების გარდა რეალურად განსაზღვრავს ომის მიმდინარეობას - უკრაინის პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი. ფედოროვის კომენტარს ავრცელებს რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური.
მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ზელენსკიმ ფედოროვს ახალ მთავრობაში შესთავაზა თანამდებობა. 23 ივლისს, კიევში, ირლანდიის პრემიერ-მინისტრთან, მიჰოლ მარტინთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ზელენსკიმ თქვა, რომ ფედოროვი "გუნდში რჩება", და მას რამდენიმე თანამდებობა შესთავაზეს. "ჩვენი ყველა შეხვედრის დეტალების მოტანის გარეშე, ბოლო პოსტია ვიცე-პრემიერი სამხედრო ნოვაციათა განხრით. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უნდა იყო ნოვაციათა კოორდინაცია თავდაცვის სამინისტროს, ჩვენი არმიის მთავარ კომიტეტს, გენერალურ შტაბსა და პრეზიდენტს შორის" - თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა.
ზელენსკი ახლახან ამბობდა, რომ ფედოროვს შესთავაზა "ხელისუფლებაში ღირსეული პოზიცია - რომელიც შესაძლებელს გახდიდა სახელმწიფოს ტექნოლოგიური შემადგენლის გაერთიანებას და მისი განვითარების უზრუნველყოფას".
უკრაინაში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ფედოროვის დაბრუნების მოთხოვნით.
გასულ კვირაში, თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ ფედოროვმა მძაფრად გააკრიტიკა იმ მომენტში უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, ოლექსანდრ სირსკი. მან აღნიშნა სირსკის წარმატებები სამხედრო მეთაურის რანგში, მათ შორის კიევის ოპერაციისას, თუმცა დასძინა - "მართვის სისტემა შეიცვალა და ჩვენ არ შეგვიძლია ვიაროთ იმით, რაც იყო მაშინ". ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ფედოროვს და სირსკის ერთმანეთთან კონფლიქტი ჰქონდათ.
ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ახლახან თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა ევჰენ ხმარა - რომელიც რომელიც უწინ უშიშროების სამსახურს ხელმძღვანელობდა. მან ასევე გაათავისუფლა შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი სირსკი და მის ნაცვლად დანიშნა მიხაილო დრაპატი.
ფორუმი