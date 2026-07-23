ევროკომისიამ 890 მილიონი ევროთი დააჯარიმა Google

ევროკავშირმა 890 მილიონი ევროთი დააჯარიმა კომპანია Google-ი, ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში ევროკავშირის წესების დარღვევის გამო.
ევროპული კომისიის მიერ 23 ივლისს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ჯარიმა დაწესდა Google-ის ძებნის სისტემაში უპირატესობის საკუთარი სერვისებისთვის მინიჭებისთვის და ასევე შეზღუდვებისთვის, რომლებიც ბიზნესებს შეეხო მომხმარებლის გაგზავნაში ალტერნატიული, ხშირად უფრო იაფი შესყიდვების არხებისკენ Google Play-ის ონლაინ მაღაზიაში. კომისია აცხადებს, რომ ამ დარღვევების გამო დაწესდა ორი ჯარიმა, 460 მილიონი და 430 მილიონი ევროს ოდენობით.
"დავადგინეთ, რომ Google-ს ზიანი მოაქვს კომპანიებისთვის, რომლებიც ანალოგიურ მომსახურებას ეწევიან, მაგალითად ონლაინ-ვაჭრობის და სპორტის სფეროებში, მათთვის Google-ის საძიებო სისტემაში მსგავსი ხილვადობის არ უზრუნველყოფით" - განაცხადა ევროპული კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ, ჰენა ვირკუნენმა.
კომისიის განცხადებით, ამერიკულ ტექნოლოგიურ კომპანიას დაეკისრა ცვლილებების გატარების ვალდებულება, თავისი მუშაობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანიას კვლავ დაუწესდება ჯარიმები.
Google-ს უფლება აქვს ჯარიმა ევროკავშირის სასამართლოებში გაასაჩივროს. დარღვევების გამოსწორებისთვის კომპანიას ორი თვემდე ვადა მიეცა.
კომპანიამ გააკრიტიკა ევროკავშირის დასკვნები და განაცხადა ევროკომისიაში საჩივრის შეტანის შესაძლებლობაზე. "ეს არა პატიოსანი კონკურენცია, არამედ პროდუქტის ხარისხის გაუარესებაა, რომელიც გამოწვია საკუთარი ინტერესების გამტარებელი პირების მცირე ჯგუფმა - რასაც ზარალი მოაქვს ევროპულ კომპანიებისთვის და მომხმარებლებისთვის" - განაცხადა გლობალურ საკითხებში Google-ის წარმომადგენელმა, კენტ უოკერმა.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ბრიუსელი ტექნოლოგიის გიგანტ კომპანიებს აჯარიმებს. 2025 წლის აპრილში კომისიამ ამავე კანონის საფუძველზე 500 მილიონი ევროთი დააჯარიმა Apple, ხოლო Meta – 200 მილიონი ევროთი.
ფორუმი