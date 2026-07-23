ადიგენის სოფელ გომაროში მეწყერი ჩამოწვა

ინფორმაცია თავდაპირველად სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მომუშავე ადგილობრივმა გამოცემა TOK2REGIONS-მა გაავრცელა.
მეწყერმა თითქმის მთლიანად მოიყოლა საცხოვრებელი სახლების ნაწილი.
„შიგნით თითმის ყველაფერი გაფუჭებულია“, - ამბობს ახალგაზრდა კაცი.
გამოცემა ადგილობრივებზე დაყრდნობით წერს, რომ მეწყერი 2025 წელსაც იყო, თუმცა:
- გასულ წელთან შედარებით წელს მეწყერმა უფრო დიდი რაოდენობის ქვა-ღორღი და სხვა ნარჩენები ჩამოიტანა,
- უფრო მეტი ტერიტორია და სახლები დააზიანა.
- დაზიანებულია ავტომობილებიც.
გამოცემის ინფორმაციითვე, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.
ადგილობრივები მათ ეუბნებიან, რომ ადგილზე მძიმე ტექნიკა იყო მიყვანილი და ტერიტორიის ნაწილი გაიწმინდა.
ფორუმი