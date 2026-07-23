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ადიგენის სოფელ გომაროში მეწყერი ჩამოწვა

მნიშვნელოვნად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლების ნაწილი. წყარო: TOK2Regions
მნიშვნელოვნად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლების ნაწილი. წყარო: TOK2Regions

23 ივლისს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერი ჩამოწვა. მნიშვნელოვნად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლების ნაწილი.

ინფორმაცია თავდაპირველად სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მომუშავე ადგილობრივმა გამოცემა TOK2REGIONS-მა გაავრცელა.

მეწყერმა თითქმის მთლიანად მოიყოლა საცხოვრებელი სახლების ნაწილი.

„შიგნით თითმის ყველაფერი გაფუჭებულია“, - ამბობს ახალგაზრდა კაცი.

გამოცემა ადგილობრივებზე დაყრდნობით წერს, რომ მეწყერი 2025 წელსაც იყო, თუმცა:

  • გასულ წელთან შედარებით წელს მეწყერმა უფრო დიდი რაოდენობის ქვა-ღორღი და სხვა ნარჩენები ჩამოიტანა,
  • უფრო მეტი ტერიტორია და სახლები დააზიანა.
  • დაზიანებულია ავტომობილებიც.

გამოცემის ინფორმაციითვე, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.

ადგილობრივები მათ ეუბნებიან, რომ ადგილზე მძიმე ტექნიკა იყო მიყვანილი და ტერიტორიის ნაწილი გაიწმინდა.

ფორუმი

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