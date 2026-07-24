„არეალი არ იყო საქართველო“ - ეროვნული ბანკი სანქცირებულ კომპანიებში 3 ქართული VASP-ის მოხვედრაზე 

ბანკი ორ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას:
- ამ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული კომპანიებს (Virtual Asset Service Provider) არ აქვთ ბანკიდან შესაბამისი საქმიანობის ნებართვა მიღებული;
- სანქცირებული კომპანიები საქართველოში არ საქმიანობენ.
2026 წლის 23 ივლისს ევროკავშირმა გამოაქვეყნა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21-ე პაკეტი. ჩამონათვალში მოხვდა საქართველოში არსებული ყულევის პორტი დათქმით და ასევე 14 კრიპტოვალუტების სერვისის პლატფორმას, რომლებიც ფუნქციონირებდნენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშლის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში.
„ევროსკოპმა“ ევროკომისიის პრეს-სპიკერს, შიბონ მაკგარს ჰკითხა სანქცირებულ კრიპტო კომპანიებზე.
„ინდივიდუალურად შევიყვანეთ სიაში გარკვეული პლატფორმები, რომლებიც სისტემატურად გამოიყენებოდა სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და რუსეთის მიერ თანხების გადასარიცხად. ჩვენ გვსურს, წერტილი დავუსვათ ასეთ ქმედებებს“, - უპასუხა ევროკომისიის პრეს-სპიკერმა.
ფორუმი