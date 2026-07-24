ამასობაში, რუსეთი გააგრძელებს ბრძოლას თავისი მიზნების სამხედრო გზით მისაღწევად, განაცხადა კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა.
„დიახ, (ბრძოლა) არ არის სასურველი გზა, მაგრამ მშვიდობის პერსპექტივის არარსებობის გათვალისწინებით, ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ მას, სრულ გამარჯვებამდე. თუმცა, ჩვენ დაველოდებით ახალ (აშშ-ის) წინადადებებს“, - განუცხადა პესკოვმა სახელმწიფო ტელევიზიის რეპორტიორს, რომელმაც ჰკითხა, მზად იყო თუ არა მოსკოვი კიდევ დიდხანს დალოდებოდა ამერიკელების მიერ ახალი იდეების მოფიქრებას, როდესაც წინა მცდელობები წარუმატებელი აღმოჩნდა.
მისმა კომენტარებმა ხაზი გაუსვა კრემლის სურვილს, გაეგრძელებინა დიპლომატია ტრამპთან და დაადანაშაულა უკრაინის ევროპელი მოკავშირეები ომის გაჭიანურებაში, რომელიც უკვე მეხუთე წელია მიმდინარეობს.
„ამერიკელები - პრეზიდენტი ტრამპი და მისი მომლაპარაკებლები - გულწრფელები არიან ყველასთვის მისაღები ვარიანტების ჩამოყალიბების სურვილში. მათ მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი ჩვენ მივიღეთ, მაგრამ უკრაინელებმა უარყვეს“, - თქვა პესკოვმა.
„ამერიკელებმა ვერ შეძლეს დაერწმუნებინათ უკრაინელები ... რომლებსაც ევროპელები აქეზებდნენ“.
რუსეთს, უკრაინასა და აშშ-ს შორის ბოლო სამმხრივი სამშვიდობო მოლაპარაკებები თებერვალში გაიმართა, აშშ-სა და ისრაელის ირანთან ომამდე ცოტა ხნით ადრე. კრემლმა არაერთხელ განაცხადა, რომ იმედოვნებს, რომ აშშ-ის შუამავლობა განახლდება ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის შემსუბუქების შემდეგ.
ამ კვირაში აშშ-სა და რუსეთის უმაღლესი დიპლომატები აზიაში ხანმოკლედ შეხვდნენ ერთმანეთს. რუსეთი კვირების განმავლობაში აცხადებდა, რომ მზად იყო ტრამპის წარმომადგენლებისთვის მოსკოვში მოლაპარაკებებისთვის ემასპინძლა, მაგრამ თარიღი არ გამოცხადებულა.
პესკოვმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების პოზიცია ბუნდოვანია, რადგან ის „აგრძელებს უკრაინის იარაღით მომარაგებას“, ომის დასრულების სურვილზე საუბრისას.
„თუმცა, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ტრამპის ადმინისტრაციის ეს ორმაგი პოზიცია ყველგან, სადაც ის ემთხვევა ჩვენს ინტერესებს. და მათი სურვილი, ხელი შეუწყონ მშვიდობიანი მოგვარების მიღწევას, სრულად შეესაბამება ჩვენს ინტერესებს“, - თქვა მან.
რუსეთი მიიჩნევს, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გულწრფელია უკრაინის ომის დასრულების მცდელობებში და დაელოდება ვაშინგტონის მიერ ახალი წინადადებების წარდგენას, მიუხედავად იმისა, რომ აშშ კიევისთვის იარაღის მიწოდებას აგრძელებს, განაცხადა კრემლმა პარასკევს- 24 ივლისს.
ამასობაში, რუსეთი გააგრძელებს ბრძოლას თავისი მიზნების სამხედრო გზით მისაღწევად, განაცხადა კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა.
ფორუმი