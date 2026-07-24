ისრაელმა სამხედრო ოპერაცია დაიწყო პალესტინელების სოფელთან მომხდარი სისხლიანი შეტაკების შემდეგ

24 ივლისის ამ დაპირისპირების შემდეგ, ბოლო კვირების განმავლობაში მომატებული მსხვერპლის რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა პალესტინელების წინააღმდეგ ისრაელელი მოსახლეების ძალადობის გაძლიერების ფონზე.
სააგენტო Reuters-ი იმოწმებს გაეროს მონაცემებს, რომელთა თანახმად, ნაბლუსის სამხრეთ-დასავლეთით, სოფელ ტალთან ახლოს მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, პალესტინის სოფლებზე მოსახლეების თავდასხმები მკვეთრად გაიზარდა წლის დასაწყისიდან.
ისრაელის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ისრაელის მშვიდობიან მოქალაქეებს, რომლებიც ამ არეალში ლაშქრობაში იყვნენ, თავს დაესხნენ სოფლის მახლობლად, დასავლეთი ნაპირის ე.წ. A ზონაში, რომელიც პალესტინის ხელისუფლების სამოქალაქო და უსაფრთხოების კონტროლის ქვეშაა და რომელშიც ისრაელელებს ოფიციალურად ეკრძალებათ შესვლა.
ამ ინფორმაციით, პალესტინელმა კაცმა ისრაელის უსაფრთხოების თანამშრომელს ახლომდებარე დასახლება ხავატ-გილადიდან იარაღი წაართვა, ცეცხლი გახსნა და დაჭრა რამდენიმე ისრაელელი, რომლებიც შემდეგ დაიღუპნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ოთხი პალესტინელი დაიღუპა.
ადგილობრივი პალესტინელი ოფიციალური პირების თქმით, ისრაელელი მოსახლეების დიდმა ჯგუფმა ორ სახლში შეჭრა სცადა, რის შემდეგაც მათ სოფლის მაცხოვრებლები დაუპირისპირდნენ.
პარასკევს ისრაელის ჯარებმა საგზაო საგუშაგოები მოაწყვეს ტალისა და ნაბლუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე და განაცხადეს, რომ დევნიდნენ ინციდენტში მონაწილე პირებს. სამხედროებმა განაცხადეს, რომ ემზადებიან "სექტორში ფართო კონტრტერორისტული ოპერაციისთვის."
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პარასკევს, ამ ინციდენტის შემდეგ განაცხადა, რომ მისი მთავრობა ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ახალ დასახლებებს შექმნის და არსებულებს დააკანონებს.
ნეთანიაჰუმ და თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა გამოაცხადეს, რომ იწყებენ „ნაბიჯების სერიას“, მათ შორის, რეიდებს „სასოფლო-სამეურნეო დასახლებების ლეგალიზაციისა და ახლების შექმნის დაჩქარების“ მიზნით პალესტინელთა სოფლებში, რომლებიც, სავარაუდოდ, მებრძოლებს იფარებენ.
მკაცრი პოლიტიკის მომხრე ფინანსთა მინისტრმა ბეზალელ სმოტრიჩმა განაცხადა, რომ ახლომდებარე პალესტინური სოფლები მოსახლეობისგან უნდა გაიწმინდოს და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ახალი დასახლებები უნდა აშენდეს.
„ეს არის ჩვენი სათანადო სიონისტური პასუხი ტერორისტებისა და ტერორიზმის მიმართ და ასევე ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიებზე ჩვენი გავლენის შელახვის სურვილის მიმართ“, - განაცხადა მან.
ისრაელში არჩევნებამდე სამი თვით ადრე, ნეთანიაჰუს მთავრობამ, რომელიც ებრაელთა დასახლებების გაფართოების მომხრეა, გააძლიერა მზადება დასახლებების კვლავ გაზრდისკენ დასავლეთ ნაპირზე, რომელიც ისრაელმა 1967 წლის ახლო აღმოსავლეთის ომის შემდეგ დაიკავა.
პალესტინელები მას თავიანთი სახელმწიფოს ნაწილად მიიჩნევენ ღაზასთან ერთად, ხოლო აღმოსავლეთ იერუსალიმს - მის დედაქალაქად.
პარასკევს მომხდარი ინციდენტის დროს, პალესტინის ხელისუფლების საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მოსახლეები თავს დაესხნენ ქალაქ კალკილიას მახლობლად მდებარე სოფელს, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაჭრეს და ხეებსა და მანქანებს ცეცხლი წაუკიდეს.
ისრაელის სამხედროებს მომხდარზე კომენტარი დაუყოვნებლივ არ გაუკეთებიათ.
პალესტინის ხელისუფლების მონაცემებით, წელს დასავლეთ ნაპირზე 87 პალესტინელი დაიღუპა, მათ შორის 21 ისრაელელმა მოსახლეებმა მოკლეს.
გაეროს მონაცემებით, წლის დასაწყისიდან ისრაელელი მოსახლეების თავდასხმების შედეგად დაახლოებით 850 პალესტინელი დაიჭრა.
საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, პალესტინელთა საერთაშორისოდ აღიარებულ ტერიტორიაზე ებრაელთა ყველა დასახლება უკანონოა.
ფორუმი