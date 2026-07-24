ესპანეთის პოლიციამ დააკავა ხანძრის გაჩენაში ეჭვმიტანილი კაცი. მადრიდის რეგიონში ათასობით ადამიანია ევაკუირებული

ესპანეთის პოლიციამ პარასკევს განაცხადა, რომ დააკავეს კაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია მადრიდის რეგიონში მასშტაბური ხანძრის გაჩენაში სასოფლო-სამეურნეო მანქანის გამოყენებით, მიუხედავად იმისა, რომ ხანძარსაშიშ პირობებში მძიმე ტექნიკის გამოყენება აკრძალულია.
იმავე ინციდენტთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პირის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს, განაცხადა Guardia Civil-მა X-ზე და აღნიშნა: „(ხანძრის)
გაჩენის მიზეზი იყო მძიმე ტექნიკის გამოყენება იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს აკრძალული იყო“.
მადრიდის რეგიონში, სულ მცირე, 19 ათასი ადამიანი ევაკუირებულია ან სახლში დარჩენის ბრძანება მიეცა რეგიონის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ხანძრების გამო, განაცხადა პარასკევს რეგიონის პრეზიდენტმა ისაბელ დიას აიუსომ.
აიუსომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ესპანეთის დედაქალაქის გარშემო მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გაჩენილმა ხანძრებმა დაახლოებით 6 000 ჰექტარი გაანადგურა.
მან თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ზომის ფართობის დაწვა სხვაგან, უფრო სოფლის რეგიონებში, „არ ჩაითვლებოდა ასე მნიშვნელოვნად“, მადრიდში, „სახლებისა და ადამიანების ასეთი მაღალი კონცენტრაციით, ეს კატასტროფაა“.
აიუსოს თანახმად, დაახლოებით 100 ადამიანი მკურნალობს მცირე დაზიანებით, ძირითადად კვამლის შესუნთქვით ან შფოთვითი შეტევებით, ხოლო, სულ მცირე, 43 სახლი განადგურებულია.
„სიტუაცია სრულიად უჩვეულო და
კატასტროფულია“, - აღნიშნა მან და დასძინა, რომ პრიორიტეტი „სიცოცხლის გადარჩენაა“.
მისი თქმით, ხანძრებს 31 სახმელეთო მანქანა და ცხრა თვითმფრინავი ებრძვის.
ცენტრალურმა მთავრობამ განაცხადა, რომ ხანძრის ჩასაქრობად, მათ შორის მეზობელ კასტილიასა და ლეონის რეგიონში, ავილასთან ახლოს, თითქმის 2 ათასი მეხანძრე, სამხედრო საგანგებო სიტუაციების პერსონალი, სამოქალაქო გვარდიის ოფიცრები და გარემოს დაცვის სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები იყვნენ მობილიზებული.
სწრაფად გავრცელებადმა ხანძარმა 10 ათასზე მეტი ადამიანი აიძულა, დაეტოვებინა სახლები და კემპინგი მოეწყო საფრანგეთის ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან.
სამხრეთ-დასავლეთ საფრანგეთში ღამით 10 ათასზე მეტი ადამიანი იქნა ევაკუირებული, რადგან სწრაფად გავრცელებადმა ხანძარმა ბორდოს დასავლეთით მინიმუმ 2 400 ჰექტარი მოიცვა, განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა.
საფრანგეთში, ისევე როგორც ესპანეთში, ხანძრის ჩაქრობაში ჩართული არიან ევროკავშირის ქვეყნების სამაშველო სამსახურები.
ფორუმი