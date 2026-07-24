ტრამპი: არ მიჰყიდოთ ირანს იარაღი

„ამიტომ, ჩემი აზრით, ორი მთავარი ქვეყანა, რომლებზეც ხალხი ხშირად საუბრობს ირანთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით, არ მონაწილეობს“ [იარაღის მიწოდებაში], - განაცხადა ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელ Truth Social-ზე. „თუ ისინი ამას გააკეთებენ, ეს მათთვის ძალიან ცუდი იქნება - რა თქმა უნდა, ეს არ არის მათ ინტერესებში“.
ტრამპის კომენტარი Truth Social-ზე გავრცელდა იმ ინფორმაციის ფონზე, რომ ვაშინგტონი იძიებს, აწვდიან თუ არა მოსკოვი და პეკინი ირანს სამიზნეებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, აშშ-ის ბაზებზე განხორციელებული დარტყმების სერიის შემდეგ.
აშშ-ის პრეზიდენტის თქმით, ჩინეთის პრეზიდენტმა, სი ძინპინმა, მაისში, პეკინში შეხვედრისას, უთხრა, რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ მიაწვდიდა ირანს იარაღს და დასძინა: „ჩვენი ურთიერთობების გათვალისწინებით, მე მის სიტყვას ვენდობი“.
ტრამპმა დასძინა, რომ პუტინმა მსგავსი დაპირება მისცა, უკრაინაში ომის მიუხედავად.
„მას ესმის, რომ მე იარაღს უკრაინას კი არა, ნატოს ქვეყნებს ვყიდი. ისინი სრულ ფასს იხდიან და როგორ ნაწილდება ეს იარაღი, წარმოდგენა არ მაქვს“, - თქვა ტრამპმა.
ტრამპი ხშირად უფრო პატივისცემის ტონს მიმართავს სი ძინპინისა და პუტინის მიმართ, ვიდრე ვაშინგტონის საკუთარი მოკავშირეების მიმართ და ამბობს, რომ მათ, როგორც მსოფლიო წამყვანი ძალების ლიდერებს, პატივისცემით უნდა მოეკიდონ.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პარასკევს გააფრთხილა ჩინეთი და რუსეთი, არ მიჰყიდონ იარაღი ირანს, თუმცა თქვა, რომ მას სჯერა სი ძინპინის და ვლადიმირ პუტინის დაპირებების, რომ ისინი ჯერ ამას არ აკეთებენ.
„ამიტომ, ჩემი აზრით, ორი მთავარი ქვეყანა, რომლებზეც ხალხი ხშირად საუბრობს ირანთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით, არ მონაწილეობს“ [იარაღის მიწოდებაში], - განაცხადა ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელ Truth Social-ზე. „თუ ისინი ამას გააკეთებენ, ეს მათთვის ძალიან ცუდი იქნება - რა თქმა უნდა, ეს არ არის მათ ინტერესებში“.
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