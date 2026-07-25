თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია ისევ გაითიშა

თბილისსა და საქართველოს რეგიონების დიდ ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება.
„თელმიკოს“ ცხელი ხაზის ინფორმაციით, „თბილისში დაფიქსირიდა სისტემური გამორთვა. ელექტროენერგია აღდგება გამორთვიდან ერთ საათში“.
ელექტროენერგია დაახლოებით დილის 8 საათისთვის გაითიშა.
სისტემური გათიშვის მიზეზი უცნობია.
სოციალურ ქსელში მომხმარებლები წერენ, რომ არ მუშაობს მეტროც. ასევე გაჩერებულია საქართველოს რკინიგზა.
მთელ საქართველოში ელექტროენერგია გაიშითა 24 ივლისსაც, დაახლოებით 00:10 საათზე, ქვეყნის ენერგოსისტემაში განვითარებულმა სასისტემო ავარიულმა გათიშვამ ელექტროენერგიისა და სატელეკომუნიკაციო ქსელების შეფერხება გამოიწვია. შედეგად, თბილისსა და საქართველოს უმეტეს რეგიონში დროებით შეწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. მიზეზი, ამ დრომდე უცნობია.
ფორუმი