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თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია ისევ გაითიშა

ელექტროენერგია დაახლოებით დილის 8 საათისთვის გაითიშა
ელექტროენერგია დაახლოებით დილის 8 საათისთვის გაითიშა

თბილისსა და საქართველოს რეგიონების დიდ ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება.

„თელმიკოს“ ცხელი ხაზის ინფორმაციით, „თბილისში დაფიქსირიდა სისტემური გამორთვა. ელექტროენერგია აღდგება გამორთვიდან ერთ საათში“.

ელექტროენერგია დაახლოებით დილის 8 საათისთვის გაითიშა.

სისტემური გათიშვის მიზეზი უცნობია.

სოციალურ ქსელში მომხმარებლები წერენ, რომ არ მუშაობს მეტროც. ასევე გაჩერებულია საქართველოს რკინიგზა.

მთელ საქართველოში ელექტროენერგია გაიშითა 24 ივლისსაც, დაახლოებით 00:10 საათზე, ქვეყნის ენერგოსისტემაში განვითარებულმა სასისტემო ავარიულმა გათიშვამ ელექტროენერგიისა და სატელეკომუნიკაციო ქსელების შეფერხება გამოიწვია. შედეგად, თბილისსა და საქართველოს უმეტეს რეგიონში დროებით შეწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. მიზეზი, ამ დრომდე უცნობია.

ფორუმი

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