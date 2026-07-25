Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

თეთრი სახლი ამბობს, რომ ტრამპი და ზელენსკი მომავალ კვირაში შეხვდებიან

უკრაინისა და აშშ-ის პრეზიდენტები, ნიუ იორკი, 23 სექტემბერი, 2025 წელი
უკრაინისა და აშშ-ის პრეზიდენტები, ნიუ იორკი, 23 სექტემბერი, 2025 წელი

თეთრი სახლი აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპისა და უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის დაგეგმილ შეხვედრას ადასტურებს. ინფორმაციას Reuters-ი თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით ავრცელებს.

მისი ცნობით, აშშ-სა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა სამშაბათს, 28 ივლისსაა დაგეგმილი.

წყაროს თქმით, უკრაინელი და ამერიკელი ოფიციალური პირები ჰაერში ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებას განიხილავენ, რომლის წარდგენასაც რუსული მხარისთვის გეგმავენ.

აშშ-ში ვიზიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკი სენატორი ლინდსი გრემის დაკრძალვას დაესწრება.

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი 22 ივლისს ელაპარაკა აშშ-ის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენლებს, სტივ უიტკოფსა და ჯარედ კუშნერს. ეს ცნობა გაავრცელა გამოცემა Axios-ის კორესპონდენტმა, შემდეგ ინფორმაცია თავად ზელენსკიმაც დაადასტურა.

უკრაინის პრეზიდენტის სიტყვებით, გაიმართა "მნიშვნელოვანი საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა გააქტიურდეს დიპლომატია და მოახლოვდეს მშვიდობა". ზელენსკიმ დასძინა, რომ უკრაინის და აშშ-ის ჯგუფები მჭიდრო კონტაქტს ინარჩუნებენ და აგრძელებენ მუშაობას განხილვის პროცესში მყოფ საკითხებზე.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG