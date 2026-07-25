ირანის მოქალაქის მხარდასაჭერად, რომელსაც საქართველოდან გაძევება ემუქრება, აქცია გაიმართა

იმან ასღარი ორ თვეზე მეტია, მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში ელოდება თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას - გააძევებენ თუ მისცემენ საქართველოში დარჩენის უფლებას.
ის თითქმის 8 წელია საქართველოში ცხოვრობს, დარწმუნებულია, რომ ირანში გაძევების შემთხვევაში, მას სიკვდილით დასჯიან.
ახალგაზრდა კაცი 2026 წლის დასაწყისში, თბილისში, ირანის ისლამური საელჩოს წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციების ხშირი მონაწილე იყო.
იმან ასღარის ოჯახის წევრის თქმით, 37 წლის კაცი მას შემდეგ დააკავეს, რაც მისი ბინადრობის საკითხზე წარმოებული საქმე უარით დასრულდა. ოჯახის წევრი ჰყვება, რომ მან გადაწყვიტა საქართველო კანონის დაცვით დაეტოვებინა და უსაფრთხო, მესამე ქვეყანაში გამგზავრებულიყო, თუმცა პასპორტის განახლებაზე ირანის საელჩომ საქართველოში უარი უთხრა.
იმან ასღარის სასამართლო სხდომა 16 ივლისს უნდა ჩატარებულიყო. მისი ადვოკატის თქმით, სხდომა, ზეპირი მოსმენის გარეშე, თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სავარაუდოდ, მომდევნო კვირაში გაიმართება.
ფორუმი