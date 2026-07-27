სუსი: დავაკავეთ პირი, რომელმაც გელა გელაძისა და ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით მოტყუებით 11 300 ლარი აიღო

ბრალდებული მათ გათავისუფლებას და შემდეგ საპროცესო შეთანხმებას დაჰპირდა.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში დაკონკრეტებული არ არის, რომელი სისხლის სამართლის საქმის ბრალდებულებზეა საუბარი.
რომელი "ძალოვანი უწყების" ყოფილ თანამშრომელზეა საუბარი; ასევე არც ის, ვინ მიმართა საგამოძიებო ორგანოებს "თაღლითობის საქმეზე" და როდის მოხდა ფაქტი.
უწყების თანახმად "გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს".
რადიო თავისუფლება დამატებითი დეტალების გარკვევას ცდილობს.
ფორუმი