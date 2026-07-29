იაპონიაში მსხვერპლია დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად

სულ მცირე 13 ადამიანი დაიღუპა იაპონიაში მომხდარი 7,1 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. დაღუპულთა რიცხვი 29 ივლისს გამოაცხადა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიტიმ.
დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. ათეულობით დაკარგულად ითვლება. მიმდინარეობს სამძებრო-სამაშველო ოპერაცია.
- მიწისძვრა 28 ივლისს საღამოს მოხდა. ეპიცენტრი იყო იაპონიის სამხრეთში, კუნძულ კიუსიუზე, კუმამოტოს პრეფექტურაში.
პრეფექტურის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ კუმამოტოში დანგრეულია სავაჭრო ცენტრი, რომლის ერთ ნაწილში აფეთქება მოხდა. აფეთქების ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
ნაწილობრივ დანგრეული და დაზიანებულია სახლები, გზები, ხიდები და ელექტროგადამცემი ხაზები. კუმამოტოში ევაკუირებულია 300 ათასამდე ადამიანი. ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 48 ათასამდე სახლს.
მიწისძვრით გამოწვეული შედეგების გამო მუშაობა შეაჩერა რკინიგზამ. დროებით დახურეს კუმამოტოს აეროპორტიც.
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინფორმაციით, მიწისძვრა არ ასახულა სენდაის ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხოებაზე. ეს სადგური ეპიცენტრიდან დაახლოებით ას კილომეტრში მდებარეობს.
- იაპონია მსოფლიოს იმ ქვეყნებს შორისაა სადაც მიწისძვრა ყველაზე ხშირად ხდება. წელიწადში სხვადასხვა სიმძლავრის 1500-მდე მიწისქვეშა ბიძგს აღრიცხავენ.
- 2016 წლის 14-17 აპრილს კუმამოტოს პრეფექტურა მოიცვა 6,5-7,3 მაგნიტუდის მიწისძვრების სერიამ. დაიღუპა 278 ადამიანი.
ფორუმი