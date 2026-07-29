აშშ-ის სენატმა ჯეი კლეიტონი დაამტკიცა ეროვნული დაზვერვის დირექტორად

აშშ-ის სენატმა ჯეი კლეიტონი დაამტკიცა ეროვნული დაზვერვის (DNI) დირექტორად. მის დანიშვნას მხარი დაუჭირა 51-მა სენატორმა, 47 წინააღმდეგი იყო.
კლეიტონი ამ თანამდებობაზე შეცვლის ტულსი გაბარდს, რომელმაც გასულ თვეში დატოვა თანამდებობა. როგორც ადრე იყო ცნობილი, მან თანამდებობა დატოვა, რათა იყოს მეუღლესთან, რომელსაც კიბოს დიაგნოზი დაუდგინეს.
კენჭისყრის შემდეგ აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კლეიტონს დანიშვნა მიულოცა. „ჯეი ყველანაირად გამორჩეულია და შესანიშნავად გაართმევს თავს დირექტორის მოვალეობებს!“ დაწერა მან სოციალურ სოცქსელ Truth Social-ში.
დანიშვნამდე კლეიტონი ფედერალურ პროკურორად მუშაობდა და უძღვებოდა რამდენიმე გახმაურებულ საქმეს, მათ შორის ვენესუელის ყოფილი ლიდერის, ნიკოლას მადუროს წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს.
კლეიტონს დაზვერვის სფეროში შეზღუდული გამოცდილება აქვს, მაგრამ მის კანდიდატურას უფრო მეტი მხარდაჭერა ჰქონდა ეროვნული დაზვერვის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, ბილ პულტისთან შედარებით, რომლის მოღვაწეობაც გამოირჩეოდა თანამშრომელთა მასობრივი შემცირებებით და ორივე პარტიის კანონმდებლების კრიტიკით.
ეროვნული დაზვერვის დირექტორი კოორდინაციას უწევს აშშ-ის 18 სადაზვერვო უწყებას მუშაობას და პასუხისმგებელია პრეზიდენტისთვის ყოველდღიური სადაზვერვო ანგარიშების მომზადებისთვის.
კლეიტონის დანიშვნა ხდება აშშ-ის სადაზვერვო საზოგადოების მიმდინარე რეორგანიზაციის ფონზე. ტრამპის ადმინისტრაციის კრიტიკოსები შეშფოთებას გამოთქვამენ სპეცსამსახურების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების გამო, მათ შორის პრეზიდენტის მიერ 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებზე და სადაზვერვო სტრუქტურებში საკადრო ცვლილებების თაობაზე.
ფორუმი