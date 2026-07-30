თურქეთმა ესტონეთში ხუთი F-16 განალაგა ნატოს მისიის ფარგლებში

თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ 30 ივლისს განაცხადა, რომ თურქეთმა ესტონეთში ხუთი F-16 გამანადგურებელი განალაგა ნატოს მისიის ფარგლებში, რომელიც გაძლიერდა რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ.
სამინისტროს თქმით, ხუთი გამანადგურებელი პორტუგალიელ პარტნიორებს ჩაანაცვლებს და ტალინის მახლობლად, ამარის სამხედრო ბაზაზე 30 ნოემბრამდე დარჩება, „ნატოს გაძლიერებული საჰაერო პატრულირების მისიის“ ფარგლებში.
„ამ მისიის განმავლობაში, ჩვენი დანაყოფები ნატოს ერთობლივი საჰაერო თავდაცვის ღონისძიებების ფარგლებში ბალტიისპირეთის საჰაერო სივრცის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ“, - განაცხადა სამინისტრომ.
ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომლებსაც რუსეთთან გრძელი საზღვრები აქვთ, 2022 წელს რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დრონების მათ საჰაერო სივრცეში შეჭრის მზარდ რაოდენობაზე იტყობინებიან ხოლმე.
თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ 30 ივლისს განაცხადა, რომ თურქეთმა ესტონეთში ხუთი F-16 გამანადგურებელი განალაგა ნატოს მისიის ფარგლებში, რომელიც გაძლიერდა რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ.
ფორუმი