UEFA-მ შეიძლება ბოიკოტი გამოუცხადოს მსოფლიო ჩემპიონატს

ევროპული ფეხბურთის მმართველმა ორგანომ - ევროპული ფეხბურთის ასოციაციების კავშირმა (UEFA) 30 ივლისს განაცხადა, რომ ის ბოიკოტს გამოუცხადებს მსოფლიო ჩემპიონატს, თუ FIFA გააგრძელებს თავისი გეგმის განხორციელებას კერძო ინვესტორებთან დაკავშირებით.
„UEFA არცერთი ეროვნული გუნდი არ მიიღებს მონაწილეობას FIFA-ს არცერთ ტურნირში, სანამ ეს წინადადებები ძალაში რჩება, თუ ეს წინადადება მთლიანად არ იქნება გაუქმებული და არ იქნება მოცემული სავალდებულო გარანტიები, რომ FIFA აღარასდროს გადასცემს თავის მმართველობას ან ტურნირებს კერძო საკუთრებაში“, - ნათქვამია UEFA განცხადებაში.
„მსოფლიო ჩემპიონატი არ შეიძლება ჩაითვალოს საინვესტიციო პროდუქტად... მისი არც ერთი ნაწილი არ უნდა გადაეცეს კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ჩემპიონატი არ იყიდება.“
დიდი ბრიტანეთის კულტურის მინისტრმა ლიზა ნენდიმ ხუთშაბათს მხარი დაუჭირა UEFA-ს ამ გადაწყვეტილებას, ბოიკოტი გამოუცხადოს მსოფლიო ჩემპიონატს და FIFA-ს სხვა შეჯიბრებებს, რაც პროტესტია გარე ინვესტორებისთვის გლობალური საფეხბურთო ტურნირების ორგანიზატორი შვილობილი კომპანიის წილების შეძენის ნებართვის მიცემის გეგმის წინააღმდეგ.
ნენდის განცხადებაში წერია: „ფეხბურთი გულშემატკივრებს ეკუთვნის და არა მილიარდერ ინვესტორებს. საკმარისია. დროა, ჩვენი თამაშის დასაცავად პოზიცია დავიკავოთ“.
ფორუმი