ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროპელ კოლეგებზე ზეწოლას ახდენს აშშ-ის ოპერაციებისთვის სამხედრო ბაზების დათმობის გამო

ბულგარელ კოლეგასთან, ველისლავა პეტროვა-ჩამოვასთან სატელეფონო საუბრისას, არაყჩიმ განაცხადა, რომ სოფიის მიერ აშშ-ის მოთხოვნის დამტკიცება ბაზაზე სამხედრო თვითმფრინავების განლაგების შესახებ ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების მხარდასაჭერად, აგრესიის ხელშეწყობას უტოლდება და დასძინა, რომ ეს ნაბიჯი მიუღებელია და ეწინააღმდეგება ორ ქვეყანას შორის ტრადიციულად მეგობრულ ურთიერთობებს.
ირანმა არაერთხელ გააფრთხილა ქვეყნები, რომლებიც მის წინააღმდეგ აშშ-ის სამხედრო ოპერაციებისთვის თავიანთი ტერიტორიის გამოყენების ნებას რთავენ, რომ ისინი, შესაძლოა, „შედეგების წინაშე“ აღმოჩნდნენ.
არაყჩიმ ცალკე სატელეფონო საუბარი გამართა კვიპროსის საგარეო საქმეთა მინისტრ კონსტანტინოს კომბოსთან, რომლის დროსაც მან ხაზი გაუსვა კვიპროსში არსებული უცხოეთის სამხედრო ბაზების ირანის წინააღმდეგ გამოყენების თავიდან აცილების მნიშვნელობას.
ბულგარეთის პარლამენტმა გასულ კვირას დაამტკიცა რვა ამერიკული KC-135 ტიპის ტანკერის და 250-მდე პერსონალის დროებითი განლაგება ბეზმერის საჰაერო ბაზაზე, ირანის წინააღმდეგობის მიუხედავად.
სოფიამ განაცხადა, რომ შეტევითი იარაღის განლაგება არ მოხდება და რომ ეს ნაბიჯი ბულგარეთს სამხედრო ოპერაციებში მონაწილე მხარედ არ აქცევს. კვიპროსზე ორი ბრიტანული სუვერენული სამხედრო ბაზაა განთავსებული, მათ შორის აკროტირის საჰაერო ბაზა, რომელსაც ირანულმა დრონმა მარტის დასაწყისში, ისრაელისა და აშშ-ის მიერ ირანზე თავდასხმის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში დაარტყა.
ომის დასაწყისში დიდი ბრიტანეთი დათანხმდა აშშ-ს მოთხოვნას, გამოეყენებინა ბრიტანული ბაზები თავდაცვითი დარტყმებისთვის ირანის საწყობებში ან გამშვებ დანადგარებზე მყოფი რაკეტების წინააღმდეგ. მოგვიანებით, დიდმა ბრიტანეთმა განმარტა, რომ აკროტირის საჰაერო ბაზა არ იქნებოდა ჩართული შეერთებულ შტატებთან დადებულ თავდაცვით შეთანხმებაში, რომელიც დიდი ბრიტანეთის ბაზების გამოყენებას ითვალისწინებდა. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერმინისტრმა, ენდი ბერნჰემმა, ივლისში, გადაწყვეტილება შეცვალა. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამის გამო გააფრთხილა ბრიტანეთი, ნუ დაეხმარებოდა ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის სამხედრო ოპერაციებში.
ირანზე აშშ-ის და ისრაელის თავდასხმის შემდეგ ირანმა საპასუხოდ დაარტყა ისრაელს და ასევე აშშ-ის სამხედრო ბაზებს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში.
ფორუმი