FT: ტრამპი „არ არის დარწმუნებული", რომ უკრაინას მისცემს Patriot-ის წარმოების საშუალებას

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც უკრაინას თვეზე ნაკლები ხნის წინ დაჰპირდა ლიცენზიას ამერიკული საზენიტო სისტემის, Patriot-ის რაკეტების წარმოებისთვის, „არ არის დარწმუნებული“, რომ უკრაინას მისცემს ამ რაკეტების შექმნის საშუალებას.
დარწმუნებული რომ არ არის, ტრამპმა 30 ივლისს სატელეფონო ინტერვიუს დროს უთხრა გამოცემა Financial Times-ს. აშშ-ის პრეზიდენტის თანახმად, საკითხს განიხილავენ.
ტრამპი Patriot-ს განსაკუთრებულ იარაღად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ სიფრთხილეა საჭირო მათ მიმართ, ვისაც ლიცენზიას აძლევენ.
აშშ-ის პრეზიდენტმა გაიმეორა ადრეც არაერთხელ ნათქვამი, რომ უკრაინისა და რუსეთის ომის დასრულება სურთ და საჭიროა არა რაკეტები, არამედ მშვიდობა.
ტრამპის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში მისი სპეციალური წარმომადგენლები სტივენ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინაში გაემგზავრებიან.
- უკრაინას რუსული ბალისტიკური რაკეტებისგან თავის დასაცავად დამატებითი საშუალებები სჭირდება, პირველ ყოვლისა ამერიკული საჰაერო თავდაცვის სისტემების, Patriot-ის რაკეტები.
- 8 ივლისს ანკარაში, ნატოს სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მზად არიან უკრაინას მისცენ Patriot-ის რაკეტების წარმოების ლიცენზია.
- 28 ივლისს ზელენსკიმ ტრამპთან თეთრ სახლში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ განიხილეს Patriot-ის რაკეტების წარმოების ლიცენზია.
30 ივლისს უკრაინაზე რუსეთის მორიგი მასირებული სარაკეტო შეტევის შემდეგ, რომელსაც მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი მოჰყვა(მხოლოდ კრივოი-როგის რაიონში ერთი ოჯახის ხუთი წევრი, მშობლები და სამი ბავშვი დაიღუპნენ), პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მოკავშირეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, უკრაინას გადასცენ მეტი რაკეტა Patriot-ის სისტემებისთვის.
ფორუმი