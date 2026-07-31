ესპანეთმა სამხედროები გაგზავნა ანკლავ სეუტაში მიგრაციული კრიზისის გამო

ესპანეთის მთავრობამ სამხედროები გაგზავნა თავის ნახევრადანკლავში, მაროკოსთან მოსაზღვრე ავტონომიურ ქალაქ სეუტაში, სადაც მწვავე კრიზისი გამოიწვია მაროკოს ტერიტორიიდან მიგრანტების მასობრივმა გადასვლამ.
ბოლო დღეებში ხმელეთით და ზღვით მაროკოდან სეუტაში ათასობით მიგრანტი გადავიდა.
ზღვის გადაცურვის მცდელობისას ათზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
ესპანეთის ავტონომიური ქალაქის მეთაურმა ხუან ხესუს ვივასმა განაცხადა, რომ სეუტაში სერიოზული მიგრაციული კრიზისია, მიგრანტების მიმღებ ცენტრებში ადგილი აღარ არის და საჭიროა დაუყოვნებლივი და კოორდინირებული რეაგირება.
ესპანური გამოცემა El País-ის ცნობით, 30-დან 31 ივლისის ღამე სუეტის პარკებსა და ქუჩებში გათენა ასეულობით მიგრანტმა.
ესპანეთის სოციალისტი პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი სეუტაში ჩავიდა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად კოორდინირებული მოქმედებისთვის. მადრიდმა მაროკოსთან საზღვრის დასაცავად და ქალაქში წესრიგის უზრუნველსაყოფად გაგზავნა ესპანეთის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები.
- მაროკო სატრანზიტო ქვეყანაა აფრიკიდან ევროპაში მიგრაციისთვის, სეუტა კი დასავლეთ ევროპაში მიგრაციის ერთ-ერთი ძირითადი მარშრუტია.
სააგენტო AFP წერს, რომ მიგრანტების ამჟამინდელი ნაკადი ყველაზე მასშტაბურია 2021 წლიდან, როცა სეუტის საზღვრის გარღვევას 10 000-ზე მეტი ადამიანი ცდილობდა.
იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ 30 ივლისს განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ესპანეთთან შენგენის ზონის დახურვას, რადგან არალეგალური და უკონტროლო მიგრაცია ეროვნულ უსაფრთხოებას ემუქრება. ტაიანიმ გააკრიტიკა მადრიდის პოლიტიკა, ესპანეთის და შესაბამისად, ევროკავშირის მოქალაქეობა მიეცა საერთო ჯამში, 500 ათასზე მეტი მიგრანტისთვის.
ესპანური გამოცემის, El País-ის ცნობით, იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების გამო ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს იტალიის ელჩი.
სეუტაში შექმნილმა ვითარებამ მწვავე პოლიტიკური დავა გამოიწვია თავად ესპანეთში. მემარჯვენე ოპოზიციამ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება მოითხოვა.
გამოცემა The New York Times-ი წერს, რომ ესპანეთის ხელისუფლება ჯერჯერობით თავს არიდებს მიგრაციულ კრიზისში მაროკოს დადანაშაულებას და ხაზს უსვამს კონტროლის სფეროში მაროკოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას.
ფორუმი