პოლონეთმა რუსეთის ელჩი გამოიძახა რაკეტის შეჭრის გამო

„დღეს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის ელჩი დაიბარა გუშინ პოლონეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდნილ რაკეტასთან დაკავშირებით“, - დაწერა მან X-ზე.
მანამდე პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, ცეზარი ტომჩიკმა ტელეკომპანია TVN24-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ეს იყო რუსული ფრთოსანი Х-101.
რაკეტამ ღრმული დატოვა პოლონეთ-უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 80 კილომეტრში - ლუბლინის რაიონში, სოფელ ტარნავა-კოლონიასთან დაუსახლებელ ადგილას.
პოლონეთის შეიარაღებული ძალების სარდლობამ 30 ივლისს განაცხადა, რომ ქვეყნის საჰაერო სივრცეში უცხო ობიექტის შესვლის გამო ინციდენტის არეალში გაიგზავნა გამანადგურებელი F-16, თუმცა ობიექტი რადარიდან ამოცნობამდე გაქრა და ჩამოვარდა.
ფორუმი