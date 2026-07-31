კალასი მიესალმება ღაზის გეგმას, როგორც მშვიდობისკენ გადადგმულ „კონსტრუქციულ ნაბიჯს“

„ამისთვის ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. წარმატება დამოკიდებულია ყველა მხარის სრულ ერთგულებაზე. ჰამასის (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულად შერაცხილი) მიერ შეთანხმებების შესრულების დადასტურება მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება. ისრაელს საბოლოოდ ღაზიდან გასვლა მოუწევს“, - დაწერა კალასმა სოციალურ მედია პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში 31 ივლისში.
კალასმა დასძინა, რომ ევროკავშირი მზადაა მხარი დაუჭიროს შემდეგ ნაბიჯებს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისმა „მშვიდობის საბჭომ“ მიაღწია შეთანხმებას ჰამასის და სხვა შეიარაღებული დაჯგუფებების განიარაღების შესახებ, თუმცა ჯერ არ არის ნათელი, თუ როგორ უყურებენ მას ჰამასი და ისრაელი.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კაია კალასმა განაცხადა, რომ ღაზაში მშვიდობის დამყარების შემოთავაზებული შეთანხმება, თუ სრულად განხორციელდება „კონსტრუქციული ნაბიჯი“ იქნება.
„ამისთვის ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. წარმატება დამოკიდებულია ყველა მხარის სრულ ერთგულებაზე. ჰამასის (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულად შერაცხილი) მიერ შეთანხმებების შესრულების დადასტურება მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება. ისრაელს საბოლოოდ ღაზიდან გასვლა მოუწევს“, - დაწერა კალასმა სოციალურ მედია პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში 31 ივლისში.
ფორუმი