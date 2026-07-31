გაეროს გენერალური მდივანი ჰამასის განიარაღების შესახებ შეთანხმებას იშვიათ კარგ ამბად მიიჩნევს

ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის თითქმის ექვსთვიანი ომისა და რეგიონში მისი მზარდი შედეგების გათვალისწინებით, გუტერეშმა 31 ივლისს განაცხადა, რომ რომ ჰამასთან (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულად შერაცხილი) გამოცხადებული შეთანხმება გამონაკლისი იყო.
„ბოლო დღეების განმავლობაში ერთადერთი კარგი ამბავი აშშ-ის პრეზიდენტის განცხადებაა იმ შეთანხმების შესახებ, რომ ჰამასი იარაღს დათმობს, ხოლო ისრაელი ღაზიდან თავის ძალებს გაიყვანს“, - თქვა მან.
„მინდა ნათლად განვაცხადო: ბრძოლა უნდა შეწყდეს რეგიონის ყველა ფრონტზე“, - თქვა მან. „უკვე ექვსი თვეა გრძელდება სამხედრო ესკალაცია ყურეში. ის, რაც რეგიონული კონფლიქტის სახით დაიწყო, სულ უფრო მეტად ხდება გლობალური არასტაბილურობის მამოძრავებელი ძალა“.
გუტერეშმა 12 ივნისს აშშ-სა და ირანს შორის დადებული შეთანხმების შემდეგ საომარი მოქმედების განახლების გამო მხარეებს მოუწოდა, დაუბრუნდნენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულ განხორციელებას და თავიდან აიცილონ შემდგომი გაუარესება.
გუტურეში ახლახან სირიას სტუმრობდა სოლიდარობის მიზნით.
ფორუმი