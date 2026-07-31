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გაეროს გენერალური მდივანი ჰამასის განიარაღების შესახებ შეთანხმებას იშვიათ კარგ ამბად მიიჩნევს

ანტონიუ გუტერეში
ანტონიუ გუტერეში

გაეროს გენერალური მდივანი, ანტონიუ გუტერეში თვლის, რომ პალესტინელთა შეიარაღებული დაჯგუფება ჰამასის განიარაღების შესახებ შეთანხმება ახლო აღმოსავლეთისთვის იშვიათი კარგი ამბავია.

ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის თითქმის ექვსთვიანი ომისა და რეგიონში მისი მზარდი შედეგების გათვალისწინებით, გუტერეშმა 31 ივლისს განაცხადა, რომ რომ ჰამასთან (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულად შერაცხილი) გამოცხადებული შეთანხმება გამონაკლისი იყო.

„ბოლო დღეების განმავლობაში ერთადერთი კარგი ამბავი აშშ-ის პრეზიდენტის განცხადებაა იმ შეთანხმების შესახებ, რომ ჰამასი იარაღს დათმობს, ხოლო ისრაელი ღაზიდან თავის ძალებს გაიყვანს“, - თქვა მან.


„მინდა ნათლად განვაცხადო: ბრძოლა უნდა შეწყდეს რეგიონის ყველა ფრონტზე“, - თქვა მან. „უკვე ექვსი თვეა გრძელდება სამხედრო ესკალაცია ყურეში. ის, რაც რეგიონული კონფლიქტის სახით დაიწყო, სულ უფრო მეტად ხდება გლობალური არასტაბილურობის მამოძრავებელი ძალა“.


გუტერეშმა 12 ივნისს აშშ-სა და ირანს შორის დადებული შეთანხმების შემდეგ საომარი მოქმედების განახლების გამო მხარეებს მოუწოდა, დაუბრუნდნენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულ განხორციელებას და თავიდან აიცილონ შემდგომი გაუარესება.
გუტურეში ახლახან სირიას სტუმრობდა სოლიდარობის მიზნით.


ფორუმი

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