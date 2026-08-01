9 დაღუპული, 20-ზე მეტი დაშავებული - კიევზე გამთენიას ისევ შეტევა იყო

1-ელ აგვისტოს ღამით, კიევზე რუსეთის მხრიდან სარაკეტო დარტყმების შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 28-მ დაზიანებები მიიღო - უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით, თავდასხმას ხანძარი და ნგრევა მოჰყვა დედაქალაქის 5 რაიონში.
სოლომიანსკის რაიონში დაღუპულია 2 ადამიანი. 8 დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვია.
ნაწილობრივ დაინგრა 5-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, ცეცხლი გაუჩნდა ავტოსადგომზე მდგარ ავტომობილებს. 3 ადამიანს ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. ამ ეტაპზე ხანძარი ჩამქრალია.
გასულ ღამით დაზარალდა დარნიცკის რაიონიც, სადაც სარაკეტო შეტევას ხანძარი და ნგრევა მოჰყვა - ამჯერად აფეთქება მოხდა ადმინისტრაციულ შენობაში.
ამავე რაიონში სხვა მისამართზე დაიწვა ავტომობილები და დაზიანდა სახლები. ამ რაიონში თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 14 დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვია.
დნიპროს რაიონში დაზიანდა მაღაზია, პეჩერის რაიონში კი – ოთხი კერძო საცხოვრებელი სახლი და სამეურნეო ნაგებობები.
მოგვიანებით მაშველებმა განაცხადეს, რომ რუსული დაბომბვის შედეგად კიევში დაშავებულთა რაოდენობა 27 ადამიანამდე გაიზარდა, მათ შორის 4 ბავშვია.
დილის 07:30 საათის შემდეგ კი კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ აღნიშნა, რომ დაშავებულთა რაოდენობამ 28-ს მიაღწია.
უკრაინული მედია წერს, რომ რუსეთმა კიევს 20-ზე მეტი რაკეტა ესროლა - მათ შორის იყო ბალისტიკური და ჰიპერბგერითი ფრთოსანი რაკეტები.
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