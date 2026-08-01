სეუტაში მიგრანტების შეჭრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 67-მდე გაიზარდა

ესპანეთის მთავრობაზე დაყრდნობით, Associated Press-ი იუწყება, რომ მაროკოდან ესპანეთის ანკლავ სეუტაში მიგრანტების გადასვლის დროს სამოცდაშვიდი ადამიანი დაიღუპა. ზოგი დაიხრჩო, ზოგი კი ტალღმტეხზე ასვლის მცდელობისას დაიღუპა.
ხელისუფლებამ ასევე გამოაცხადა ზღვის ბარიერების გასწვრივ დამატებითი 500 მეტრიანი დამცავი ბარიერის დამონტაჟების შესახებ. აცხადებენ, რომ სეუტაში გადასული მიგრანტების უმეტესობა უკვე დაბრუნდა მაროკოში.
ესპანეთის ანკლავში მიგრანტების მასიური შემოდინება 30 ივლისს დაიწყო. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, საზღვარი 60 000-მა ადამიანმა, ძირითადად მაროკოს მოქალაქეებმა გადაკვეთეს.
ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა ინციდენტი „თავდასხმად“ და „ესპანეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევად“ შეაფასა. მან მომხდარში ადამიანებით ვაჭრობაში ჩართული კრიმინალური დაჯგუფებები დაადანაშაულა.
ესპანეთის მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა დაახლოებით 500 000 მიგრანტის ლეგალიზაციის შესაძლებლობა, რომლებიც ადრე არალეგალურად ჩავიდნენ ქვეყანაში. მთავრობის კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ამან, უზენაესი სასამართლოს ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებასთან ერთად, რომლის თანახმადაც ზღვით ჩასული მიგრანტების დაუყოვნებლივ დეპორტაცია შეუძლებელია, ხელი შეუწყო სეუტაში მიგრანტების ნაკადის ზრდას.
სეუტაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ გააკრიტიკა ესპანეთის ქმედებები. კერძოდ, ფინეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მადრიდმა ვერ შეძლო შენგენის ზონის გარე საზღვრის სათანადოდ დაცვა. პარასკევს, იტალიამ შეაჩერა ესპანეთთან თავისუფალი გადაადგილება შენგენის ზონაში და აღადგინა სასაზღვრო კონტროლი ორ ქვეყანას შორის საზღვაო და საჰაერო მარშრუტებზე.
- სეუტა, ისევე როგორც კიდევ ერთი ესპანური ანკლავი, მელილა, ესპანეთის სუვერენული ტერიტორიაა ჩრდილოეთ აფრიკაში და წარმოადგენს ევროკავშირის გარე საზღვარს. ეს არის ევროკავშირის სახმელეთო საზღვრის ერთადერთი მონაკვეთები აფრიკასთან, სადაც რეგულარულად ხდება მიგრანტების მასობრივი შეღწევის მცდელობები.
ფორუმი