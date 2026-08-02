რუსეთმა კვლავ დაარტყა კიევთან მდებარე ინტერნეტ-მაღაზია Rozetka-ის საწყობს და სხვა რეგიონებს

2 აგვისტოს ღამეს რუსეთის ძალებმა კვლავ მიიტანეს იერიში კიევის ოლქში მდებარე უკრაინული ინტერნეტ-მაღაზია Rozetka-ის საწყობზე. კომპანია იუწყება, რომ საწყობის შენობაში ორი დრონი შეიჭრა. დაშავებულები არ არიან.
ორი დღის განმავლობაში ეს უკვე მეორე თავდასხმაა ამ ობიექტზე. 1 აგვისტოს განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი, დაიჭრა შვიდი პირი.
ხარკოვთან ახლოს მდებარე სოფელ კოროტიჩში დარტყმის ობიექტი გახდა საფოსტო ტერმინალი. ხარკოვის სამხედრო ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა განცხადებით, ცეცხლი გაუჩნდა სატვირთო მანქანებს, კონტეინერებსა და აღჭურვილობას, დაშავებულები არ არიან. ინტერნეტში ვრცელდება ცნობები, რომ ტერმინალი ეკუთვნის კომპანია "ნოვაია პოჩტას".
საკუთრივ ხარკოვში რუსეთის დრონებმა სამრეწველო რაიონზე მიიტანეს დარტყმები, ადმინისტრაციის ცნობით დაიჭრა სამი ადამიანი - რვა წლის გოგო, 13 წლის ბიჭი და 74 წლის ადგილობრივი პირი. მოგვიანებით ადმინისტრაციამ განაცხადა კიდევ ერთ დარტყმაზე ქალაქში.
საოლქო ადმინისტრაციის ცნობით, დონეცკის ოლქში ბოლო 24 საათის განმავლობაში დარტყმები განხორციელდა რამდენიმე დასახლებულ პუნქტზე, დაიღუპა ორი ადამიანი, დაიჭრა სულ მცირე ოთხი პირი. დაზიანებულია საცოხვრებელი სახლები.
უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, 2 აგვისტოს ღამეს რუსეთის არმიამ უკრაინაზე 133 დრონით განახორციელა დარტყმები, აქედან 109 დრონი ჩამოაგდეს. აღირიცხა 24 უპილოტო აპარატის მოხვედრა 19 ადგილზე - იუწყება უკრაინა.
ფორუმი