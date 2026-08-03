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გასტრონომიის სააგენტოს თავმჯდომარედ დაინიშნა ლევან ქარუმიძე, „აგენტების კანონის“ მხარდამჭერი ყოფილი დეპუტატი

ლევან ქარუმიძე X მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო „ქართული ოცნებიდან“ - მან მხარი დაუჭირა „აგენტების კანონს“.
ლევან ქარუმიძე X მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო „ქართული ოცნებიდან“ - მან მხარი დაუჭირა „აგენტების კანონს“.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში ახლადშექმნილი უწყების, გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარედ დაინიშნა ლევან ქარუმიძე, „ქართული ოცნების“ ყოფილი დეპუტატი.

გასტრონომიის სააგენტო - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ფუნქციონირებს 2026 წლის 20 ივლისიდან, - „ქართული ოცნების“ მთავრობის 18 ივნისის დადგენილების საფუძველზე.

39 წლის ლევან ქარუმიძის სააგენტოს ხელმძღვანელად დანიშვნის შესახებ ინფორმაცია კი სამინისტრომ 3 აგვისტოს გაავრცელა.

იგი მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო „ქართული ოცნების“ რიგებიდან.

  • 2020-2024 წლებში იკავებდა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის, მოგვიანებით კი პირველი მოადგილის თანამდებობას, - იმ პერიოდში, როდესაც თბილისისა და ბრიუსელის ურთიერთობები დაიძაბა.
  • ის ერთ-ერთი იყო „ქართული ოცნების“ იმ 84 დეპუტატს შორის, რომელთაც 2024 წლის 14 მაისს მხარი დაუჭირეს „აგენტების კანონის“ ბოლო, მესამე მოსმენით მიღებას.

2026 წლის 1 აპრილს ჩაბარებული დეკლარაციის თანახმად, ქარუმიძე ბოლოს, 2025 წლის აგვისტოდან, მუშაობდა განათლების სამინისტროს სსიპ-ში, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილედ.

პარლამენტიდან რუსთაველის ფონდში გადასვლამდე კი იგი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილე იყო - 2024 წლის ნოემბრის ბოლოდან 2025 წლის აგვისტომდე.

სამინისტრო აცხადებს, რომ „ლევან ქარუმიძის პროფესიული გამოცდილება ხელს შეუწყობს სააგენტოს ეფექტიან საქმიანობას, ქართული გასტრონომიის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებასა და პოპულარიზაციას“.

ფორუმი

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