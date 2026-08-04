Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ზელენსკიმ გაათავისუფლა რამდენიმე ელჩი, მათ შორის აშშ-ში

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ოლჰა სტეფანიშინა აშშ-ში ელჩად 2025 წლის აგვისტოში დანიშნა
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ოლჰა სტეფანიშინა აშშ-ში ელჩად 2025 წლის აგვისტოში დანიშნა

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თანამდებობებიდან გაათავისუფლა ქვეყნის ელჩები რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის აშშ-ში.

ზელენსკის მიერ 3 აგვისტოს ხელმოწერილი ბრძანებით, ოლჰა სტეფანიშინა გათავისუფლდა აშშ-ში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობიდან.

უკრაინის პრეზიდენტმა სტეფანიშინა აშშ-ში ელჩად 2025 წლის აგვისტოში დანიშნა. ელჩობამდე სტეფანიშინა იყო უკრაინის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი აშშ-თან თანამშრომლობის განვითარების საკითხებში, მანამდე კი ვიცე-პრემიერი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში და იუსტიციის მინისტრი.

ოლჰა სტეფანიშინამ 3 აგვისტოს ფეისბუკის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ აშშ-ის ელჩის თანამდებობიდან წასვლა იყო მისი გადაწყვეტილება, რომელიც პირადი გარემოებებითაა ნაკარნახევი.

  • ბოლო ხანს უკრაინული მედიით ვრცელდებოდა ცნობები, რომ სტეფანიშინა აშშ-ში ელჩის თანამდებობას დატოვებდა, რადგან პრეზიდენტ ზელენსკის ამ თანამდებობაზე რუსტემ უმეროვის დანიშვნა სურს.
  • უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს ყოფილი მდივანი რუსტემ უმეროვი კიევის დელეგაციას ხელმძღვანელობდა რუსეთთან აშშ-ის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე.
  • 3 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა უმეროვი საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელად დანიშნა.

ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი აშშ-ის ელჩის თანამდებობიდან გადადგომას სთხოვდა, ოლჰა სტეფანიშინამ ვაშინგტონში ივლისის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე უარყო.

28 ივლისს ოლჰა სტეფანიშინა მონაწილეობდა უკრაინის და აშშ-ის პრეზიდენტების, ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპის შეხვედრაში, რომელიც თეთრ სახლში გაიმართა. მაისში სტეფანიშინამ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინის უნარი, წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსულ ბალისტიკურ რაკეტებს, კრიტიკულადაა დამოკიდებული აშშ-ზე და უკრაინა მზად არის დააფინანსოს საჰაერო თავდაცვის დამატებითი სისტემების შეძენა.

8 ივლისს ანკარაში, ნატოს სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მზად არიან უკრაინას მისცენ საზენიტო სისტემა Patriot-ის რაკეტების წარმოების ლიცენზია. 28 ივლისს ზელენსკიმ ტრამპთან თეთრ სახლში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ განიხილეს Patriot-ის რაკეტების წარმოების ლიცენზია. შეხვედრიდან სამ დღეში ტრამპმა თქვა, რომ Patriot-ი განსაკუთრებული იარაღია და მისი წარმოების უფლების გაცემისას სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 3 აგვისტოს თანამდებობებიდან გაათავისუფლა ქვეყნის ელჩები ავსტრიაშიც, ტუნისში, ტაჯიკეთში, ყირგიზეთსა და სინგაპურში. ასევე, უკრაინის მუდმივი წარმომადგენელი იუნესკოში.

უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში საკადრო ცვლილებების მიზეზი არ განუმარტავთ.





ფორუმი

XS
SM
MD
LG