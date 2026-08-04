Bloomberg: რუსეთში ნავთობის გადამუშავების მოცულობა 2002 წლის დონეზე დაეცა

ივლისში რუსეთში ნავთობის გადამუშავების საშუალო სიმძლავრე დღეში 3,6 მილიონი ბარელი იყო. ეს ყველაზე დაბალი დონეა თითქმის 25 წლის განმავლობაში, 2002 წლის მაისის შემდეგ, იტყობინება Bloomberg-ი EA Analytics-ზე დაყრდნობით. სიმძლავრე კვლავაც მცირდება - ივლისის დასაწყისში იმავე კომპანიამ განაცხადა, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების საშუალო სიმძლავრე დღეში 3,91 მილიონი ბარელი იყო. ეს უკვე მაშინ იყო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი დონე.
ნავთობის გადამუშავების პრობლემები, პირველ რიგში, დაკავშირებულია ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინის დარტყმებთან. Bloomberg-ის ცნობით, ივლისში მინიმუმ 30 დარტყმა განხორციელდა მსხვილ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე, ნავთობის ტანკერებზე, საზღვაო და მილსადენების ინფრასტრუქტურაზე. ეს თავდასხმების მეორე ყველაზე ინტენსიური თვეა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან. თუ ჩავთვლით კიდევ რვა დარტყმას ტანკერებზე კასპიის მილსადენის კონსორციუმის შავი ზღვის ტერმინალთან, რომელზეც უკრაინას ოფიციალურად არ აუღია პასუხისმგებლობა, მაშინ ივლისი ასეთი თავდასხმების რაოდენობის რეკორდული თვე გახდება.
Bloomberg-ი აღნიშნავს, რომ დარტყმების სამიზნეები სულ უფრო მრავალფეროვანი ხდება, რაც ზრდის რუსეთის ნავთობის ირგვლივ გაურკვევლობას.
რუსეთში საწვავის კრიზისი, რომელიც მაისში დაიწყო ანექსირებულ ყირიმში და ივნისში რუსეთის რეგიონებში გავრცელდა, გრძელდება. ამასობაში, რამდენიმე რეგიონმა გამოაცხადა საწვავის გაყიდვაზე შეზღუდვების შემსუბუქების შესახებ, რაც შეიძლება სიტუაციის გარკვეულ სტაბილიზაციაზე მიუთითებდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთი საწვავს საზღვარგარეთ ყიდულობს.
ფორუმი