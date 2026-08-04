CIT: ივლისში უკრაინაში ომს 634 მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა

ივლისში უკრაინაში ფრონტის ხაზის ორივე მხარეს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი იყო რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან, თუკი არ ჩავთვლით პირველ თვეს. ეს გამომდინარეობს არაოფიციალური მონაცემებიდან, რომლებიც პროექტ Conflict Intelligence Team-ის (CIT) მოხალისეებმა შეაგროვეს. როგორც ყველა წინა თვეში, დაღუპულთა და დაჭრილთა უმეტესობა უკრაინის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოდის. მსხვერპლის დაახლოებით 30% მოდის რუსეთში ან რუსეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ უკრაინის ტერიტორიებზე.
არსებული მონაცემებით, ივლისში ფრონტის ორივე მხარეს მინიმუმ 634 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა - საშუალოდ 20-ზე მეტი დღეში. 4500-ზე მეტი დაშავდა. ივნისში დაღუპულთა რიცხვი ასევე ყველაზე მაღალი იყო 2022 წლის აპრილის შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვნად დაბალი, ვიდრე ივლისში - 451.
ჯგუფმა „მოჟემ ობიასნიტ“, რომელმაც გააანალიზა მონაცემები, კიევის დაბომბვას 2 ივლისის ღამეს ყველაზე სასიკვდილო დარტყმა უწოდა. ოცდათერთმეტი ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. ოთხი დღის შემდეგ, კიევში მსგავს დარტყმას 19 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთში ყველაზე მეტი მსხვერპლი დაფიქსირდა ტამბოვის ოლქში, კოტოვსკში, Wildberries-ის საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რასაც შვიდი ადამიანი ემსხვერპლა.
სამშაბათს მედიასაშუალებებმა ყურადღება მიაქციეს იმას, რომ დასრულდა 40-დღიანი ვადა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დათქვა, როგორც დრო მშვიდობისთვის რუსეთის იძულებისთვის. ამ დროის განმავლობაში, დარტყმები განხორციელდა Wildberries-ის 10-ზე მეტ საწყობზე, რეგულარულად ხორციელდებოდა დარტყმები ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე, ასევე გემებზე აზოვისა და შავი ზღვის წყლებში, პორტებსა და ობიექტებზე ანექსირებულ ყირიმში. რუსეთმა, თავის მხრივ, აქტიურად დაიწყო დარტყმები უკრაინის პორტებზე, ასევე ბენზინგასამართ სადგურებსა და საწყობებზე. ანალიტიკოსების შეფასებით, ფრონტის ხაზზე რუსეთის ჯარებმა ივლისში ოდნავ მეტი ტერიტორიის დაკავება მოახერხეს, ვიდრე უკრაინელმა სამხედროებმა დაიბრუნეს, მაგრამ ეს მაინც შედარებით მცირე ტერიტორიებია - ათობით ან ასობით კვადრატული კილომეტრი მსხვილი დასახლებების გარეშე.
ფორუმი