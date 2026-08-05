უნგრელი ჟურნალისტი და აქტივისტი ლასლო მეზეში მიგრაციის დეპარტამენტმა დააკავა - ადვოკატი

როგორც მისმა ადვოკატმა თორნიკე ჯანელიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა 5 აგვისტოს, 18:30 საათისთვის, მეზეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს.
ადვოკატი თავისი დაცვის ქვეშ მყოფთან შეხვედრამდე ჯერჯერობით სხვა დეტალებზე ვერ საუბრობს - მათ შორის ვერ იმაზე, ემუქრება თუ არა ექსტრადიცია ან გაძევება ჟურნალისტსა და აქტივისტს.
ადვოკატი მარიკა არევაძე, - რომელმაც პირველმა გაავრცელა მეზეშის დაკავების შესახებ ინფორმაცია, - წერს, რომ ჟურნალისტი საქართველოში ლეგალურად იმყოფება.
ეს მიმდინარე ახალი ამბავია - ინფორმაცია განახლდება.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრს ლასლო რობერტ მეზეშის დაკავების საფუძვლებისა და მისი საქმის გარემოებების შესახებ შეკითხვებით.
უწყებისგან პასუხის მიღებისთანავე ინფორმაცია განახლდება.
ვინ არის ლასლო მეზეში
ლასლო მეზეში ხშირად ჩანს თბილისში მიმდინარე საპროტესტო, პრო-ევროპულ დემონსტრაციებზე.
2025 წლის სექტემბერში თბილისის მერ კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან დაპირისპირებისას ის ერთ-ერთი იყო, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
იგი იყო უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ვიკტორ ორბანის პოლიტიკის მოწინააღმდეგე და მხარს უჭერდა პეტერ მადიარს, რომელმაც 2026 წლის გაზაფხულზე უნგრეთის არჩევნებში გაიმარჯვა.
- 2024 წლის 29 ოქტომბერს, როდესაც საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ვიკტორ ორბანი თბილისს ეწვია და „ქართულ ოცნებას“ გამარჯვება მიულოცა, ლასლო მეზეში მას პროტესტის დახვდა.
- „მივედი ჭიშკართან და დავუყვირე ბატონ ორბანს, ამაყი ხარ საკუთარი თავის, რომ გაყალბებული არჩევნების ლეგიტიმაციას ახდენ?“ - ამბობდა ის.
როგორც წინა თვეების განმავლობაში ფეისბუკ-პოსტებში წერდა, მეზეშს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. კერძოდ, იგი სხვადასხვა პერიოდში, სხვა სიმპტომებთან ერთად, აღწერდა უძილობას, ჰიპოგლიკემიას (სისხლში შაქრის დაბალ დონეს) და და არითმიას. 1 თებერვალს მას გული წაუვიდა.
ფორუმი