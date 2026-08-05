Microsoft: რუსი ჰაკერები სასტუმროებში Wi-Fi-ის ქსელში შედიოდნენ

კორპორაცია Microsoft-ი აცხადებს მასშტაბურ კიბერთავდასხმაზე Storm-2945-ის მხრიდან - რომელიც რუსული ჰაკერული ჯგუფის, Midnight Blizzard-ის (Nobelium) ქვეჯგუფია. თავდასხმის მიზანი იყო მთელი მსოფლიოს სასტუმროების სექტორში ქსელის ტრეფიკის მანიპულირება.
კომპანიას, რომელმაც სასტუმროებში Wi-Fi-ის ქსელებში შეაღწია, Microsoft-ი უწოდება CaptiveCrunch-ს. როგორც იუწყებიან, ამ კომპანიის ფარგლებში Storm-2945-ის ჰაკერები იყენებდნენ მეთოდს AitM [ადამიანი შუაში] - ანუ თავდასხმას, რომლის დროსაც მომხმარებლის გადამისამართება ხდება მათ მიერ კონტროლირებული "ფიშინგის" ინფრასტრუქტურით. ასევე ვრცელდებოდა ზიანის მომტანი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ბრაუზერის განახლებით ან სხვა ფორმით იყო შენიღბული. ამ ტიპის აქტივობა ბოროტმოქმედებს საშუალებას აძლევს მათ შორის მოიპოვონ მონაცემები სისტემაზე, ფაილები, ასევე კლავიშებზე დაჭერის შესახებ მონაცემები, გაიტაცონ სეანსების მონაცემები, აწარმოონ აუდიო და ვიდეოდაკვირვება.
გავრცელებული ცნობით, ჯგუფი Storm-2945-ი თავის ოპერაციებს ატარებს 2026 წლის თებერვლიდან, ხოლო Microsoft Threat Intelligence-მა მათზე დაკვირვება მიმდინარე წლის მაისიდან დაიწყო.
Microsoft-ის თანახმად, Midnight Blizzard-ი არის რუსული ჰაკერული დაჯგუფება, რომელსაც აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში უკავშირებენ რუსეთის საგარეო დაზვერვას. ეს ჯგუფი ძირითადად მიმართულია ხელისუფლებებზე, დიპლომატიურ წარმომადგენლობებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმწოდებლებზე, აშშ-სა და ევროპაში.
"Midnight Blizzard-ი თანმიმდევრული და დაჟინებულია თავის მიზნებში, და მათი ამოცანები იშვიათად იცვლება. მათი მიზანია სადაზვერვო ინფორმაციის შეკრება მრავალწლიანი და მიზანმიმართული ჯაშუშური მოქმედებით, რუსეთის საგარეოპოლიტიკური ინტერესების მხარდასაჭერად" - აცხადებს კომპანია.
მანამდე გერმანიის, აშშ-ის და უკრაინის სპეცსამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა APT28-ი - რომელსაც ასევე იცნობენ სახელებით Fancy Bear-ი, ან Forest Blizzard-ი - მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გატეხა რამდენიმე ათასი Wi-Fi-რაუტერი TP-Link-ი, ინფორმაციის მოპოვების მიზნით - მათ შორის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის შესახებ.
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