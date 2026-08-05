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სუსი: სოციალურ ქსელში „ბოტებმა“ რუს ტურისტებზე დეზინფორმაცია გაავრცელეს

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საბოტაჟის მუხლით დაიწყეს გამოძიება საქართველოში რუსეთიდან შემოსული ტურისტების შესახებ სოციალურ პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამო. უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე თქვეს, რომ დეზინფორმაცია ე.წ. ბოტ-ანგარიშებით ვრცელდებოდა.

„ცნობილია, რომ სოციალურ პლატფორმა X-ზე რეგისტრირებულ რამდენიმე ყალბ ანგარიშზე სხვადასხვა საკითხზე ხდებოდა დეზინფორმაციის განთავსება, კერძოდ საუბარი იყო, რომ თითქოს საქართველოს მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსულ ტურისტებს ტყეში მარტო ტოვებდნენ, ანდა მათ მიერ შეკვეთილ საკვებს ქართულ რესტორნებში მიზანმიმართულად, განგებ აბინძურებდნენ და ა.შ.“.

უწყებაში თქვეს, რომ ამ ინფორმაციის გავრცელება „ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას“.

სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლით, სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნის მიზნით მნიშვნელოვანი ობიექტების ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეშლა 4-წლამდე პატიმრობით ისჯება.

ფორუმი

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