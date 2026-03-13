„გავუძლებ“. ახალი საქმე სკოლის მოსწავლე პოლიტპატიმრის, არსენი ტურბინის წინააღმდეგ

მას ბრალად ედება „ამბოხებაში“ მონაწილეობა პერმის მე-2, მოზარდთა სასჯელაღსრულების აღმზრდელობით კოლონიაში, სადაც ამ ბოლო დრომდე იხდიდა სასჯელს. ადამიანის უფლებათა დამცველები, რომლებიც იცნობენ ამ საქმეს, დარწმუნებული არიან, რომ როგორც თავად „ამბოხება“, ასევე ბრალდებებიც შეთითხნილია, და ამის მიზანი ის არის, რომ ტურბინი ციხიდან არ გამოუშვან.
„დედამისი შიშობს, რომ შვილის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება
არსენი ტურბინი, ორლოვსკის რაიონის ქალაქ ლივნიდან, სასჯელს იხდის „სვობოდა როსიის“ (თავისუფალი რუსეთი) ლეგიონში (რომელიც რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ 2023 წლის მარტში ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა) გაწევრიანების მცდელობისთვის. სკოლის მოსწავლეს ასევე ბრალი წაუყენეს პროკლამაციების გავრცელებაში წარწერით: „გჭირდება ასეთი პრეზიდენტი?“, ფოტოს გადაღებაში დროშასთან, რომელიც თეთრ-ლურჯ-თეთრ ფერებშია და Telegram-არხის, „სვობოდნაია როსიას“ შექმნაში.
ის პირველად სკოლისკენ მიმავალ გზაზე დააკავეს, ორ-ნახევარ კვირაში მას შემდეგ, რაც 15 წლის გახდა. ეს მოხდა 2023 წლის 5 სექტემბერს, დილით. 2024 წლის ივნისში არსენის ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, „ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობისთვის“. 2026 წლის 5 მარტს ტურბინის საქმე საკასაციო სასამართლოში განიხილეს. განაჩენი ძალაში დატოვეს.
„არსენი ძალიან ლაკონიური სიტყვით გამოვიდა, რადგან ის მოულოდნელად სამარტოო საკანში მოათავსეს, მანამდე კი საქმის ყველა მასალა და სასამართლოსთვის მომზადებული სიტყვის ტექსტი ჩამოართვეს, რადგან სამარტოო საკანში „დაუშვებელია“, - ამბობს ელენა, ტურბინების ოჯახის მეგობარი, რომელიც იცნობს საქმეს (ყველა თანამოსაუბრის სახელი შეცვლილია მათი უსაფრთხოებისთვის). – არსენიმ მხარი დაუჭირა დაცვის მხარის არგუმენტებს და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ არ ჩაუდენია დანაშაული, რომელშიც ბრალი ედება. უშედეგოდ. დედამისი შიშობს, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება“.
არსენის ოჯახმა და ადვოკატმა სასამართლო პროცესის წინა დღეს, 3 მარტს, შეიტყვეს, რომ ის სამარტოო საკანში მოათავსეს.
„მე უბრალოდ მეშინია, რომ ჩემი შვილის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ვფიქრობ, მოვლენები უკვე იმდენად სასტიკად ვითარდება, რომ მეშინია, რამე არ დაემართოს. დღეს დავურეკე გამომძიებელს და ვკითხე, ცოცხალია თუ არა ჩემი შვილი. დღეს ის სამარტოო საკანში გადაჰყავთ და საიდან უნდა ვიცოდე, რა შეიძლება დაემართოს? - მოჰყავს არსენის დედის, ირინა ტურბინას სიტყვები ოჯახის ერთ-ერთ მეგობარ ვლადიმირს, მასთან მიმოწერიდან, – პირველადაც უმიზეზოდ გაასამართლეს და ახლა კიდევ ახალი საქმე შეუთითხნეს."
"ცდილობენ, რომ თვითმკვლელობის ზღვარზე მიიყვანონ და შემდეგ ამტკიცონ, რომ ეს თავად ჩაიდინა? რა გამოსავალს ხედავს მთელი ეს სისტემა იმ შეცდომისთვის, რომელიც მათ დაუშვეს 2024 წლის 20 ივნისს მისთვის განაჩენის გამოტანისას? იმას, რომ ბავშვს სიცოცხლე გაუნადგურონ, დედას შვილი წაართვან? ეს არის მათი მიზანი? და ეს ყველაფერი საკასაციო სასამართლომდე ორი დღით ადრე. თავდაპირველად, მე და ჩემმა ადვოკატებმა საქმის განხილვის გადადება მოვითხოვეთ არსენის სამარტოო საკანში ყოფნის გამო, რადგან მას იქ არ ჰქონდა საშუალება, სრულფასოვნად მომზადებულიყო, ასევე ამ საქმეში მესამე ადვოკატის არყოფნის გამო, რადგან მას არ შეეძლო არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან გამოფრენა. სასამართლომ ეს გარემოებები სხდომის გადადებისთვის საფუძვლად არ მიიჩნია.“
3 მარტს, დილით, არსენის ოჯახი და მეგობრები პერმის ოლქის წინასწარი დაკავების მე-5 იზოლატორში მივიდნენ, სადაც სკოლის მოსწავლე სოფელ გამოვოში მდებარე არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების ადგილობრივი დაწესებულებიდან სისხლის სამართლის ახალი საქმის აღძვრის შემდეგ გადაიყვანეს. მათ არ მისცეს საკვები პროდუქტების გადაცემის უფლება. თავდაპირველად, წინასწარი დაკავების ცენტრის თანამშრომელმა ქალმა უთხრა უარი და განაცხადა, რომ შეხვედრები მხოლოდ წინასწარი ჩაწერით ხდებოდა. როდესაც ტურბინის ოჯახმა სპეციალურ განყოფილებაში დარეკა, მათ აუხსნეს, რომ ეს ასე არ არის.
როდესაც მეორედ სცადეს მისთვის საკვები პროდუქტების გადაცემა, წინასწარი დაკავების ცენტრის თანამშრომელმა საბოლოოდ აღიარა, რომ არსენი სამარტოო საკანში იმყოფებოდა.
დედამისმა დაურეკა აღმზრდელს, რომელმაც გაკვირვებულმა უარყო, რომ არსენი სამარტოო საკანში იმყოფებოდა. წინასწარი დაკავების ცენტრის თანამშრომელმა კი უპასუხა: „აღმზრდელმა ჯერ არ იცის. დღეს მაინც გადაიყვანენ“.
"საბოლოოდ, საკვები პროდუქტები მაინც არ მიიღეს. მოგვიანებით სამარტოო საკნის შესახებ ინფორმაცია დადასტურდა - ის იქ განზრახ მოათავსეს სასამართლო პროცესის წინა დღეს - ეს იყო ზეწოლა საკასაციოს წინ და ამას დაემატა ახალი საქმე. თქვენ გესმით, რომ ის 14 წლიდან ასეთი ზეწოლის ქვეშ იზრდება? მისი ფიზიკური განვითარება შეფერხებულია, წონაში იკლებს, 17 კილო დაიკლო, აღარ იზრდება! კოლონიაშიც არ გაახარეს - მუდმივად იზოლატორში კეტავდნენ, სხვა ბავშვებს უპირისპირებდნენ, სწავლის სათანადოდ დასრულების საშუალებას არ აძლევდნენ - ხუთოსანი მოსწავლე სამოსანი გახდა.
მანამდე მოსკოვის წინასწარი დაკავების იზოლატორშიც არ იყო ადვილი — მისი თანასაკნელი რამდენიმე დღის განმავლობაში სცემდა, სანამ დედამისმა ერთი ამბავი არ ატეხა, — ამბობს იგორი, მხარდამჭერი ჯგუფის აქტივისტი, – ახლა კი წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან სამარტოო საკანში გაგზავნეს იმ მიზეზით, რომ ვითომ ის დღეში სამჯერ არ ალაგებდა საკანს და რომ მისი საწოლის ქვეშ დამწვარი ასანთი იპოვეს. არსენის თქმით, მან არაფერი იცოდა დღეში სამჯერ დასუფთავების შესახებ. და ასანთი საერთოდ არასდროს არ ჰქონია."
„ყალბი ოქმი“
არსენი დუბაიში დაიბადა. დედას ირინა ჰქვია, ის რუსია, ხოლო მამამისი - არაბთა გაერთიანებული საამიროების მოქალაქე, რომლის ოჯახიც მხოლოდ მუსლიმი რძლის მიღებაზე იყო თანახმა. საბოლოოდ, ირინამ ბავშვი წაიყვანა და რუსეთში გადავიდა საცხოვრებლად თავის მშობლებთან, ორლოვსკის რაიონის ქალაქ ლივნიში. ადგილობრივ ლიცეუმში, სადაც არსენი სწავლობდა, მას რეგულარულად ექმნებოდა პრობლემები თანაკლასელებთან და ზოგიერთ მასწავლებელთან, როგორც გარეგნობის (გრძელი თმა, აღმოსავლური იერი), ასევე ნებისმიერ თემაზე მისი პირდაპირობის გამო.
ომის დაწყების შემდეგ, ის სერიოზულად დაინტერესდა პოლიტიკით, გამოთქვა სურვილი, ჩაებარებინა МГИМО-ში (საერთაშორისო ურთიერთობების მოსკოვის სახელმწიფო ინსტიტუტი) და გამხდარიყო პოლიტოლოგი. ის არ მალავდა თავის ოპოზიციურ შეხედულებებს და 2023 წლის 12 ივნისს ალექსეი ნავალნის მხარდასაჭერად ერთკაციანი პიკეტი მოაწყო.
არსენის მეგობრები თვლიან, რომ "ეფესბემ" (რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური) სკოლის მოსწავლის „დამუშავება“ მაშინ დაიწყო, როცა ის ჯერ კიდევ 14 წლის იყო. ხოლო 2023 წლის 29 აგვისტოს, მალევე მას შემდეგ, რაც ის 15 წლის გახდა, ტურბინების ბინაში ოპერატიული მუშაკები მივიდნენ. ტელეფონებისა და ლეპტოპის ჩამორთმევის შემდეგ, მათ არსენის უბრძანეს, მეორე დღეს "ეფესბეში" გამოცხადებულიყო და იქ დედის თანდასწრებით დაკითხეს.
დაკითხვის ოქმის თანახმად, სკოლის მოსწავლემ მაშინ აღიარა: „ვგეგმავდი აღნიშნულ ლეგიონში გაწევრიანებას და გავუგზავნე მათ შევსებული განაცხადი. ლეგიონისთვის დახმარება ხდება პროკლამაციების გაკვრით და სამხედრო და სარკინიგზო ობიექტებზე დივერსიების მოწყობით“.
საბრალდებო დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ არსენიმ შევსებული განაცხადი "ეფესბეს" თანამშრომლებს გაუგზავნა.
„2023 წლის 6 ივნისის 14 საათსა და 12 წუთიდან 2023 წლის 8 ივნისის 1 საათსა და 05 წუთამდე დროის მონაკვეთში, ტურბინ ა.-მ, საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში ყოფნისას, ელექტრონული მოწყობილობის სახით, თავისი ACER-ის მარკის ლეპტოპის გამოყენებით უპასუხა ანკეტაში დასმულ კითხვებს და, წინასწარი გამოძიების მსვლელობაში დაუდგენელი ფორმით, გაუგზავნა ის უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ქვედანაყოფის ლეგიონის, "სვობოდა როსიის" წარმომადგენლებს“, - ნათქვამია დოკუმენტში.
თავად ტურბინი და მისი დედა, რომელიც დაკითხვას ესწრებოდა, ამ აღიარებას უარყოფენ. ისინი აცხადებენ, რომ მრავალჯერ შეცვლის შემდეგ, "ეფესბეს" თანამშრომელმა მალულად ჩაამატა ეს ოქმში. ამას ადასტურებს დაკითხვის აუდიოჩანაწერი. უფრო მეტიც, გამოცემა „მედიაზონის“ თანახმად, რომლის ჟურნალისტებმაც მოახერხეს ჩანაწერის მოსმენა, "ეფესბეს" ორი თანამშრომელი სკოლის მოსწავლეს ჩააგონებდა, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციად შერაცხილ ლეგიონთან მიმოწერა „ნორმალურია“ და „არ არის კანონსაწინააღმდეგო“.
მოზარდთან საუბრისას, ისინი არაფორმალური, გამგებიანი ტონით ეკითხებოდნენ მას თავისი პოლიტიკური შეხედულებების, პროფილის სურათზე პუტინის გადახაზული პორტრეტის, უკრაინაში ომზე თავისი მოსაზრებების, ლეგიონ "სვობოდა როსიის" და მასში გაწევრიანების გზების შესახებ. „უნდა დაწერო და უკრაინაში უნდა ჩახვიდე რა“, - გულუბრყვილოდ უპასუხებს მოსწავლე.
„4 წლის ასაკში გაწევრიანება შეიძლება?“ „ალბათ კი, არ ვიცი...“
„ამ საუბარში არსენი ამბობს, თუ რა იცის „სვობოდა როსიის“ საქმიანობაზე, რომ არ უჭერს მხარს მათ „არც თუ ისე კარგ საქმიანობას“ რუსეთში ობიექტების აფეთქების შესახებ. ლეგიონში გასაწევრიანებლად „ალბათ“ განაცხადის შეტანაა საჭირო“, ამბობს იგორი. „მას თავად ასეთი განაცხადი არ გაუკეთებია, ძალიან კარგად ისმის: „ არ სურდა.“ თუმცა "ეფესბეს" ოფიცრების მიერ დაბეჭდილ დაკითხვის ოქმში აბსოლუტური სიცრუეა: „გაწევრიანდა ლეგიონში “სვობოდა როსიი“. არსენის დედის თქმით, "ეფესბეს" ოფიცერმა სპექტაკლი მოაწყო - ჯერ არსენის გვარი შეცდომით დაწერა, როდესაც შენიშნეს ეს, მან რაღაც მოიგონა პრინტერის გაუმართაობის შესახებ და მეზობელ ოთახში გაუშვა დასაბეჭდად. იქ მყოფ თანამშრომელს უკვე ჰქონდა დოკუმენტი ხელთ და, სავარაუდოდ, სწორედ მან აკრიფა ბოლოს ცრუ აღიარება. როდესაც ტურბინებმა ოქმი მეორედ შეამოწმეს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ გვარს შეხედეს, რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ სწორად იყო დაბეჭდილი. მთელი დოკუმენტი ხელახლა არ წაუკითხავთ. ირინა (არსენის დედა) მოგვიანებით ტყუილად არ ჩიოდა, რომ რომ სცოდნოდა როგორი ნაძირალები მუშაობდნენ იქ, ადვოკატის გარეშე არ მივიდოდა. ბოლოს და ბოლოს, არსენის შესახებ არაფერი იცოდნენ - როდესაც ექვსი კაცი მათ ბინაში 29 აგვისტოს შეიჭრა, ვერ იპოვეს ვერც დაბეჭდილი ბროშურები და ვერც „შავი ტანსაცმელი“, რომელზეც მას დაჟინებით ეკითხებოდნენ. მხოლოდ „მე ❤️ალექსეის“ სამკერდე ნიშანი ნახეს. როდესაც დააზუსტეს, იგულისხმებოდა თუ არა ნავალნი, არსენიმ თავი დაუქნია.
„ნოვაია გაზეტა ევროპას“ ცნობით, 2024 წლის თებერვალში დაკითხვის ოქმის განხილვის შემდეგ, გამომძიებელ ტრუნოვს სურდა ტურბინის წინააღმდეგ საქმის შეწყვეტა, მაგრამ საქმე სხვა გამომძიებელს, ირინა სიმონოვას, გადააბარეს. საბოლოოდ, საქმე სასამართლომდე მივიდა და მას ხუთი წელი მიუსაჯეს.
„ახლა ეს ფიქციაა“
„ნოვაია გაზეტას“ ცნობით, ტურბინმა რამდენიმე თვე გაატარა მოსკოვის ვოდნიკის წინასწარი დაკავების მე-5 იზოლატორში, სადაც ის, სულ მცირე, ორჯერ მოათავსეს სამარტოო საკანში და არაერთხელ სცემა თანასაკნელმა.
ფრაგმენტი არსენის წერილიდან:
„დედა, გამარჯობა! არა მიშავს. როდის შევხვდებით? ძალიან მინდა შენი ნახვა! გირჩევთ, 4 ოქტომბერს შევხვდეთ. ხვალ (2024 წლის 2 ოქტომბერი) დაგირეკავთ. <…> სიტუაცია რთულია. (…) დღეს საღამოს, საღამოს 6:00 საათის შემდეგ, საწოლზე ორჯერ მირტყეს მუშტები. აღრიცხვაზე დამაყენეს, როგორც ტერორიზმისკენ მიდრეკილების მქონე, მუხლის გამო. სიტუაცია ძალიან რთული, კრიტიკულია. აზიზბეკმა მცემა და მითხრა, რომ დღეს ღამით დედას მიტირებდა (უხამსობას იყენებდა). ღამე ძალიან რთული იქნება. მაგრამ გავუძლებ. ეს ადრეც მქონია. 15 ივლისიც რთული ღამე იყო, მაგრამ გადავიტანე და დილით ცალ-ცალკე გადაგვიყვანეს. ნიკიტა, გოშა და მე ოთხკაციან საკანში გადაგვიყვანეს. იქ სამნი ვიყავით. ეს ჩემთვის საუკეთესო საკანი იყო და საუკეთესო დრო წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ძალიან მიყვარხარ! გთხოვ, ყველაფრისთვის მაპატიე. ძალიან ვალში ვარ შენთან. მე მართლაც, მრცხვენოდა და მრცხვენოდა ყველა იმ უხერხულობისა და ტკივილის გამო, რაც თქვენ მოგაყენეთ. სამწუხაროდ, ბევრი გარემოება დიდწილად ჩემს კონტროლს სცილდებოდა. მაპატიეთ.“
2024 წლის დეკემბერში არსენი პერმის არასრულწლოვანთა გამოსასწორებელ კოლონიაში გადაიყვანეს.
2026 წლის 25 თებერვალს ტურბინის წინააღმდეგ, მასობრივი არეულობის ბრალდებით, ახალი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. სავარაუდოდ, მის წინააღმდეგ „ადამიანების ფართო ჯგუფმა“ მისცა ჩვენება. ტურბინი ამჟამად ამ საქმეში ეჭვმიტანილია.
„კოლონიაში არეულობა მოაწყვეს, რათა ფორმალური საბაბი მოეძებნათ მისთვის უფრო ხანგრძლივი სასჯელის გამოსატანად. დიახ, ადამიანის უფლებათა დამცველები დარწმუნებული არიან ამაში, რამდენადაც მათ შეძლეს ბრალდების გაგება. მის წინააღმდეგ ჩვენებას აძლევენ ადამიანები, რომლებიც მას ამ კოლონიაში არასდროს შეხვედრიან. ცხადია, რომ უსაფრთხოების ძალებს ყველა შესაძლებლობა აქვთ, აიძულონ პატიმრები თქვან, რაც მათ სურთ“, - ამბობს ოჯახის მეგობარი ელენა. „რატომ არეულობა? რვეულმა ვერ იმუშავა.“
გასული წლის ბოლოს, არსენის საწოლთან ტუმბოში უცნაური რვეული ჩაიდო, რომელშიც ჩანაწერები იყო АУЕ-ს შესახებ (Ареста́нтский укла́д еди́н - პატიმრის კოდექსი ერთია, არაფორმალური კრიმინალური სუბკულტურის სახელი, რომელიც რუსეთის მთავრობამ „ექსტრემისტულ ორგანიზაციად“ გამოაცხადა. "ეფესბეს" თანამშრომლებმა არსენის 2023 წელს დაკითხვისას მის შესახებაც ჰკითხეს). მაშინ დაცვის მხარემ წარმატებით ჩაშალა ეს მცდელობა. მათ ბრალდების წაყენება ვერ შეძლეს, რადგან, წესიერი ადვოკატის პირობებში, ამის გაკეთება ექსპერტიზის გარეშე ძნელია. და ყველაზე წარუმატებელი ექსპერტიზის შემთხვევაშიც კი დადგინდებოდა, რომ ხელწერა არსენისა არ იყო. საბოლოო ჯამში, მათ მთელი ამბოხების გამოგონება დასჭირდათ, რათა მისთვის ბრალი წაეყენებინათ რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 212-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (მასობრივ არეულობებში მონაწილეობა). ეს ბრალდება რვა წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
არსენის მეგობრებსა და ოჯახს დიდი ხანია ეშინოდათ ახალი შეთითხნილი ბრალდებისა.
„გასული გაზაფხულიდან გვეშინია ამის, რადგან არსენიზე დიდი ზეწოლა დაიწყეს, იმაზე საუბრობდნენ, რომ მას დანაშაულის აღიარება მოუწევდა. მას ჯერ კიდევ არ უღიარებია ის, რაც არ ჩაუდენია. ეს მათ საშინლად აბრაზებს - ასეთი განაჩენი წარმოუდგენელია სკოლის მოსწავლისთვის. ახლა არ აძლევენ მას გათავისუფლების საშუალებას. თავიდან ხელოვნურად გადადეს ტერორიზმის საქმის საკასაციო სასამართლოში გადაცემა. ახლა კი ეს ფარსი“, - ამბობს ელენა.
არსენის მხარდამჭერი ჯგუფის აქტივისტების თქმით, პერმის მხარის უსაფრთხოების სამსახურის, სულ მცირე, ორი მაღალი რანგის თანამშრომელი დგას სკოლის მოსწავლის წინააღმდეგ ახალი საქმის უკან.
„პირველ რიგში, ეს ვერ მოხდებოდა გენერალ-მაიორ ანდრეი ლიაპკინის, პერმის ოლქის "ეფესბეს" ხელმძღვანელის, გარეშე. სწორედ მისი უწყება უზრუნველყოფს ყველას „პოლიტიკურ“ მხარდაჭერას რეგიონში. მათი „ოპერატიული შესწავლის“ გარეშე ეს ფაბრიკაცია შეუძლებელი იქნებოდა, - ამბობს პაველი, პოლიტპატიმრების მხარდამჭერი ჯგუფის ერთ-ერთი აქტივისტი, - მეორეა დენის გოლოვკინი, პერმის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელი, იუსტიციის პოლკოვნიკი. სწორედ მისი ხელქვეითები ამზადებენ არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში „ამბოხების“ ახალ საქმეს. პერმის მე-5 წინასწარი დაკავების იზოლატორის ხელმძღვანელი, ალექსეი ტეტერინი, აქტიურად ეხმარება მათ - მაგალითად, გამოვოდან გადაყვანის შემდეგ არსენის სამარტოო საკანში გამოკეტვით, რათა ხელი შეუშალოს მას ამანათის მიღებასა და ადვოკატებთან შეხვედრაში. და, რა თქმა უნდა, გაყალბება შეუძლებელი იქნებოდა პერმის სასჯელაღსრულების კოლონიის ხელმძღვანელობის გარეშე - სწორედ მათ ჩაუდეს მას ექსტრემისტული გაერთიანების სიმბოლოებით სავსე რვეული და მოგვიანებით „ამბოხება“ გაითამაშეს."
ადამიანის უფლებათა დამცველების თქმით, შემთხვევითი არ არის, რომ ახალგაზრდა პოლიტპატიმრებს АУЕ-ის გაერთიანებაში მონაწილეობისთვის ყალბ ბრალდებებს უყენებენ.
„ეს სუბკულტურა, რომელიც არასდროს ყოფილა რეალური საზოგადოება, უზენაესმა სასამართლომ 2020 წელს ექსტრემისტულ საზოგადოებად აღიარა. ეს მოსახერხებელია 282.2 მუხლით (მე-2 ნაწილი, ექსტრემისტულ საზოგადოებაში მონაწილეობა) ცრუ ბრალდებებისთვის, რადგან არ არსებობს რეალური საზოგადოება და მისი სავალდებულო მახასიათებლები, როგორიცაა ლიდერები, საერთო კონკრეტული მიზნები და ერთობლივი საქმიანობა, ნებისმიერს შეიძლება ბრალი წაუყენონ ასეთ ფსევდოორგანიზაციაში მონაწილეობაში ნებისმიერი მიზეზით, - ამბობს ადამიანის უფლებათა ციმბირელი დამცველი ალექსეი კომლევი, - დიახ, რვეულები, რომლებზეც წარწერა „АУЕ “ იქნება, სრულიად საკმარისი იქნებოდა. ასეთი „საზოგადოების“ „საქმიანობაში“ მონაწილეობა ავტომატურად ექვს წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაგალითად, ასე დაემართა ნიკიტა უვაროვს გათავისუფლებამდე ერთი თვით ადრე“.
კანსკელ ნიკიტა უვაროვს ბრალი წაუყენეს 2026 წლის 18 თებერვალს АУЕ-ს ექსტრემისტულ მოძრაობაში სავარაუდო მონაწილეობაში.
მისი გათავისუფლება 2026 წლის 19 მარტს იყო დაგეგმილი. უვაროვი 2020 წლის ივნისში, 14 წლის ასაკში, კანსკის სკოლის მოსწავლეების ანარქისტული საქმის ფარგლებში დააპატიმრეს. ის 11 თვის შემდეგ დროებით გაათავისუფლეს, მაგრამ 2022 წლის თებერვალში ტრიბუნალმა უვაროვი დამნაშავედ ცნო „ტერორიზმის სწავლებაში“ და ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 2026 წელს წაყენებული, ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობის ბრალდება ექვს წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ 2025 წლის თებერვალსა და ივლისში კანსკის მკვიდრმა „თავი აკრძალული ექსტრემისტული საერთაშორისო საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრად წარმოადგინა, პატიმრებს ცხოვრებისა და ქცევის წესებს უხსნიდა, რაც მიზნად ისახავდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში კრიმინალური სამყაროს ურთიერთობების სტილისა და „კანონების“ დანერგვას და ყოველდღიურ განხორციელებას“.
მეორე საქმე კრასნოიარსკის მხარის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მასალების საფუძველზე აღიძრა.
ნიკიტას სასჯელი სისხლის სამართლის საქმეში 19 მარტს იწურება. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 24 თებერვალს კრასნოიარსკის სოვეცკის რაიონის სასამართლომ, ციხის კოლონიის მიერ შეტანილი სარჩელის საფუძველზე, მას სამი წლით ადმინისტრაციული ზედამხედველობა მიუსაჯა - ასეთი ზომისთვის ეს მაქსიმალური ვადაა. ზედამხედველობის მიზეზი იყო „სასჯელის მოხდის დადგენილი პროცედურის მრავალი დარღვევა“. ადმინისტრაციული ზედამხედველობა გულისხმობს რიგ შეზღუდვებს, როგორიცაა სახლიდან გარკვეულ საათებში გასვლის, გარკვეული ადგილების მონახულების და სასამართლოს მიერ დადგენილი ტერიტორიის გარეთ გამგზავრების აკრძალვა.
ლიუბოვ ლიზუნოვას, სკოლის მოსწავლესა და პოლიტპატიმარს იმიერბაიკალეთიდან, ასევე მეორე პატიმრობა ემუქრება, ისევე როგორც არსენი ტურბინს და ნიკიტა უვაროვს.
2024 წლის აპრილში, აღმოსავლეთის პირველმა საოლქო სამხედრო სასამართლომ მას 3,5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა „ექსტრემიზმისკენ წაქეზების“ (რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 280-ე მუხლი) და „ტერორიზმის გამართლების“ (რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 205.2 მუხლი) ბრალდებებით. მის მეგობარს, ალექსანდრ სნეჟკოვს, იმავე ბრალდებებისთვის, ასევე „ვანდალიზმის“ (რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 214-ე მუხლი) ბრალდებით ექვსი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ლიუბოვმა ჯერ მე-10, შემდეგ კი მე-11 კლასი ჩიტის წინასწარი დაკავების იზოლატორში დაამთავრა. 2026 წლის იანვრის ბოლოს, როდესაც ლიზუნოვამ სასჯელის მოხდის შუა პერიოდს მიაღწია, იმიერბაიკალეთის მხარის სასამართლომ მოულოდნელად „იმიერბაიკალეთის მემარცხენე გაერთიანება“ (ЗЛО) ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა. გამომძიებლებმა ლიუბოვი და ალექსანდრე ამ არარსებული მოძრაობის „არაფორმალურ ლიდერებად“ მოიხსენიეს. მათ ახლა ტერორისტული დაჯგუფების ორგანიზების მუხლით სამუდამო პატიმრობა ემუქრებათ.