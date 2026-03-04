ვაკო ავალიანი „რუსთავი 2“-ში თვეში 39 ათას ლარზე მეტს იღებდა - დეკლარაცია

„რუსთავი 2“ წამგებიანი ტელევიზიაა - სს „მედია ჰოლდინგის“ 2024 წლის მონაცემებით, არხის ზარალი 114 მილიონ ლარს უტოლდებოდა.
დეკლარაციის მიხედვით, ვაკო ავალიანმა „რუსთავი 2“-ში (სს მედია ჰოლდინგ) მუშაობის დროს ჯამში 400 ათას ლარამდე თანხა აიღო:
- როგორც დირექტორმა - 314 213 ლარი (8 თვეში);
- როგორც კონსულტანტმა - 83 329 ლარი (2 თვეში).
რა ქონებას ფლობს?
ვაკო ავალიანი და მისი ცოლი, თამარ ქაფიანიძე ფლობენ ორ მიწის ნაკვეთს თბილისსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ასევე სამ ბინას თბილისში და ერთს ბათუმში.
გარდა ამისა, მისი ცოლის სახელზეა რეგისტრირებული 2025 წელს 185 000 ევროდ შეძენილი ბინა იტალიაში.
მოძრავი ქონება
„რუსთავი 2“-ის გენერალურ დირექტორად მუშაობის დროს ვაკო ავალიანმა შეიძინა „ტოიტოა რავ 4“. 2024 წელს ამ ავტომობილში მან 119 000 ლარი გადაიხადა.
ფულადი აქტივები
თანხის დიდი ნაწილი ვაკო ავალიანის ცოლის საბანკო ანგარიშებზეა თავმოყრილი. დეკლარაციის შევსების მომენტისთვის ცოლ-ქმარს საბანკო ანგარიშებზე ჰქონდათ:
26 ათას ლარზე მეტი;
21 ათას ევროზე მეტი;
36 ათას კატარის რეალზე მეტი (26 ათას ლარზე მეტი).
გარდა ამისა, ისინი ნაღდი ფულის სახით ინახავენ:
18 ათას ევროს;
11 ათას ლარს.
ვაკო ავალიანს ეკუთვნის აქციები, რომელთა ჯამური ღირებულება 28 ათას დოლზე მეტია.
ავალიანმა შვილების განათლებაში გასულ წელს 13 500 ევრო და 5400 დოლარი გადაიხადა.
„რუსთავი 2“-ის ყოფილი დირექტორი, ვაკო ავალიანი კატარში ელჩად 2025 წლის ნოემბერში დაინიშნა. ის ტელეკომპანიის დირექტორი იყო 2021 წლიდან.
