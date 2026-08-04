ვის მისცემენ სასკოლო ფორმებს უფასოდ

ტანსაცმელი უსასყიდლოდ გადაეცემათ I-VI კლასის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც:
- რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65001 ქულაზე ნაკლებია;
- ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში;
- განთავსებულნი არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში;
- ჩართულნი არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში;
- განთავსებულნი არიან თბილისის ბავშვთა სახლში;
- 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული ომის გამო ვერ ახერხებენ სამშობლოში დაბრუნებას.
გადასაცემი სასკოლო ფორმა:
- ბიჭს − 1 პიჯაკი და 2 შარვლი;
- გოგოს − 1 პიჯაკი, 1 შარვლი და 1 ქვედაბოლო.
რა ეღირება ფორმა მათთვის, ვისაც უფასოდ არ გადასცემენ
24 ივლისს სპეციალური ბრძანება გამოსცა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ და განსაზღვრა სასკოლო ფორმების ფასები:
- ბიჭის პიჯაკი - 45 ლარი;
- ბიჭის შარვალი - 25 ლარი;
- გოგოს პიჯაკი - 45 ლარი;
- გოგოს შარვალი - 25 ლარი;
- გოგოს ქვედაბოლო - 25 ლარი.
ერთი ბავშვის სასკოლო ფორმა, რომელშიც შევა პიჯაკი და ორი შარვალი ან შარვალი და კაბა 95 ლარი ეღირება.
სასკოლო ფორმები
განათლების სამინისტროს შპს „საგანმანათლებლო რესურსებმა“ სასკოლო ფორმების შესაძენად ხელშეკრულება გააფორმა შპს „გლორი ტექსტილი ინდასტრისთან“. კომპანიას სამკერვალო ჩინეთში აქვს.
სამინისტრომ, ჯამში, 1 801 000 ფორმა შეუკვეთა. მათი ჯამური ფასი 45 658 840 ლარია.
სასკოლო ფორმების შემოღება „ქართული ოცნების“ მთავრობის „განათლების რეფორმის“ ნაწილია - ამ ცვლილებით, ფორმა სავალდებულოა პირველიდან მეექვსე კლასამდე მოსწავლეებისთვის.
ფორუმი