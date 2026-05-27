სახელმწიფომ გაზარდა თანხა სასკოლო ფორმების შესასყიდად - გამოცხადდა ახალი შესყიდვა

ფოტოილუსტრაცია: ეს არის სასკოლო ფორმების დიზაინი, რომელიც განათლების სამინისტრომ შეარჩია.
მოკლედ

  • სახელმწიფო მზადაა, 758 840 ლარით მეტი გადაიხადოს ფორმებში და ისინი გამარტივებული შესყიდვით შეიძინოს.
  • ახალი შესყიდვის განაცხადი განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებულმა ორგანიზაციამ, "საგანმანათლებლო რესურსებმა", 25 მაისს გამოაქვეყნა, მას შემდეგ, რაც ერთი თვით ადრე გამოცხადებული ანალოგიური შესყიდვა 14 მაისს უკან იქნა გახმობილი.
  • პირველადი გეგმის მიხედვით, სახელმწიფოს 1 801 000 ცალ სასკოლო ფორმებში 44 900 000 ლარი უნდა გადაეხადა - ახლა ეს თანხა 45 658 840 ლარამდე გაიზარდა.
  • ჯერჯერობით სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში არ ჩანს დაინტერესებული კომპანიები, რომლებიც ფორმების შეკერვის სურვილს გამოხატავენ.

პირველად გამოცხადებული ტენდერი, ოფიციალური ვერსიით, იმის გამო შეწყდა, რომ შერჩეულმა კომპანიამ უარი თქვა სახელმწიფოსთან ხელშეკრულების გაფორმებაზე. „საგანმანათლებლო რესურსებმა“ სასკოლო ფორმების შესყიდვის დავალება 2026 წლის 1 აპრილს მიიღო.

განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყება ირწმუნება, რომ სასკოლო ფორმების სავალდებულოდ ქცევა ემსახურება "განათლების სისტემაში თანასწორობის, დისციპლინისა და ერთიანი სასკოლო გარემოს უზრუნველყოფას, ასევე მოსწავლეებს შორის სოციალური განსხვავებების შემცირებას," მათი დროულად შესყიდვა კი სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას ატარებს.

"შესაბამისი შესყიდვის ორგანიზება უზრუნველყოფს ხარისხისა და უსაფრთხოების ერთიანი სტანდარტის დაცვას; ფორმების ხელმისაწვდომობას ქვეყნის მასშტაბით; ფასების რეგულირებასა და სტაბილურობას", - წერს სახელმწიფო უწყება, რომელმაც სასკოლო ფორმებით მოსწავლეები სწავლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე უნდა უზრუნველყოს.

თუკი თავდაპირველი ვერსიით, სასკოლო ფორმები ორ ეტაპად უნდა შესყიდულიყო, ტანსაცმლის 30% - 31 ივლისამდე და დარჩენილი 70% - 20 აგვისტომდე, ახლა სახელმწიფო მზადაა, უფრო მეტი თანხის გადახდის მიუხედავად, სამ ეტაპად დაყოს სასკოლო ფორმების კერვის პროცესი.

განახლებული გრაფიკის მიხედვით:

  • პირველ ეტაპზე, 15 ივნისიდან 25 აგვისტომდე, იკერება 301 000 ფორმა;
  • მეორე ეტაპზე, 15 ოქტომბრამდე, სახელმწიფო შეისყიდის 600 000 ფორმას;
  • მესამე ეტაპზე კი, 30 ნოემბრამდე, შეიკერება ყველაზე მეტი, 900 000 ფორმა.


სასკოლო ფორმების შემოღება "ქართული ოცნების" "განათლების რეფორმის" ნაწილია - ამ ცვლილებით, ფორმა სავალდებულოა პირველიდან მეექვსე კლასამდე მოსწავლეებისთვის.

