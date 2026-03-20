პატრიარქის მუსიკა

„წმინდაო ღმერთო“, „მოდი ჩემთან, უფალო“, „კირიე ელეისონ“, „იხარებს სული შენი“, „ევქარისტია“, „დავიღალე“, „ალილუია“, „Agnus dei“, “Te deum”, „ერეკლეს ლოცვა“, „Ave Maria“, - ეს არასრული სიაა პატრიარქის შექმნილი საგალობლებისა და მუსიკალური ნაწარმოებების.
ამ ნაწარმოებების ორიგინალ ვერსიებს სხვადასხვა წელს, არანჟირება გაუკეთეს, საორკესტრო ვერსიებად აქციეს და გადაამუშავეს ცნობილმა ქართველმა კომპოზიტორებმა. მათ შორის ზვიად ბოლქვაძემ, ვახტანგ კახიძემ, ნიკოლოზ რაჭველმა, მერაბ ოძელაშვილმა, მიხეილ ოძელმა, ოთარ ტატიშვილმა, გიორგი შავერზაშვილმა.
"ხშირად მიფიქრია, მის უწმინდესობას თავი ადრიდანვე მუსიკისთვის რომ მიეძღვნა"...
ილია მეორის მუსიკალური შემოქმედების საზოგადოებამდე მიტანაში კი განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის სვიმონ ჯანგულაშვილს, თბილისის ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძრის საპატრიარქო გუნდის რეგენტს. სწორედ მისი დახმარებით გარდაიქმნებოდა ნოტებად პატრიარქის მიერ შექმნილი მელოდიები.
სვიმონ ჯანგულაშვილი ილია მეორის დაბადებიდან 80 და მღვდელმთავრად კურთხევის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილ სანოტო კრებულის შესავალში, როგორც კრებულის რედაქტორი, წერს:
„პატრიარქი ხშირად აღნიშნავს, რომ ის არ არის პროფესიონალი კომპოზიტორი, რომ მისთვის მუსიკა სწორედ სულიერი მისწრაფებების გამოხატვისა და ძიებების საშუალებაა. პირადად ჩემთვის, როგორც მუსიკოსისთვის, რომელიც უფალმა დააჯილდოვა მისი უწმინდესობის მუსიკალური ცხოვრების უღირსი მოწმეობით, მეტად დასანანია, რომ მას სისტემური საკომპოზიციო განათლება არ მიუღია. ხშირად მიფიქრია: მის უწმინდესობას თავი ადრიდანვე მუსიკისთვის რომ მიეძღვნა, ბევრ მნიშვნელოვანსა და ღირებულს შესძენდა ქართულ მუსიკალურ ხელოვნებას“...
სხვებიც იხსენებენ, რომ კათოლიკოს-პატრიარქი, მართლაც ხშირად წუხდა, რომ მას მუსიკალური განათლების მიღების შესაძლებლობა არ მიეცა:
„როდესაც მას ვხვდებოდით, გულდაწყვეტით ამბობდა და განიცდიდა, რომ არ ჰქონდა მუსიკალური განათლება. ოჯახს არ ჰქონდა ამის საშუალება და ვერ შევძელიო, მაგრამ იმდენად საინტერესო მელოდიები დატოვა, რომ აბსოლუტურად შეივსო მისი გულის წყვეტა“, - გვეუბნება მანანა ხვედელიძე, მუსიკოლოგი, საერთაშორისო სააღდგომო ფესტივალის დამფუძნებელი და ორგანიზატორი.
სწორედ ამ ფესტივალის კიდევ ერთი დამფუძნებლის, მარიამ დავითაშვილის იდეა იყო, რომ 2013 წელს დაბეჭდილიყო კათოლიკოს პატრიარქის მიერ შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოებების პირველი სანოტო კრებული.
ეს კრებული აერთიანებს ყველა იმ ცნობილ თუ ნაკლებად ცნობილ საგალობელსა და მუსიკალურ-ინსტრუმენტულ ნაწარმოებს, რომელიც ილია მეორის მუსიკაზე შეიქმნა. მათ შორის, უმეტესი ნაწილი, გაორკესტრებული და არანჟირებულია კომპოზიტორ ზვიად ბოლქვაძის მიერ.
წლების წინ, საპატრიარქო გუნდის რეგენტმა, სვიმონ ჯანგულაშვილმა სწორედ მას სთხოვა ილია მეორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საგალობლის „კირიე ელეისონის“ საგუნდო არანჟირება:
„ეს იმაზე მეტი იყო, ვიდრე მხოლოდ მხოლოდ პასუხისმგებლობა. ენით აღუწერელმა მღელვარებამ შემიპყრო. მართალი გითხრათ, არ მინდოდა და ვუთხარი კიდეც სვიმონს, იქნებ, სხვამ გააკეთოს-მეთქი, მაგრამ დამარწმუნა, შეძლებ, სცადეო, არ შემეშვა.
ასე რომ ვცადეთ. პირველი იყო „კირიე ელეისონ“. მე უნდა გამეკეთებინა საგუნდო არანჟირება და უნდა გადამეტანა ნოტებზე მამაკაცთა გუნდისთვის.
მახსოვს, როდესაც ტაძარში სრულდებოდა „კირიე ელეისონ“, როგორ აიტაცა ის მრევლმა. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. ასეთი ღვთაებრივი მელოდია, ყურადღების მიღმა ვერ დარჩებოდა, გამორიცხულია“, - იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ზვიად ბოლქვაძე.
"ბევრ რამეს გვიწონებდა, მაგრამ გვქონდა დისკუსიაც"
„კირიე ელეისონს“ მოჰყვა „სანქტუსი“, “Agnus Dei”, “ალილუია”, “Te deum” - ილია მეორის არაერთი ნაწარმოები აჟღერდა ზვიად ბოლქვაძის არანჟირებით. კომპოზიტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იხსენებს, რომ თითოეული ნაწარმოები კათოლიკოს-პატრიარქის ჩართულობითა და მონაწილეობით იქმნებოდა:
„დაიწყო ჩვენი შეხვედრები. ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი ისტორიის ფურცლებია. არც კი მჯერა, რომ ეს ჩემს თავს ხდებოდა.
ბევრ რამეს გვიწონებდა, მაგრამ გვქონდა დისკუსიაც, როცა უკვე გაორკესტრებაზე გადავედით. იქ ბევრი სამუშაო იყო ჩასატარებელი და ხშირად ვხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს. იხვეწებოდა ნაწარმოები. მთავარია ის, რომ უწმინდესი ამ პროცესში ჩართული იყო სრულად.
ნაწარმოებს მას ვასმენინებდი ფორტეპიანოს თანხლებით. ვუხსნიდი, რომ, მაგალითად, ამ ნაწილში იქნება საყვირი, აქ იქნება ჰობოი, აქ გუნდი, აქ სოლისტები იქნებიან, თან ვუკრავდი, თან ვმღეროდით. პატრიარქს ჩემიც სჯეროდა და სვიმონისაც. ენდობოდა ჩვენს მუსიკალურ გემოვნებას. ჩვენც თითქოს ვიცოდით მისი მუსიკალური ენა, მისი სულის მუსიკას მივყვებოდით თითქოს და უსიტყვოდ გვესმოდა მისი“, - ამბობს ზვიად ბოლქვაძე.
"მისი ჰარმონია ლოცვის ხასიათს ატარებს"
ილია მეორის მიერ შექმნილი საგალობლები დღეს ეკლესიებში, ღვთისმსახურებისას სრულდება და მათ ცოცხალი, ლიტურგიული ფუნქცია აქვთ.
მუსიკოლოგი მანანა კობახიძე ასე ახასიათებს ილია მეორის საგალობლებს:
„მის მიერ შექმნილი ნაწარმოებები მართლაც არის ქართული საეკლესიო ტრადიციის გაგრძელება, თუმცა, ხაზგასმით უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს არის ინდივიდუალური, საკუთარი ხელწერა.
ის ხომ ერთხმიანად წერდა მუსიკას, თუმცა, მის ერთხმიანობაში იგრძნობა მრავალხმიანობის განსაკუთრებული პოტენცია. თითქოს ხმებში ჩაგესმის მისი მელოდია. თანამედროვე გამორჩეული მუსიკოსების თანაავტორობით, საბოლოოდ ასეთადაც ჩამოყალიბდა მისი მუსიკა.
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ამ მუსიკის სიმარტივე და ამასთანავე, საოცარი სიღრმე და მიზიდულობა. მისი ჰარმონია ლოცვის ხასიათს ატარებს, თითქოს ყოველ ჩვენგანს ეხმარება სულიერ კონცენტრაციაში. ადამიანის სულში შედის ღრმად“, - ეუბნება მანანა ხვედელიძე რადიო თავისუფლებას.
კათოლიკოს-პატრიარქის კიდევ ერთ მუსიკალურ თემაზე, კომპოზიტორ ოთარ ტატიშვილის მიერ შექმნილი საფორტეპიანო ნაწარმოები, არაერთი საერთაშორისო სცენიდან ისმის.
კომპოზიტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იხსენებს, როგორ შექმნა ეს ნაწარმოები 13 წლის წინ, მაშინ, როდესაც პატრიარქი გერმანიაში, სამკურნალოდ იმყოფებოდა. ის წაიმღერებს ილია მეორის მიერ დაწერილ მუსიკალურ თემას, რომელიც საფუძვლად დაედო 9-წუთიან საფორტეპიანო ნაწარმოებს:
„ეს იყო ორწინადადებიანი მარტივი მუსიკალური თემა, სწორედ ის სტილი, რომელიც ახასიათებდა უწმინდესს. ხშირად ამბობდა, რომ არ იყო კომპოზიტორი და წერდა მარტივ მელოდიას, რომელიც ხალხისთვის დასამახსოვრებელი იქნებოდა და ასეცაა, მიუხედავად სიმარტივისა, მის თემებში, საოცარი სიღრმე იგრძნობა.
ამ თემის აუდიოვერსია, რომლის სახელწოდებაც იყო „ფიქრები წარსულსა და მომავალზე“, გამომიგზავნა სვიმონ ჯანგულაშვილმა. დავამუშავე და საბოლოოდ შეიქმნა საკმაოდ რთული ნაწარმოები. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო“, - ეუბნება რადიო თავისუფლებას ოთარ ტატიშვილი.
2011 წელს, ერთ-ერთ საკვირაო ქადაგებაში, ილია მეორემ მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საგალობლის შესახებ, „დავიღალე, მოდი ჩემთან უფალო“, ისაუბრა და ასე ახსნა მისი შექმნის იდეა:
„მაინც რა ურთიერთდამოკიდებულება არის ღმერთსა და ადამიანს შორის? ღმერთი მოდის ჩვენკენ და ჩვენ უნდა მივიდეთ უფალთან, უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს და არ უნდა ავცდეთ. ასეთი პატარა საგალობელი დაიწერა: “დავიღალე, დავიღალე, მოდი ჩემთან, უფალო…” არის ისეთი მდგომარეობა, როცა ადამიანს აღარ შეუძლია გააგრძელოს თავისი გზა. ეცემა ტალახში, ცოდვებში და ეუბნება უფალს: “დავიღალე, დავიღალე, მოდი ჩემთან, უფალო…” ე.ი. მე აღარ მაქვს ძალა, რომ მოვიდე შენთან, არამედ შენ მოდი ჩემთან. ერთ-ერთი გზა, რომელსაც მიჰყავს ადამიანი უფალთან, ეს არის მოწყალება“...
ილია მეორეს სიონის ტაძარში დაკრძალავენ
- 17 მარტს, გვიან საღამოს 93 წლის ასაკში თბილისში, კლინიკა „კავკასიის მედიცინის ცენტრში“ გარდაიცვალა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე, ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი;
- სინოდის გადაწყვეტილებით, მას კვირას, 22 მარტს სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალავენ;
- კათოლიკოს-პატრიარქის გარდაცვალების გამო საქართველოში გლოვა გამოცხადდა;
- საქართველოს პატრიარქის გარდაცვალების გამო ქვეყანა სამძიმრის წერილებს იღებს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებისაგან და მაღალი თანამდებობის პირებისგან.
ფორუმი