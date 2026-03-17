მიხეილ ყაველაშვილი: „რთული მდგომარეობაა“
მიხეილ ყაველაშვილმა დატოვა კავკასიის მედიცინის ცენტრი. მისი თქმით, პატრიარქი „რეანიმაციურ განყოფილებაში იმყოფება“ და „რთული მდგომარეობაა“. მან იმედი გამოთქვა, რომ ის მალე გამოჯანმრთელდება.
„ინტენსიური მკურნალობა მიდის და იმედი უნდა ვიქონიოთ ყველამ ვილოცოთ, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდეს და პატრიარქი ისევ გამოჯანმრთელდეს“, - თქვა მან და კლინიკის ტერიტორია დატოვა.
კავკასიის მედიცინის ცენტრში მიხეილ ყაველაშვილი მივიდა
კავკასიის მედიცინის ცენტრში მივიდა „ქართული ოცნების“ მიერ საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტად არჩეული მიხეილ ყაველაშვილი.
პოლიტიკური თანამდებობების პირები დილიდან მიდიან პატრიარქის ამბის გასაგებად. კლინიკაში იყო მისული კულტურის მინისტრი, თინათინ რუხაძე, სუს-ის უფროსი, მამუკა მდინარაძე, სახალხო დამცველი, ლევან იოსელიანი.
კლინიკაში, სადაც პატრიარქი წევს, სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი მივიდა
სახალხო დამცველის, ლევან იოსელიანის ცნობით, „განსაკუთრებული სიახლის თქმა არ შეუძლია“, თუმცა იმედს იტოვებს, რომ პატრიარქი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობას დაძლევს.
„იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება... ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა დაიძლიოს, რაც მას ახლა აწუხებს.. მე ექიმებთან საუბარი არ მქონია, მაგრა ყველა ვინც იქ იმყოფება, დამაიმედებელი განწყობა აქვთ“, - უთხრა ლევან იოსელიანმა კლინიკიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს.
მისივე ცნობით, კლინიკაში ამ დრომდე რჩება ჯანდაცვის მინისტრი, მიხეილ სარჯველაძე. ლევან იოსელიანი ამბობს, რომ ექიმებს არ გასაუბრებია და ინფორმაცია სასულიერო პირებისგან მიიღო.
პატრიარქის მოსანახულებლად კლინიკაში იმყოფებოდა:
- ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე;
- სუს-ის ხელმძღვანელი მამუკა მდინარაძე.
სამედიცინო დაწესებულებაში არიან პატრიარქის თანამოსაყრდე შიო მუჯირი და საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხემძღვანელი, დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე.
