10 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს რომეო მიქაუტაძეს

მას ჩამოართვეს ქონება, კერძოდ კი ესპანეთსა და მცხეთაში არსებული სახლები, როგორც მისი, ასევე მისი მეუღლის სახელზე რეგისტრირებული სამი ავტომანქანა.
მას ასევე ჩამოართვეს ბინიდან ჩხრეკისას ამოღებული ძვირფასეულობა, მათ შორის ოქროს საათები და ოქროს ზოდებიც.
მიქაუტაძე სამსახურებრივი უფლებამოსილების მრავალჯერ ბოროტად გამოყენებასა და ამ გზით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაში ცნეს დამნაშავედ.
ბრალდებული განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია.
გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა გამოაცხადა.
რომეო მიქაუტაძის ადვოკატები განაჩენს სააპელაციოში გაასაჩივრებენ.
საპროცესო შეთანხმების გარეშე
წინა სხდომაზე, საბოლოო სიტყვისას, რომეო მიქაუტაძემ საპროცესო შეთანხმების სურვილი გამოხატა და სასამართლოს აცნობა, რომ პროკურატურას განცხადებითაც მიმართა.
მისი სიტყვებით, მზად იყო „არარსებული დანაშაული“ ეღიარებინა და „არარსებული ზიანი“ აენაზღაურებინა, თუ ეს ნაბიჯი დაეხმარებოდა, შვილისშვილის დაბადებას დასწრებოდა.
პროკურატურა დანაშაულის აღიარებას ითხოვდა.
საბოლოოც, საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმებულა.
ყოფილი მაღალჩინოსანი 2025 წლის 20 ივნისს სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა.
იმ დროისთვის უკვე ერთი წელი იყო გასული, რაც მას სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობა აღარ ეკავა. 21 ივნისიდან იგი „წინასწარ პატიმრობაში“ იყო.
9 საქმე
სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია, რომ რომეო მიქაუტაძემ სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობისას, აკრძალვის მიუხედავად, დააარსა რამდენიმე კომპანია, მართავდა მათ და ფლობდა წილებს, მფარველობდა ამ ბიზნესს და იღებდა შემოსავალს.
იგი დამნაშავედ ცნეს:
- „ფულის გათეთრებაში“ (იგივე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში)
- სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში,
- სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობასა
- სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში.
ამ ოთხი ბრალდების ქვეშ გაერთიანებულ ცხრა ეპიზოდს შორის, რაშიც ის დამნაშავედ ცნეს, არის:
- კომპანია „ჯეოკრაფტის“ ეპიზოდი - 3 წელი; ბრალდების თანახმად, ის ამ ენერგეტიკული კომპანიის მართვაში მალულად, უკანონოდ მონაწილეობდა;
- „მომავლის ენერგიის“ ეპიზოდი - 3 წელი; მან „თბილსერვის ჯგუფის“ დირექტორად მუშაობისას, სხვებთან ერთად 120 000 აშშ დოლარად შეიძინა ეს კომპანია და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით „უზრუნველყო კომპანიისთვის სხვადასხვა ნებართვების აღება, რითაც კომპანიის ღირებულება გაიზარდა“;
- „ნახიდური ჰესის“ ეპიზოდი - 3 წელი; ბრალდების თანახმად, ამ კომპანიიდან წილი ნათესავის სახელზე გააფორმა, თუმცა ფიქტიურად და ამ კომპანიასაც მან ააღებინა შესაბამისი ნებართვები;
- „მცირე ჰესის“ ეპიზოდი - 3 წელი;
- 333 მუხლის ეპიზოდი - 2 წელი; საუბარია „სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაზე“, რის გამოც „ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესი დაირღვა“.
- „ფულის გათეთრება“ - 10 წელი.
ფორუმი