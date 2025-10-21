„ჩემი აღქმით, ინტერესი ჰქონდა“ - რა ინფორმაცია მიაწოდა მინისტრის მოადგილის „ახლო მეგობარმა“ სასამართლოს

პირველი მოწმე, რომელიც პროკურორმა ირაკლი მარშანიამ სასამართლოში მიიყვანა რომეო მიქაუტაძის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში (2021-2024) ეკონომიკის სამინისტროს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტის უფროსი, ჯუბო ტურაშვილი იყო.
პროკურატურის მოწმემ სასამართლო სხდომაზე დაადასტურა, რომ რომეო მიქაუტაძესთან „ახლო მეგობრული ურთიერთობა“ ჰქონდა. გამოძიების ეტაპზე კი ჩვენება მის წინააღმდეგ მისცა.
სწორედ, რომეო მიქაუტაძე იყო ტურაშვილის ზემდგომი კურატორი და ისინი ერთად განკარგავდნენ, სხვა დაკავშირებულ დეპარტამენტებთან და სამინისტროებთან ერთად ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკას, ინვესტიციებს, ენერგოეფექტურობის, ბაზრის კვლევისა და მისი ათვისების საკითხებს.
რომეო მიქაუტაძე ეკონომიკის სამინისტროში მინისტრის მოადგილის და შემდგომ პირველი მოადგილის თანამდებობებს 2021 წლიდან 2024 წლის თებერვლის ჩათვლით იკავებდა. მისი თანამდებობაზე ყოფნისას 2022 წლის 30 დეკემბრიდან ეკონომიკის მინისტრი, ლევან დავითაშვილი იყო. პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი.
„რომეო მიქაუტაძე კარგი რეპუტაციით სარგებლობდა, მას დარგის ფარგლებში 25 წლამდე გამოცდილება ჰქონდა... მე რომ დავიწყე მუშაობა, მალევე დაინიშნა ბატონი რომეო და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ის „მომავლის ენერგიას“ და „ნახიდურის“ პროექტებს ფლობდა. ამის შესახებ ინფორმაცია გვქონდა დეპარტამენტს. როცა საქმე ეხებოდა ამ კომპანიების საკითხებს, განვითარების მომდევნო ნაბიჯებს, ჩემი თანამშრომლები მახსენებდნენ, რომ ამ პროექტებს ფლობდა ბატონი რომეო“, - განაცხადა მოწმემ.
პროკურატურის ცნობით, 2019 წელს, როცა რომეო მიქაუტაძე შპს „ენერგოტრანსის“ დირექტორი იყო, ბიზნეს-პარტნიორთან ერთად 20 801 აშშ დოლარად შპს „ნახიდური ჰესი“ შეიძინა.
შპს „ნახიდური ჰესი“ ბოლნისის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების საზღვრებში ახორციელებს დღეღამური რეგულირების 7.2 მგვტ სიმძლავრის „ნახიდური ჰესი“ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტს.
„თავისი წილი ნათესავის სახელზე გააფორმა“, თუმცა „რეალურად კომპანიის მართვაში თვითონ“ მონაწილეობდა.
გამოძიების ვერსიით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობისას, „გამორჩენის მიღების მიზნით“, ამ კომპანიას სხვადასხვა ნებართვის (გამოძიება ჯერ არ აზუსტებს რა ნებართვები მიიღო „ნახიდური ჰესმა) აღებაში დაეხმარა, რამაც სახელმწიფოს ინტერესები დააზიანა.
რაც შეეხება შპს „მომავლის ენერგიას“, ეს კომპანია საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, 2020 წელს, შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ დირექტორად მუშაობის პერიოდში შეიძინა, რომეო მიქაუტაძემ სხვებთან ერთად 120 000 აშშ დოლარად.
პროკურატურის ცნობით, ყიდვის შემდეგ თავისი კუთვნილი წილი ფორმალურად ნათესავზე გააფორმა და აკრძალვის მიუხედავად, მის მართვაში მონაწილეობდა.
„ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში, ბრალდებულმა ბოროტად გამოიყენა სამსახურებრივი უფლებამოსილება და შპს „მომავლის ენერგიისთვის“ გამორჩენის მისაღებად, უზრუნველყო კომპანიისთვის სხვადასხვა ნებართვების აღება, რითაც კომპანიის ღირებულება გაიზარდა“, - აცხადებენ პროკურატურაში.
შპს „მომავლის ენერგიას“ საქარველოს მთავრობამ გასული წლის აპრილში(პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეა) დმანისში სამი ჰესის ასაშენებლად სამი მიწის ნაკვეთი 49 წლით გადასცა. ამ ნაკვეთებზე კომპანიამ 2022 წლის 9 მარტს (პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილია) მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად სამი ჰიდროელექტროსადგური „მაშავერა 1, 2 და 3“ უნდა ააშენოს.
პროკურატურის მოწმე „ახლო მეგობარი“
საქმის პროკურორის ირაკლი მარშანიას კითხვაზე, რა დოზით იყო მიქაუტაძე ენერგეტიკულ პროექტებში ჩართული, მოწმემ უპასუხა, რომ როცა სამინისტროში პროექტი შემოდიოდა, ჯერ იუსტიციის სამინისტოში აგზავნიდნენ შესაბამისი დოკუმენტების მოსაპოვებლად, შემდეგ სხვა უწყებებთან თანამშრომლობით, მათ შორისაა ფინანსთა სამინისტროც, პროექტის განვითარებისთვის საჭირო ნებართვას იღებდნენ. ყველა საჭირო დოკუმენტით პროექტი მთავრობას ეგზავნებოდა, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრი მთავრობის სხდომაზე ამტკიცებდა მას.
„ამ ფარგლებში კურირებას უწევდა ბატონი რომეო“, - განაცხადა მოწმემ.
პროკურორისა და მოწმის დიალოგი სასამართლო სხდომაზე:
მოწმე: „არსებობდა ინფორმაცია, რომ ბატონი რომეო ფლობდა ამ ორ პროექტს "მომავლის ენერგიას და "ნახიდური ჰესს“.
პროკურორი: საიდან იცოდით?
- ვერ გეტყვით პირველწყაროს შესახებ, ეს ინფორმაცია ჩვენ გვქონდა და ერთმანეთთან კომუნიკაციაში აღინიშნებოდა ხოლმე.
- ჩვენ სად?
- დეპარტამენტში.
- კონკრეტულად ვისთან გქონდათ საუბარი? ვინ ფლობდა ინფორმაციას თქვენს გარდა?
- პროექტის განვითარება პირდაპირ მშენებლობით არ იწყება, როცა საქმე ეხებოდა პროექტის განვითარებას და წინსვლას… და როცა ჩვენთან მოდიოდა პროექტი მომდევნო ნაბიჯისთვის (მოწმე გულისხმობს, რომ ენერგოპროექტები მშენებლობის ნებართვამდე სხვადასხვა ეტაპს გადი, მათ შორის ყველაზე პირველი საპროექტი არეალის კვლევაა - რ.თ.) ჩემი თანამშრომლები აღნიშნავდნენ, რომ ეს პროექტები რომეოს ეკუთვნოდა.
- რა ფორმით გამოიხატებოდა ინტერესი?
- გამოიხატებოდა მისი კურაციით, ჩაკითხვებით, დაზუსტებით, განვითარების ფაზების იდენტიფიცირების მხარდაჭერით, კურაციის ფარგლებში გასატარებელი მოქმედებებით.
- იცით თუ არა ამ კომპანიებში ვისზე იყო გაფორმებული წილები?
- არ ვიცი.
პროკურორის კითხვებისგან განსხვავებით, რომეო მიქაუტაძის ადვოკატების კითხვებზე პასუხად, მოწმემ თქვა, რომ „ეკონომიკის ყოფილი მინისტრისგან რაიმე პირდაპირი და ირიბი მითითება უპირატეს მდგომარეობაში ჩაეყენებინა რომელიმე კომპანია ან პროექტი არასდროს მიუღია“, მოგვიანებით იმასაც იტყვის, რომ ინფორმაცია რომეო მიქაუტაძის კუთვნილი კომპანიების შესახებ მისი აღქმა იყო და არა ცოდნა, რომელიც ფაქტებს ეფუძნება. ეს აღქმა კი გარემო პირობებიდან და დეპარტამენტში თანამშრომლების საუბრებიდან დარჩა.
ადვოკატი: ხომ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ბატონ რომეოს მიეცა რაიმე მითითება ამ კომპანიებისთვის, მიგენიჭებინათ უპირატებოსა, რომელიც კანონით არ ეკუთვნოდათ?
მოწმე: მე ასეთი მითითება ბატონი რომეოსგან არ მიმიღია.
- მითითება ან პრეტენზია ხომ არ ყოფილა პროექტთა განხილვის დროს, განსაკუთრებული ინტერესი ან ინიციატივა, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკისთვის საზიანო იქნებოდა, ხოლო მიქაუტაძის ინტერესებს წინ წამოწევდა?
- არ მიმიღია პირდაპირი ან ირიბი მითითება.
- ვის გაჰქონდა საკითხები მთავრობაზე?
- მინისტრის დადასტურების შემდეგ, იურიდიულ დეპარტამენტში ხვდებოდა, შემდეგ კი სპეციალურ სისტემაში იტვირთებოდა.
- ვინ იყო წარმდგენი?
- ეკონომიკის მინისტრი.
- პროექტის საბოლოო ბედს რომეო მიქაუტაძე გატყობინებდათ?
- პროგრამის საშუალებით ვიგებდი, რომელიც ხელმოწერილი მოდიოდა მინისტრის მიერ.
მოწმეს კითხვები რომეო მიქაუტაძემაც დაუსვა. ის დაინტერესდა, ჰქონდა თუ არა ენერგეტიკული მიმართულების დეპარტამენტს დავალება ყოფილიყვნენ ოპერატიულები, ეპასუხათ წინა მინისტრის მიერ დატოვებული ასობით უპასუხო წერილისთვის და დახმარებოდნენ ინვესტორებს.
მოწმის პასუხი დადებითი იყო, ისევე, როგორ რომეო მიქაუტაძის დასმულ კითხვებზე პასუხების უმეტესობა.
„რა ნებართვებს გავცემდით?“, - ჰკითხა ტურაშვილს მიქაუტაძემ, რაზეც მოწმემ უპასუხა, რომ „ნებართვებს ისინი კი არა მთავრობა გასცემდა“.
რომეო მიქაუტაძე: „ოდესმე ხომ არ ყოფილა დავალება, განგებ გაგეჭიანურებინა პროექტი, ან ხელოვნური ბარიერები შეგექმნათ, ან რამე "დაგებრაკათ?“,
მოწმე: არა
- გახსენდებათ თუ არა ჩვენს შორის, საღამოს, რომეოს მონდომებოდა და დილით აუქციონი გამოეცხადებინა? თუ ამას წინ მინისტრთან და სხვა პირებთან კონსულტაციები უსწრებდა?
- სიმძლავრის აუქციონები საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე ცხადდებოდა, ისე ვერ გამოაცხადებდა.
დაცვის მხარის დაკითხვის დასრულებისთანავე, პროკურორმა ირაკლი მარშანიამ მოწმეს გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენებიდან ამონარიდი წაუკითხა, სადაც მოწმე ამბობს:
„საჭირო ნებართვების გაცემა რომეო მიქაუტაძის ხელში იყო და მის გარეშე სათანადო ნებართვების გაცემა შეუძლებელო იყო... მიქაუტაძეს აშკარა ინტერესი ჰქონდა და ხსენებული კომპანიები - „მომავლის ენერგია“ და „ნახიდური“ მისი საკუთრება იყო“.
პროკურორმა მას ჰკითხა, რა ნებართვებს გულისხმობდა.
"ჩვენებაში კურაციის ფარგლებში განსახორციელებელ ქმედებებს ვგულისხმობდი",- განაცხადა ტურაშვილმა.
პროკურორის კიდევ ერთ დამაზუსტებელ კითხვაზე, თუ საიდან იცოდა მან, რა ინტერესი ჰქონდა მიქაუტაძეს, მოწმემ უპასუხა, რომ "ეს გახლდათ მისი აღქმა".
დაკითხვის დასრულების შემდეგ მხარეებმა განსხვავებულად განმარტებს მოწმის მიერ სასამართლოსთვის მიცემულ ჩვენების შინაარსი, პროკურორს მიაჩნია, რომ ჯუბო ტურაშვილმა მათი ბრალდება გაამყარა, დაცვის მხარე კი ფიქრობს, რომ მოწმემ ბრალდებულის სასარგებლო ჩვენება მისცა.
პროკურორ, ირაკლი მარშანიას მტკიცებით, მოწმემ დაადასტურა, რომ რომეო მიქაუტაძეს ჰქონდა აშკარა ინტერესი კონკრეტული კომპანიების მიმართ, მათ ლობირებდა; განაცხადა, რომ ყველამ იცოდა მის სამსახურში, რომ ეს კომპანიები იყო რომეო მიქაუტაძის.
რადიო თავისუფლების კითხვაზე, მოწმის დაკითხვის რომელმა ეპიზოდმა დაადასტურა, რომ რომეო მიქაუტაძე კომპანიებს “მომავლის ენერგია“ და „ნახიდურჰესი", ლობირებდა, პროკურორმა უპასუხა:
„ყველა სისხლის სამართლის საქმე გარკვეულწილად ფაზლია, უნდა აიწყოს და საბოლოო სურათი იქნება ბოლოს....რომეო მიქაუტაძის ჩათვლით სულ დასაკითხია 117 პირი, ასევე წარვადგენთ წერილობით მტკიცებულებებს და დავადასტურებთ, რომ რომეო მიქაუტაძე მონაწილეობდა სხვადასხვა კორუფციულ სქემებში და მან ჩაიდინა უკანონო შემოსავლის, დაახლოებით 8 400 000 ლარის ლეგალიზაცია“.
ადვოკატი ბექა ნაცვლიშვილის აზრით, კი მოწმის ჩვენება პროკურატურის მიერ საწინააღმდეგოს მტკიცების მიუხედავად „მამხილებლად ვერ ჩაითვლება“.
მისი თქმით, მოწმემ განმარტა, რომ რომეო მიქაუტაძე ყოველთვის მოქმედებდა კანონის დაცვით, ყოველთვის მოქმედებდა სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით, მას არასოდეს არ მიუღია რომეო მიქაუტაძისგან რაიმე კანონსაწინააღმდეგო მითითება და არც სხვისგან გაუგია, რომ ვინმე სხვა თანამშრომლისთვის მიეცა ასეთი მითითება.
„დასახელებულ ორ შპს-სთან მიმართებაში მოწმემ ჯერ პირდაპირი დაკითხვისას, შემდეგ უკვე დაცვის მხარის შეკითხვებზეც განმარტა, რომ უბრალოდ მუსირებდა რაღაც ხმები, რომ რომეო მიქაუტაძეს შესაძლოა ჰქონდა რაღაც დაინტერესება ამ კომპანიების მიმართ, თუმცა ის ვერ უთითებს ვერც წყაროს, ვინ საუბრობდა, მან არ იცის, საიდან გადიოდა ეს ხმები კონკრეტულ სამინისტროში, შესაბამისად, ის საუბრობს, რომ ეს იყო მისი აღქმა და არა ფაქტი“, - ამბობს ადვოკატი და აგრძელებს მოწმის ნათქვამის შეფასებას:
„მოწმემ თავად განმარტა, თუ რას გულისხმობდა ნებართვებში, როდესაც ამ გამოკითხვის ოქმში საუბარია, რომ რომეო მიქაუტაძეს თითქოს ჰქონდა რაღაც გავლენების შესაძლებლობა ნებართვების გაცემის პროცედურებზე. მან განმარტა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო საერთოდ არ გასცემს არანაირ ნებართვას და ნებართვებში ის გულისხმობდა მემორანდუმის გაფორმებას კომპანიებთან და ეს რომეო მიქაუტაძის არათუ გავლენა, არამედ პირდაპირი ვალდებულება იყო ამ პროცესში მონაწილეობა“.
რომეო მიქაუტაძემ სასამართლო სხდომაზე თავადვე განაცხადა, რომ კომპანია „ჯეოქრაფტის“ მეწილეები (ეს კომპანიაც ფიგურირებს საქმის მასალებში და ბრალდების ეპიზოდში) რომეო მიქაუტაძის მეგობრები არიან:
„თუმცა ჩემგან კომენტარის გაკეთება იმაზე, თუ რატომ გაუჩნდა მოწმეს აღქმა მაშინ, როდესაც თავადვე განმარტა, რომ რომეო მიქაუტაძისგან არც „ჯეოქრაფტთან“ მიმართებაში არ მიუღია არანაირი მითითება ან მინიშნება, რომ ის მისი მეგობრების იყო და მათთვის მიუნიჭებია რაიმე სახის უპირატესობა, ეგ ჩემთვის უცნობია“, - ამბობს ადვოკატი.
გამოძიების ვერსიით, რომეო მიქაუტაძე მფარველობდა შპს „ჯეოკრაფტს“ და მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიაში ოფიციალურად წილი არ გააჩნდა, რეალურად მის მართვაში მონაწილეობდა. ეს კომპანიაც ენერგეტიკის დარგშია ჩართული.
პროკურატურის ცნობით, 2021 წელს, რომეო მიქაუტაძემ, როცა ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო, „ბოროტად გამოიყენა თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება და ავტორიტეტი და საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ, გამორჩენის მიღების მიზნით“, დაეხმარა კომპანიის მეწილეებს, მათი კუთვნილი მეორე კომპანიის 4 224 000 აშშ დოლარად გასხვისებაში, რის სანაცვლოდაც ჯამში 400 000 აშშ დოლარი „უკანონოდ მიიღო“.
დღეს გახდა ცნობილი, რომ ირაკლი კობახიძის მთავრობამ ათობით ენერგეტიკული პროექტის განხილვა შეწყვიტა, რომლებზეც საინვესტიციო შეთანხმებები (მემორანდუმები) არ იყო გაფორმებული.
BMG-ის ცნობით, ეს პროექტები ძირითადად წარდგენილი იყო პირდაპირი კონტრაქტების შეთანხმების პროგრამის ფარგლებში და მათ განხილვებში მონაწილეობდა ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე რომეო მიქაუტაძე,
გაუქმებული პროექტები მოიცავს ჰესებს, მზისა და ქარის ელექტროსადგურებს. არაერთი მათგანის შესახებ საქმის წარმოება დაიწყო წინა პრემიერმინისტრის - ირაკლი ღარიბაშვილის მმართველობის პერიოდში, (წლები მივუთითოთ) თუმცა მათზე ოფიციალური საინვესტიციო შეთანხმება საბოლოოდ აღარ გაფორმებულა.
ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე, რომეო მიქაუტაძე 2025 წლის 21 ივნისს სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. იმ მომენტისთვის უკვე ერთი წელი იყო გასული მას შემდეგ, რაც მას სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობა აღარ ეკავა.
ყოფილი სახელმწიფო მოხელე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულეს.
პროკურატურაში ამბობენ, რომ რომეო მიქაუტაძე შვიდი წლის განმავლობაში, 2017 წლიდან 2024 წლამდე, სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობისას სისტემატურად არღვევდა კანონს, თანაც არაერთს.
გამოძიების მტკიცებით, რომეო მიქაუტაძემ სისხლის სამართლის კოდექსის ოთხი მუხლი დაარღვია, მათგან სამი სამოხელეო დანაშაულის თავშია მოქცეული.
ესენია:
- სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლი - სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, რის გამოც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესი დაირღვა.
ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით სამ წლამდე. ამას გარდა, შესაძლებელია თანამდებობის დაკავების აკრძალვა ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა სამ წლამდე ვადით.
- სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლის მეორე ნაწილი - სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ.
ისჯება ჯარიმით ან სამიდან ხუთ წლამდე პატიმრობით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამ წლამდე.
- სისხლის სამართლის კოდექსის 337-ე მუხლი - მოხელის ან მასთან გათანაბრებულის მიერ პირადად ან სხვისი მეშვეობით საწარმოს, დაწესებულების ან ორგანიზაციის დაარსება, აკრძალვის მიუხედავად მის მართვაში მონაწილეობა, და უკანონო შეღავათებისა და უპირატესობის მოპოვება მფარველობის გზით.
ისჯება შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.
- სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე ნაწილის, გ ქვეპუნქტი - უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება), რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.
ისჯება ცხრიდან თორმეტ წლამდე პატიმრობით.
ჩხრეკა რომეო მიქაუტაძის სახლში
17 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ "ქართული ოცნების" ყოფილი მაღალჩინოსნების სახლებთან ერთად სახელმწიფო უსაფრთოების სამსახურის ანტიკორუფციუმა ბიურომ რომეო მიქაუტაძის სახლიც გაჩხრიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს რამდენიმე სამოხელეო დანაშაულს ედავებიან, მისი სახლი ამ დრომდე არ გაუჩხრიკავთ.
სუს-ის ცნობით, 10 საათიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიჩხრიკა ირაკლი ღარიბაშვილის, გრიგოლ ლილუაშვილის, ოთარ ფარცხალაძის, რომეო მიქაუტაძის, მიხეილ ჩოხელის, ვანო და თორნიკე პარკაულების, სანდრო ლილუაშვილის და მათი ოჯახის წევრების 24 ბინა და საცხოვრებელი სახლები. ოპერაციაში 230-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა.
უწყებისვე ინფორმაციით, სხვადასხვა ადგილიდან ამოღებულია ნაღდი ფული, საერთო ჯამში 7 002 200 აშშ დოლარისა და 136 000 ლარის ოდენობით, 198 ერთეული ძვირფასი ნაკეთობა და საათი, ძვირად ღირებული ნახატები, ათასობით გვერდი დოკუმენტაცია, 50 მობილური ტელეფონი და 119 ელექტრომოწყობილობა.
რომეო მიქაუტაძის ადვოკატის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფის სახლი ე.წ. გამოყოფილი საქმის ფარგლებში გაიჩხრიკა და ეს ჩხრეკა მიმდინარე საქმეს, რომელიც სასამართლოში განიხილება, არ უკავშირდება. ამ საქმეზე სუს-ში გამოძიება ორი მუხლით მიმდინარეობს. ესენია, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება და სამსახურებრივი უფლება-მოსილების ბოროტად გამოყენება.
„არანაირ კავშირში არ არის (ყოფილი მაღალჩინოსნების სახლების ჩხრეკის საქმესთან), ეს არის სხვა სისხლის სამართლის საქმე, მე არ ვიცი, კონკრეტულად რომელი სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში გაიჩხრიკა სხვა პირების სახლები, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ იმ გამოყოფილი საქმის ფარგლებში იძიებდნენ ასევე სხვა პირების მიმართაც რაღაცას. ჩვენთვის უცნობია, ჩვენ არ გვაქვს წვდომა იმ საქმის მასალებზე“, - განაცხადა ადვოკატმა.
მისივე ინფორმაციით, ჩხრეკის შედეგად რომეო მიქაუტაძის სახლიდან 1 200 დოლარი ამოიღეს.
მინისტრის მოადგილის კორუფციის საქმის განხილვა სასამართლოში გრძელდება. მომდევნო სხდომაზეც პროკურატურის მოწმეები დაიკითხებიან. საქმეს მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილი განიხილავსდ.
33 წლის ნინო გალუსტაშვილმა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2023 წელს ჩააბარა. მას დაეწერა ხუთი სხვა დაკავებული დემონსტრანტის საქმეც და ჯერ გამამართლებელი განაჩენი არ გამოუცხადებია:
- მათე დევიძე - მიუსაჯა 4 წელი და 6 თვე;
- გიორგი მინდაძე - მიუსაჯა 5 წელი;
- თემურ ზასოხაშვილი - მიუსაჯა 4 წელი და 6 თვე;
- დავით ლომიძე - მიუსაჯა 4 წელი და 6 თვე;
- დავით ხომერიკი - მიუსაჯა 4 წელი და 6 თვე.
- ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ 11 დემონსტრანტს ბრალი ჯგუფური მოქმედების მუხლზე გადაუკვალიფიცირა და მიუსაჯა 2 წელი.
ნინო გალუსტაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება ნიკა მელიას, გიორგი ვაშაძისა და გივი თარგამაძის საქმეებზე. მელიას მან 8-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა, ვაშაძეს და თარგამაძეს კი 7-7-თვიანი.
მცხეთაში დაბადებულმა გალუსტაშვილმა სამართალმცოდნეობა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ისწავლა - მაგისტრის დიპლომი კი დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში აიღო.
ნინო გალუსტაშვილის ოფიციალური ბიოგრაფია ასეთია:
- 2016 წელს იყო სტაჟიორი და შემდეგ კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი მცხეთის რაიონულ სასამართლოში;
- 2016-2017 წლებში იყო დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სხდომის მდივანი;
- 2018-2020 წლებში იყო სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლოში;
- 2020-2023 წლებში იყო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლოში.
მოსამართლის რანგში ნინო გალუსტაშვილს ქონებრივი დეკლარაცია ჯერ არ შეუვსია, 2024 წლის ნოემბერში შევსებული ერთადერთი დეკლარაცია მას მოსამართლეობის კანდიდატის სტატუსით აქვს შევსებული.
ამ დოკუმენტიდან ჩანს, რომ არ არის დაოჯახებული, მასზე უძრავი ქონება რეგისტრირებული არ არის, არც დანაზოგი არ აქვს და არც ძვირადღირებულ საჩუქრებს არ იღებს. ერთადერთი საჩუქარი, რომელიც ამ დოკუმენტში უჩანს, მამისგან მიღებული ავტომობილია. 2024 წლის აგვისტოში მამამ მომავალ მოსამართლეს 2019 წლის MERCEDES-BENZ GLS 53 AMG აჩუქა.
ფორუმი