მსოფლიო პატრიარქი ილია II-ისთვის წესის აგებაში მიიღებს მონაწილეობას - ამბობენ არქიმანდრიტი იოანე

„მსოფლიოს პატრიარქის თვითმფრინავი დაახლოებით 11:00 საათზე დაფრინდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. 12:00 საათისთვის ველოდებით აქ. ეს არის მისი გადაწყვეტილება... წესის აგებაში მიიღებს მონაწილეობას - ის აუგებს წესს მღვდელმთავრებთან ერთდ“, - თქვა არქიმანდიტრმა იოანე მჭედლიშვილმა მედიასთან.
ის, რომ მსოფლიო პატრიარქი არ აღავლენს მსახურებას ილია II-ის დაკრძალვაზე მედიისთვის ცნობილი გუშინ, 19 მარტს გახდა. ეს რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა, დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემაც:
„არ ყოფილა დაგეგმილი [ბართლომეოსის მსახურება]. ეს ინფორმაცია საპატრიარქოს ოფიციალური წარმომადგენლისგან არ გავრცელებულა და იმთავითვე არაზუსტი იყო“.
- 17 მარტს, გვიან საღამოს 93 წლის ასაკში თბილისში, კლინიკა „კავკასიის მედიცინის ცენტრში“ გარდაიცვალა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე, ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი;
- სინოდის გადაწყვეტილებით, მას კვირას, 22 მარტს სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალავენ;
- კათოლიკოს-პატრიარქის გარდაცვალების გამო საქართველოში გლოვა გამოცხადდა;
- საქართველოს პატრიარქის გარდაცვალების გამო ქვეყანა სამძიმრის წერილებს იღებს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებისაგან და მაღალი თანამდებობის პირებისგან;
- სამების ტაძარში სამოქალაქო პანაშვიდზე მოქალაქეთა უწყვეტი რიგებია. ტაძარი დღე-ღამის განმავლობაში ღიაა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახანგრძლივებული ვადით მუშაობს.
