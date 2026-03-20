მსოფლიო პატრიარქი ილია II-ისთვის წესის აგებაში მიიღებს მონაწილეობას - ამბობენ არქიმანდრიტი იოანე

კონსტანტინოპოლის არქიეპისკოპოსი, მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე. არქივის ფოტო.
არქიმანდიტრი იოანე მჭედლიშვილი ამბობს, რომ მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი საქართველოში კვირას, 22 მარტს საქართველოს პატრიარქის, ილია II-ის დაკრძალვადე რამდენიმე საათით ადრე ჩამოვა. 

„მსოფლიოს პატრიარქის თვითმფრინავი დაახლოებით 11:00 საათზე დაფრინდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. 12:00 საათისთვის ველოდებით აქ. ეს არის მისი გადაწყვეტილება... წესის აგებაში მიიღებს მონაწილეობას - ის აუგებს წესს მღვდელმთავრებთან ერთდ“, - თქვა არქიმანდიტრმა იოანე მჭედლიშვილმა მედიასთან.

ის, რომ მსოფლიო პატრიარქი არ აღავლენს მსახურებას ილია II-ის დაკრძალვაზე მედიისთვის ცნობილი გუშინ, 19 მარტს გახდა. ეს რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა, დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემაც:

„არ ყოფილა დაგეგმილი [ბართლომეოსის მსახურება]. ეს ინფორმაცია საპატრიარქოს ოფიციალური წარმომადგენლისგან არ გავრცელებულა და იმთავითვე არაზუსტი იყო“.
  • 17 მარტს, გვიან საღამოს 93 წლის ასაკში თბილისში, კლინიკა „კავკასიის მედიცინის ცენტრში“ გარდაიცვალა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე, ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი;
  • სინოდის გადაწყვეტილებით, მას კვირას, 22 მარტს სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალავენ;
  • კათოლიკოს-პატრიარქის გარდაცვალების გამო საქართველოში გლოვა გამოცხადდა;
  • საქართველოს პატრიარქის გარდაცვალების გამო ქვეყანა სამძიმრის წერილებს იღებს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებისაგან და მაღალი თანამდებობის პირებისგან;
  • სამების ტაძარში სამოქალაქო პანაშვიდზე მოქალაქეთა უწყვეტი რიგებია. ტაძარი დღე-ღამის განმავლობაში ღიაა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახანგრძლივებული ვადით მუშაობს.

