ნატომ სამხრეთ კავკასიაში ახალი სპეციალური წარმომადგენელი, კევინ ჰამილტონი დანიშნა

ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენლად სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში კევინ ჰამილტონი დაინიშნა. მან ამ თანამდებობაზე ჩაანაცვლა ესპანელი დიპლომატი, ხავიერ კოლომინა, რომელიც აღნიშნულ პოზიციას 2021 წლიდან იკავებდა.
კევინ ჰამილტონი პარტნიორობის საკითხებში გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილეც იქნება.
„ჰამილტონი ზედამხედველობას გაუწევს ნატოს პოლიტიკურ დიალოგსა და თანამშრომლობას პარტნიორ ქვეყნებთან კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში და ხელს შეუწყობს რეგიონში ნატოსთან პარტნიორობის შემდგომ განვითარებას. ამ თანამდებობას მნიშვნელოვანი როლი აქვს ალიანსის თანამშრომლობის გაძლიერებაში რეგიონულ პარტნიორებთან, მათ შორის საქართველოსთან“, - ნათქვამია საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ვინ არის კევინ ჰამილტონი?
ნატოს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კევინ ჰამილტონი კანადის საგარეო სამსახურის გამოცდილი დიპლომატია. 2023–2026 წლებში თურქეთში კანადის ელჩის თანამდებობას იკავებდა, პარალელურად აკრედიტებული იყო აზერბაიჯანსა და საქართველოშიც. მანამდე იმსახურა ელჩად რუმინეთში, ბულგარეთსა და მოლდოვის რესპუბლიკაში (2016–2020).
2020–2023 წლებში იყო საერთაშორისო უსაფრთხოების პოლიტიკის გენერალური დირექტორი Global Affairs Canada-ში. პასუხისმგებელი იყო საერთაშორისო თავდაცვისა და უსაფრთხოების ურთიერთობებზე, ნატოსა და ტრანსატლანტიკურ უსაფრთხოებაზე, ჩრდილოამერიკულ თავდაცვის თანამშრომლობაზე, ინდო–წყნარი ოკეანის რეგიონში უსაფრთხოების პოლიტიკაზე, იარაღის კონტროლის საკითხებზე...
2013–2016 წლებში ხელმძღვანელობდა აღმოსავლეთ ევროპის და ევრაზიის დეპარტამენტს. პასუხისმგებელი იყო კანადის პოლიტიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებზე 19 ევროპულ და ევრაზიულ ქვეყანაში, დასავლეთ ბალკანეთიდან ცენტრალურ აზიამდე. 2010–2013 წლებში ლიტვაში კანადის საელჩოს ხელმძღვანელობდა, პარალელურად აკრედიტებული იყო ესტონეთსა და ლატვიაში.
ელჩმა ჰამილტონმა მიიღო მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში Norman Paterson-ის სკოლიდან Carleton-ის უნივერსიტეტში (ოტავა) და ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან (ვანკუვერი).
ის დაოჯახებულია და ჰყავს ქალ-ვაჟი.
კევინ ჰამილტონს კომენტარი აქვს გაკეთებული „ქართული ოცნების“ მიერ ე.წ. აგენტების კანონის მიღებაზე. მისი შეფასებით, ეს კანონი დაბრკოლებაა საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე.
„იმედგამაცრუებელი შედეგი გუშინ, საქართველოს პარლამენტში. მმართველი პარტიის კანონი „უცხოური აგენტების შესახებ“ საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრკოლებას წარმოადგენს. დარწმუნებული ვარ, საბოლოოდ ქართველები ამ დაბრკოლებას გადალახავენ, მათი ერისთვის დამახასიათებელი სტოიციზმითა და სიმტკიცით“, - დაწერა კევინ ჰამილტონმა 2024 წლის 25 მაისს X-ზე.
