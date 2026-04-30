საქართველო პრესის თავისუფლების ინდექსში 21 ადგილით ჩამოქვეითდა 

რას ნიშნავს ეს რეიტინგი?
135-ე ადგილი ამ რეიტინგში მიუთითებს, რომ საქართველოში პრესის თავისუფლების მდგომარეობა „რთულად“ არის შეფასებული.
„ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე დემოკრატიული კრიზისისა და პროტესტების, ასევე მათი გაშუქების წინააღმდეგ გატარებული მკაცრი ზომების ფონზე, საქართველო ინდექსში 21 პოზიციით დაქვეითდა“, - წერია საერთაშორისო ორგანიზაციის „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ 2026 წლის პრესის თავისუფლების მდგომარეობის შეფასების ანგარიშში.
შეფასება ემყარება 5 კრიტერიუმს - პოლიტიკურ კონტექსტს, სამართლებრივ ჩარჩოს, ეკონომიკურ და სოციოკულტურულ კონტექსტსა და უსაფრთხოებას. დაგროვებული ქულების მიხედვით, ქვეყნები პრესის თავისუფლების მდგომარეობის მიხედვით ხუთ ჯგუფად იყოფა: კარგი, დამაკმაყოფილებელი, პრობლემური, რთული და ძალიან რთული.
„შემზღუდავი კანონების - განსაკუთრებით „უცხოური აგენტებისა“ და მედიის დაფინანსებასთან დაკავშირებული რეგულაციების მიღება და აღსრულება, ასევე საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ახალი ბარიერები, სამართლის უზენაესობის თვალსაჩინო ეროზიაზე მიუთითებს" - წერია ანგარიშში საქართველოზე.
პრესის თავისუფლების ინდექსი აფასებს მედიაგარემოს სხვადასხვა კომპონენტს 180 ქვეყანაში, მათ შორის ჟურნალისტების უსაფრთხოებას, მედიის დამოუკიდებლობას ჩარევებისგან და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
ეს რეიტინგი ერთ-ერთია იმ საერთაშორისო შეფასებებს შორის, რომლებიც ყოველწლიურად მედია გარემოს აღწერს მსოფლიოში.
„რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე" () არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც იცავს პრესის თავისუფლებასა და ჟურნალისტების უფლებებს მსოფლიოში.
საქართველოს რეიტინგი წლიდან წლამდე უარესდება
წლევანდელი წელი საქართველოს პოზიციის გაუარესების ერთადერთი შემთხვევა არ არის - პრესის თავისუფლების ინდექსში ქვეყნის რეიტინგის ვარდნა გრძელდება ბოლო რამდენიმე წელია. 2023 წელს ქვეყანა 77-ე ადგილზე იყო, 2024-ში 103-ე პოზიციაზე გადაინაცვლა, 2025 წელს კი 114-ე კი ადგილზე აღმოჩნდა, 2026-ში - 135-ეზე.
ორგანიზაცია გასულ წელს საქართველოსთან დაკავშირებით წერდა, რომ „სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევა აფერხებს პრესის თავისუფლების გაუმჯობესების მცდელობებს. დამოუკიდებელი და ოპოზიციური მედიისთვის გარემო კვლავ მტრული რჩება, ხოლო ჟურნალისტების მიმართ სიტყვიერი და ფიზიკური თავდასხმების რაოდენობა იზრდება“
საქართველოში პრესის თავისუფლების გაუარესებაზე მხოლოდ „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ არ საუბრობს. იგივე სურათს აღწერს „მედიის თავისუფლების სწრაფი რეაგირების“ კონსორციუმიც (MFRR), რომელმაც 2025 წლის ანგარიშში მედიისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ თავდასხმები აღწერა. „2025 წელს „ქართულმა ოცნებამ“ დამოუკიდებელ მედიაზე გააგრძელა ინტენსიური ზეწოლა. MapMF-ის მონაცემებით, დაფიქსირდა მედიის თავისუფლების 143 დარღვევა, რომლებიც 263 მედიაწარმომადგენელსა და მედიასუბიექტს შეეხო. განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო სამართლებრივი თავდასხმების მკვეთრი ზრდა.“
ამავე ანგარიშში მზია ამაღლობელის საქმეც არის ნახსენები, როგორც დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლის ერთ-ერთი მაგალითი. „აგვისტოს დასაწყისში, 200 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში უკანონო წინასწარი პატიმრობისა და მკვეთრად პოლიტიზებული სასამართლო პროცესის შემდეგ, „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი ორწლიანი თავისუფლების აღკვეთით დაისაჯა…მზარდი ავტორიტარიზმისა და მედიის თავისუფლებაზე გამკაცრებული ზეწოლის ფონზე, ის წინააღმდეგობისა და სიმტკიცის სიმბოლოდ იქცა“
რეგიონალური კონტექსტი
„პრესის თავისუფლების ხარისხის გაუარესებას რამდენიმე ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ფაქტორი განაპირობებს. რეგიონი მეტად ჰგავს სივრცეს, სადაც დამკვიდრებული დემოკრატიული ღირებულებები თავდაყირა დგება და კანონმდებლობა ხშირად მმართველი ძალის ინტერესების სამსახურში ექცევა - საზოგადოების ინფორმირების უფლების ხარჯზე.“ - ამბობს 2026 წლის ანგარიში.
მონაცემების მიხედვით, რეგიონში საუკეთესო პოზიციას სომხეთი (50-ე ადგილი) იკავებს - ის საქართველოს (135-ე ადგილი) 85 პოზიციით უსწრებს. ამის მიუხედავად, სომხეთში პრესის თავისუფლების მდგომარეობა მაინც „პრობლემურად“ არის შეფასებული.
„პრობლემურობას“ უკავშირებენ „ცილისწამების შესახებ ბოროტად გამოყენებული სასამართლო დავების ზრდას და ისეთ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლებმაც მედიასაშუალებებზე შემაკავებელი ეფექტი მოახდინა.“
მხოლოდ 11 ადგილით ჩამორჩება საქართველოს ყირგიზეთი, რომელიც 146-ე ადგილს იკავებს, 14 ადგილით კი ყაზახეთი - ქვეყანა, ამ რეიტინგის მიხედვით, 149-ე ადგილზეა. ამ ქვეყნებში მედიაზე „ზეწოლა უფრო არაპირდაპირ ფორმებს იღებს - კანონმდებლობის გამკაცრებასთან ერთად იზრდება ონლაინ სივრცეზე კონტროლი და რჩება დაუსჯელობის მაღალი დონე ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის.“
ამავე ანგარიშის თანახმად, ბელარუსი 165-ე ადგილზეა, აზერბაიჯანი - 171-ეზე, რუსეთი იკავებს 172-ე ადგილს, ხოლო თურქმენეთი - 173-ეა რეიტინგში. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ეს 4 „რეიტინგის ყველაზე დაბალ საფეხურზე მყოფი ქვეყნებია“ და შეფასებისას მათი სამართლებრივი ქულები 22-დან 32-მდე მერყეობს.
„ბელარუსში და რუსეთში - სადაც მსოფლიოში ჟურნალისტების რაოდენობით სიდიდით მეორე ციხეა, ხოლო უცხოელი ჟურნალისტებისთვის (ყველა მათგანი უკრაინელია) პირველ ციხედ მიიჩნევა - ანტიტერორისტული და ანტიექსტრემისტული კანონები ხშირად გამოიყენება ჟურნალისტების საქმიანობის კრიმინალიზაციისთვის.“
80 პოზიციით უსწრებს საქართველოს უკრაინა - ქვეყანა რეიტინგში 55-ე ადგილს იკავებს.
რაც შეეხება თურქეთს, ის 163-ე ადგილზეა და პრესის თავისუფლების მდგომარეობა იქ „ძალიან სერიოზულად“ არის შეფასებული.
2025 წელს RSF-მა „ქართული ოცნების“ დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი „პრესის თავისუფლების მტაცებელთა“ 34-კაციან სიაში შეიყვანა. ივანიშვილი ამ სიაში ვლადიმირ პუტინის, ალიაქსანდრ ლუკაშენკას, ილჰამ ალიევის, ალი ხამენეის, ნიკოლას მადუროს, ვიქტორ ორბანისა და სხვების გვერდით მოხვდა.
წელსაც ამ რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს ნორვეგია. ბოლო ხუთეულში კი ერიტრეა, ჩრდილოეთ კორეა, ჩინეთი, ირანი და საუდის არაბეთი შედიან.
ფორუმი