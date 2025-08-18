უკრაინა, პალესტინა... „ორმაგი სტანდარტი“ თუ ახალი ცენზურა კინოში

თუმცა ეს არ იყო მსოფლიო პრემიერა - კანადაში მცხოვრები რუსი რეჟისორის ნამუშევარი ათი დღით ადრე ვენეციის კინოფესტივალის ერთ-ერთ პროგრამაში უჩვენეს. პრემიერამ იქ მეტ-ნაკლებად უხმაუროდ ჩაიარა. ბევრი ამბობდა, რომ ვენეციის ბიენალეზე ფილმის „რუსები ომში“ სეანსი „გაეპარათ“, რადგანაც იმ დღეებში მედია ქართული ფილმის პროგრამიდან მოხსნის სკანდალით უფრო იყო დაკავებული. კინოს მოყვარულებს ახსოვთ, ალბათ, რომ რუსუდან გლურჯიძის „ანტიკვარიატის“ დაგეგმილი სეანსი რამდენიმე საათით ადრე გაუქმდა, რადგან რეჟისორი ყოფილმა პარტნიორებმა საავტორო უფლებების დარღვევის გამო დაადანაშაულეს. მოგვიანებით „ანტიკვარიატი“ დააბრუნეს პროგრამაში, მაგრამ სადღაც ფესტივალის ბოლო დღეებში, როცა ვენეციის ფესტივალზე აკრედიტებული ჟურნალისტების უმრავლესობა ტორონტოს კინოფესტივალზე გაემგზავრა, სწორედ იქ, სადაც პროგრამაში „რუსები ომში“ იყო ჩართული.
უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საომარი ოპერაციის დაწყების შემდეგ, ფაქტობრივად, ყველა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო კინოფესტივალმა დაასანქცირა რუსეთის კინემატოგრაფისტები. 2022 წლიდან დღემდე რუსეთში გადაღებული, განსაკუთრებით ფედერალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ფილმები მსოფლიოს კინოფორუმებზე არ უჩვენებიათ. უფრო მეტიც, ფესტივალების აკრედიტაციაზე დღემდე უარს ეუბნებიან ჟურნალისტებს, რომლებიც პუტინის პროპაგანდისტულ მედიაში მუშაობენ. მაგრამ ფილმებს, ცხადია, ეთნიკური ნიშნით არ არჩევენ - თუკი ავტორი არ ცხოვრობს რუსეთში და იღებს ფილმს დასავლური ფულით, ის არანაირად არაა შეზღუდული დიდ ფესტივალებზე... აქ ისიც იგულისხმება, რომ მაღალი მხატვრული დონის ფილმის გადაღება დღევანდელ რუსეთში, სადაც ხელოვნება პუტინის პროპაგანდითაა გაჯერებული, ისედაც შეუძლებელია.
კანადის მოქალაქე ანასტასია ტროფიმოვა წლების მანძილზე მუშაობდა პუტინის პროპაგანდისტულ მედიაში - Russia today-ის არხზე. 2023 წელს შეაღწია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ზონაში, დონბასში და 7 თვე იღებდა კინოს სეპარატისტულ ტერიტორიაზე. ტროფიმოვა დაელაპარაკა რუს ჯარისკაცებს, რომლებიც ფრონტზე განსხვავებულად აღმოჩნდნენ - ზოგი საკუთარი სურვილით წავიდა, რადგან სჯეროდა რომ „უკრაინელ ნაცისტებს ებრძვის“, ზოგი მობილიზაციამ აიძულა, ზოგს კი იმედი ჰქონდა რომ „კარგად გადაუხდიდნენ“... რეჟისორმა გადაიღო აგრეთვე უკრაინელი ახალგაზრდები, რომლებიც რუსების მხარეს იბრძვიან.
“რუსები ომში” აბსოლუტურად მოკლებულია ავტორის შეფასებას და აქვს პრეტენზია ობიექტურობაზე. თუმცა კრიტიკოსების ნაწილი თვლის, რომ ტროფიმოვა შეფარულად ცდილობს გაუღვიძოს მაყურებელს თანაგრძნობა ჯარისკაცების მიმართ იმ მოტივით, რომ დამნაშავეები არა ეს ახალგაზრდები, არამედ რუსი პოლიტიკოსები და პირველ რიგში, ვლადიმირ პუტინია… ფილმს "რუსები ომში" უფრო მკაცრი შემფასებელიც გამოუჩნდა - ხალხი, რომელიც მიიჩნევს, რომ უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის გადაღება ავტორის პოზიციის გარეშე, “ობიექტურად”, უკვე არის ომის გამართლება, ამიტომ ასეთი ფილმი არ უნდა უჩვენონ ფესტივალზე, რომელსაც ავტორიტეტი აქვს.
ვენეციის ბიენალესგან განსხვავებით, ტორონტოს ფესტივალზე ანასტასია ტროფიმოვას არ გაუმართლა. უკრაინის კანადური სათვისტომოს, კანადაში უკრაინის საელჩოს პროტესტის შემდეგ “რუსები ომში” პროგრამიდან ამოიღეს.
„ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ფილმი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ან ფსბ-ს ჭკვიანი ჩინოვნიკების დაკვეთით გადაიღეს... მიუხედავად ავტორის მიერ აგრესიის ბუნების გაგებისა, ფილმში რუსი ჯარისკაცები გაადამიანურებულები არიან“, - წერდა შარშან ალექსანდრ როდნიანსკი, საბჭოთა და უკრაინელი პროდიუსერი, ამერიკული „ოსკარის“ ოთხგზის ნომინანტი, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი მსოფლიო კინოინდუსტრიაში. რუსეთიდან დასავლეთში გადახვეწილ რუს ლიბერალებს ღიად თითქმის არ გამოუხატავთ პროტესტი ფილმის “რუსები ომში” დაცენზურების გამო.
გასულ კვირას ალექსანდრ როდნიანსკი გამოეხმაურა ახლა უკვე ტორონტოს წლევანდელ ფესტივალს, რომელიც 4 სექტემბერს უნდა გაიხსნას. 14 აგვისტოს გაირკვა რომ ტორონტოს კინოფორუმის დირექციამ გააუქმა სეანსები კანადელი რეჟისორის ბარი ეივერიჩის უკვე დაანონსებული ფილმისა „ჩვენს შორის გზა: საბოლოო ხსნა“, რომელიც პენსიაზე გასული ისრაელელი გენერლის, ნოამ ტიმბონის ისტორიას გვიამბობს. ტიმბონმა, რომელიც მრავალჯერ დაუპირისპირდა ბენიამინ ნეთანიაჰუს პოლიტიკას, 2023 წლის 7 ოქტომბერს ტერორისტებისგან იხსნა თავისი ოჯახის წევრები. იგი თავდასხმის დღეს არაერთ ადამიანს დაეხმარა, ხელმძღვანელობდა სამაშველო სამუშაოებს და ამავდროულად, მოუწოდებდა ნეთანიაჰუს გადადგომისაკენ.
ერთ-ერთი პირველი, ვინც გაავრცელა ინფორმაცია ტორონტოს კინოფესტივალის პროგრამიდან ეივერიჩის ფილმის ამოღებაზე სწორედ ალექსანდრ როდნიანსკი იყო: „ფორმალური საბაბი აღმოჩნდა ის, რომ ფესტივალმა არ მიიღო ნებართვა უჩვენოს ფილმი, რომელშიც ტერორისტების ხოცვა-ჟლეტის ტრანსლაციაა ჩართული... მთელი ფილმი თავად ტერორისტების მიერ, მათ სხეულებზე დაკიდებული კამერებით და მობილური ტელეფონებით გადაღებული კადრებითაა აწყობილი. ამიტომ ფესტივალი თავს იკავებს ფილმის ჩვენებისგან. მე ამას კომენტარს ვერ დავურთავ...“
ზოგიერთმა კინემატოგრაფისტმა, რომელმაც გასულ წელს გააპროტესტა ტროფიმოვას ფილმის ჩართვა ტორონტოს ფესტივალის პროგრამაში, ახლა პასუხი მოსთხოვა ფესტივალს პროგრამიდან ბარი ეივერიჩის ფილმის ამოგდების გამო. კინემატოგრაფისტთა სამყაროში ახალი ტიპის ცენზურაზე ლაპარაკი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტორონტოს კინოფორუმის დირექციამ ეს ცვლილება პროგრამაში ახსნა, როგორც მხოლოდ და მხოლოდ „იურიდიული კაზუსი“... ფილმის რეჟისორს არ აუღია სხვისი გადაღებული კადრების გამოყენების უფლება, ამიტომ ფესტივალი ვერ უჩვენებს ფილმს, რომელშიც... საავტორო უფლებებია დარღვეული. კანადის ებრაული თემი, რომელმაც პირველმა გააპროტესტა ტორონტოს კინოფორუმის ეს გადაწყვეტილება აღნიშნავს, რომ „ტორონტოს ფესტივალის დირექცია იცავს ტერორისტების საავტორო უფლებებს... სინამდვილეში კი მას ფესტივალის დღეებში მოსალოდნელი ანტიისრაელური აქციები აფრთხობს“.
ტორონტოს ფესტივალის დირექციას გაახსენეს, რომ ეს უძველესი კინოფორუმი ყოველთვის მხარს უჭერდა თავისუფალ აზრს და ახალ ფორმებს. გამოჩნდნენ კინოკრიტიკოსები, რომლებიც აკრედიტაციის დაბრუნებით იმუქრებოდნენ, თუკი ფესტივალის დირექცია არ აღადგენდა პროგრამაში ბარი ეივირიჩის ფილმს. 15 აგვისტოს ფესტივალის დირექტორმა კემერონ ბეილმა (იგი 2021 წელს ჩაუდგა სათავეში ტორონტოს კინოფორუმს) გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ ესაუბრა ფილმის ავტორებს, პროდიუსერებს, იურისტებს... და დარწმუნებულია, რომ "პრობლემა გადაწყდება“... ბეილი წერს, რომ 20 აგვისტოს გამოცხადდება როდის და სად იქნება შესაძლებელი სკანდალური ფილმის ნახვა.
ტორონტოს ფესტივალის დირექტორის წერილს არაერთი კინემატოგრაფისტი გამოეხმაურა. ბევრი წერს, რომ ჰამასისგან „ნებართვის მოთხოვნა“ მათ მიერ გადაღებული კადრების გამოყენების გამო შესაძლოა ანტიტერორისტული კანონმდებლობის დარღვევაც კი იყოს. იხსენებენ ფილმებს, რომლებშიც გამოყენებულია ნაცისტების, ასევე ISIS-ის, ალყაიდის მიერ გადაღებული კადრები. არავის აუღია მათგან ნებართვა და ამ ფილმებს უპრობლემოდ უჩვენებდნენ მსოფლიოს კინოფესტივალებზე. ტორონტოს „ებრაელი კინორეჟისორების ქსელის“ მიერ გავრცელებულ საპასუხო წერილში ნათქვამია, რომ მომავალი ფესტივალის პროგრამაში 5 პალესტინური ფილმია ჩართული... და რომ ფესტივალის დირექციის გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურად მოტივირებული ნაბიჯია, რომელსაც არანაირი გამართლება არა აქვს.
კრიტიკოსი ანდრე პლახოვი, რომელიც კინოს სამყაროში ტორონტოს ფესტივალის ერთ-ერთ ერთგულ გულშემატკივრად ითვლება (იგი არ ცხოვრობს რუსეთში) თავის ფეისბუკ-გვერდზე წერს, რომ ტორონტოს კინოფორუმი, რომელიც ერთხანს კანის და ვენეციის კონკურენტად იქცა, ცენზურას და თვითცენზურას ვერ დაუპირისპირდა. „ამ შთაბეჭდილებას ბოლო ორი წლის განმავლობაში მომხდარი ორი ინციდენტი ადასტურებს... ისეთი ფილმების ჩვენება, რომელთაც შეუძლიათ მაყურებლის პოლარიზაცია და ცხარე დებატების გამოწვევა ადვილი არ არის. ცენზურა და აკრძალვა ბევრად უფრო ადვილია“.
