რუსთავში ზაზა სარალიძის პროცესი დაიწყო რუსთავის საქალაქო სასამართლო განიხილავს ზაზა სარალიძისათვის აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითს. პროცესის დაწყებამდე ზაზა სარალიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ არ იცის რისთვის დაიბარეს სასამართლოში და რაში სდებენ ბრალს. პროკურატურის განცხადებით, ზაზა სარალიძეს ბრალი ედება სისიხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით: პოლიციელზე თავდასხმა, რომელიც ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 4-დან 7 წლამდე, თუმცა პროკურატურის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებული კომენტარის მიხედვით, ბრალდების მხარე აღკვეთის სახით გირაოს შეფარდებას დასჯერდება.











ავღანეთში დაუდგენელმა სენმა 12 ახალშობილი იმსხვერპლა 12 ახალშობილი დაიხოცა ავღანეთის ჩრდილო-დასავლეთში „უცნობი და ჯერ დაუდგენელი წარმოშობის“ სენის გამო. იტალიის არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც საავადმყოფოს მართავს, განაცხადა 5 ნოემბერს, რომ ახალშობილები დაიხოცნენ წინა დღით მის სამშობიარო კლინიკაში პანჯშირის პროვინციის, ანაბადის ოლქში. ორგანიზაციის განცხადებით, ახალშობილები, რომლებიც კრიტიკულ მდგომარეობაში იყვნენ და ანტიბიოტიკით მკურნალობას უწევდნენ, დაიხოცნენ ახალშობილთა რეანიმაციის განყოფილებაში სეფსისის, გართულებული ინფექციის შედეგად. საავადმყოფომ დაუყოვნებლივ ამცნო ავღანეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მომხდარის შესახებ და მოსთხოვა ქაბულში მოქმედ კერძო ლაბორატორიას, ჩატაროს მიკრობიოლოგიური კვლევა. ორგანიზაცია გაავრცელებს ლაბორატორიის დასკვნის შესახებ ინფორმაციას, როცა კი ის ხელთ ექნება. საავადმყოფო გამორიცხავს „სამედიცინო ხასიათის დაუდევრობას“.









მაკრონი ევროპისთვის აუცილებლად მიიჩნევს არმიას, რომელიც მას დაიცავს რუსეთის, ჩინეთისა და "შტატებისგანაც კი" საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის აზრით, ევროპისათვის აუცილებელია საკუთარი არმია, რათა თავი დაიცვას "რუსეთის, ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისაგანაც კი". ეს აზრი მაკრონმა რადიო „ევროპა 1“-თან ინტერვიუში გამოთქვა. მის თქმით, ევროპის ქვეყნებმა უნდა შექმნან ერთიანი შეიარაღებული ძალები, რომლებიც არ იქნებიან დამოკიდებული აშშ-ზე და დამოუკიდებლად იმოქმედებენ. როგორც მაკრონმა აღნიშნა, ევროპის მეზობლად არსებობს სულ უფრო მეტი ავტორიტარული სახელმწიფო, რომელიც ევროპას საფრთხეს უქმნის კიბერსივრცეში და ერევა დეოკრატიაში. ამ კონტექსტში მან რუსეთი ახსენა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ასევე, რომ ევროპის არმიის შექმნის აუცილებლობამ თავი იჩინა მას შემდეგ, რაც აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აპირებს გასვლას რუსეთთან ხელშეკრულებიდან საშუალო და მოკლე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ. ევროკომისია წელს ივნისში გამოვიდა წინადადებით, გამოიყოს 13 მილიარდი ევრო 2027 წლამდე ევროკავშირის თავდაცვის გასაძლიერებლად.









ეროვნული ბანკი: ლარის კურსი არჩევნების ზემოქმედების შედეგია, დოლარის ფასი კი გადაჭარბებული საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში სავალუტო ბაზარზე გაცვლითი კურსის მერყეობა არ უკავშირდება ფუნდამენტურ ეკონომიკურ ფაქტორებს და ლარის კურსის მიმდინარე დინამიკაზე უარყოფითად მოქმედებს საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში არსებული გარემო, რაც სავალუტო ბაზარზე აისახება. ეროვნული ბანკის განმარტებით, საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რომელსაც ახასიათებს მოკლევადიანი მერყეობა. ეროვნული ბანკი „დაბეჯითებით მოუწოდებს საჯარო პირებსა და ექსპერტებს, თავი შეიკავონ ვალუტის კურსის შესახებ უსაფუძვლო განცხადებებისა და პროგნოზებისაგან, რათა ამით კიდევ უფრო არ გაძლიერდეს არასწორი მოლოდინები.“



ეროვნული ბანკის შეფასებით, ბაზარზე დღეს არსებული აშშ დოლარის ფასი გადაჭარბებულია, ამიტომ, მოსახლეობას და ეკონომიკურ აგენტებს ურჩევს, ნუ მიიღებენ ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებს, რომელიც დიდი ალბათობით, მათვე დააზარალებს.



„ზემოაღნიშნული კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სესხის და შემოსავლის ვალუტა უმჯობესია ერთი და იგივე იყოს, როგორც ეს ეროვნულ ბანკს არაერთხელ განუცხადებია. ასეთ შემთხვევაში მსესხებლები მოწყვლადები არ იქნებიან კურსის მოკლევადიანი მერყეობის მიმართ” - ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. საფინანსო ინსტიტუტი კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ

ეროვნული ბანკის მიზანია საშუალოვადიან პერიოდში ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა და შესაბამისად, გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, რათა არ დაუშვას მაღალი ინფლაცია. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით, დღეს ერთი ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარს და 73 თეთრს აჭარბებს, კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში კი, 2-3 თეთრით მეტია.









ლუკაშენკას საჭიროდ არ მიაჩნია ბელორუსიაში რუსეთის სამხედრო ბაზის არსებობა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას განცხადებით, მისი ქვეყანა რუსეთის მოკავშირეა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საჭიროა ბელორუსიაში რუსეთის სამხედრო ბაზის არსებობა. 6 ნოემბერს მინსკში ამერიკელ ექსპერტებთან და ანალიტიკოსებთან საუბრისას, ლუკაშენკამ თქვა ასევე, რომ ევროპის უსაფრთხოებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აშშ-ის „სამხედრო და პოლიტიკურ როლს“. „ბელორუსიის შეიარაღებულ ძალებს შესწევთ უნარი, უზრუნველყონ უსაფრთხოება და თავიანთი მოვალეობები შეასრულონ გაცილებით უკეთ, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ქვეყანას, რუსეთის ფედერაციის ჩათვლით“, განაცხადა ლუკაშენკამ. მისივე თქმით, ბელორუსია არის „ევროპული ქვეყანა“, რომელიც დაინტერესებულია „ძლიერი და ერთიანი ევროპით“ - ევროპა დღეს ჩვენი პლანეტის დიდი დასაყრდენიაო, დასძინა მან. ლუკაშენკა, რომელიც ხელისუფლების სათავეში დგას 1994 წლიდან, ცდილობს ბალანსის დაცვას აღმოსავლელ და დასავლელ მეზობლებს, რუსეთსა და ევროკავშირს შორის. მას ავტორიტარულ მმართველობაში ადანაშაულებენ. 2016 წელს ევროკავშირმა სანქციები შეუმსუბუქა მინსკს პოლიტიკურ პატიმრებად მიჩნეული რამდენიმე პირის გათავისუფლების გამო.









უკრაინის გენპროკურორი მზად არის, გადადგეს აქტივისტზე თავდასხმის გამოძიებით საზოგადოების უკმაყოფილების გამო უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ პარლამენტში განაცხადა, რომ მზად არის გადადგეს, რახან საზოგადოების უკმაყოფილებას იწვევს აქტივისტ კატერინა ჰანძიუკზე მჟავით თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებული ზომები. 33 წლის ჰანძიუკს, რომელიც ცნობილი იყო პოლიციაში კორუფციის კრიტიკით, 31 ივლისს გოგირდმჟავა შეასხეს, რასაც 4 ნოემბერს მისი გარდაცვალება მოჰყვა. გენერალური პროკურორის თქმით, ის დღეს მიმართავს პრეზიდენტს განცხადებით გადადგომის შესახებ და სურს, რომ პარლამენტმა მიმდინარე კვირაში განიხილოს მისი საკითხი. ლუცენკოს განცხადებამდე ერთი დღით ადრე, უკრაინაში ათობით არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოითხოვა სამართალდამცავ ორგანოთა ხელმძღვანელების გადადგომა ჰანძიუკის საქმის გამო. აქტივისტზე თავდასხმაში ეჭვმიტანით დაკავებულია ხუთი პირი, მათ შორის სამართალდამცველი, მაგრამ ნათელი არ არის, ვინ დგას თავდასხმის უკან.











