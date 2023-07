56 წლის ასაკში გარდაიცვალა მომღერალი, შინეიდ ო კონორი

როიტერსი "Irish Times"-ზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას ირლანდიელი მუსიკოსის, მომღერლისა და სიმღერების ავტორის, შინეიდ ო კონორის გარდაცვალების შესახებ. მომღერალი დღეს, 26 ივლისს გარდაიცვალა.

შინეიდ ო კონორს წლების განმავლობაში ჰქონდა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. 18 თვის წინ დაიღუპა მისი 17 წლის ვაჟი. შვილის სიკვდილის შემდეგ მომღერალი საავადმყოფოში გადაიყვანეს - მაშინ მომღერალი ამბობდა რომ სჭირდებოდა დახმარება სუიციდური აზრებისგან თავის დასაღწევად, რაც წარსულშიც არაერთხელ ჰქონია.

შინეიდ ო კონორმა სადებიუტო ალბომი The Lion and the Cobra1987 წელს ჩაწერა, განსაკუთრებით ცნობილი კი გახდა პრინცის მიერ თავისი ბენდისთვის 1985 წელს დაწერილი სიმღერის Nothing Compares 2 U ქავერით.