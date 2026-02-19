ნორვეგია პალესტინელებისთვის დონორთა შეხვედრას უმასპინძლებს, თუმცა ტრამპის “მშვიდობის საბჭოს” არ შეუერთდება

ტრამპმა 19 თებერვალს, თავისი ინციტივით შექმნილი ე.წ. “მშვიდობის საბჭოს” პირველ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ღაზის რეკონსტრუქციის ფონდისთვის 7 მილიარდი დოლარი შეგროვდა და რომ ნორვეგია დათანხმდა „ღონისძიების მასპინძლობას, რომელშიც “მშვიდობის საბჭოც” მიიღებს მონაწილეობას“.
ნორვეგია ათწლეულების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა AHCL-ს, რომელიც შეიქმნა 1993-1995 წლების ოსლოს შეთანხმებების შემდეგ, რომლებიც ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის დასრულებას ისახავდა მიზნად, თუმცა რეგიონში მშვიდობა კვლავ მიუღწეველია.
„ამ ჯგუფის ვიცე-თავმჯდომარეები ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი არიან... ჩვენ კონტაქტზე ვართ აშშ-სთან იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ვისაუბროთ ღაზის სექტორისთვის სამშვიდობო გეგმაზე“, - განაცხადა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა.
„ნორვეგიამ ნათლად განაცხადა, რომ ჩვენ არ გავხდებით მშვიდობის საბჭოს წევრი და ეს პოზიცია ურყევი რჩება“.
ფორუმი