ტრამპმა პენტაგონს უცხოპლანეტელთა შესახებ დოკუმენტების გასაჯაროება დაავალა

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავდაცვის მინისტრ პიტ ჰეგსეთს დაავალა, გამოაქვეყნოს სამთავრობო დოკუმენტები, რომლებიც უცხოპლანეტელებთან და ამოუცნობ მფრინავ ობიექტებთან არის დაკავშირებული.
„მე დავავალებ თავდაცვის მინისტრს და შესაბამის დეპარტამენტებსა და სააგენტოებს, დაიწყონ უცხოპლანეტელებთან და დედამიწის გარეთ სიცოცხლის, ამოუცნობ საჰაერო მოვლენებთან და ამოუცნობ მფრინავ ობიექტებთან დაკავშირებული სამთავრობო დოკუმენტების გამოვლენისა და გამოქვეყნების პროცესი, ასევე ნებისმიერი სხვა ინფორმაციისა, რომელიც დაკავშირებულია ამ უაღრესად რთულ, მაგრამ უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებთან“, დაწერა ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელ Truth-ში.
ხუთშაბათს, მან აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა „საიდუმლო ინფორმაციის“ გამჟღავნებაში დაადანაშაულა ბრაიან ტაილერ კოენის პოდკასტში ამ უკანასკნელის მიერ გაკეთებული კომენტარების შემდეგ. კითხვას, მართლაც არსებობენ თუ არა უცხოპლანეტელები, ობამამ უპასუხა: „ისინი რეალურები არიან, მაგრამ მე ისინი არ მინახავს“. მან ასევე უარყო შეთქმულების თეორიები ნევადაში არსებული სამთავრობო ობიექტის შესახებ, სადაც თითქოს დედამიწის მიღმა სიცოცხლის ნიმუშები არსებობს.
„ისინი არ იმყოფებიან... ზონა 51-ში. იქ არ არის მიწისქვეშა ობიექტები, თუ არ არსებობს რაიმე გრანდიოზული შეთქმულება და ეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ დაუმალეს“, თქვა ობამამ.
მოგვიანებით მან განმარტა, რომ არ უნახავს იმის მტკიცებულება, რომ უცხოპლანეტელებმა „ჩვენთან კონტაქტი დაამყარეს“. თუმცა, ობამამ დასძინა, რომ „სამყარო იმდენად უზარმაზარია, რომ სტატისტიკურად, იქ სიცოცხლის არსებობის ალბათობა მაღალია“.
2024 წლის ანგარიშში პენტაგონმა განაცხადა, რომ „არ არსებობს მტკიცებულება“, რომელიც ადასტურებს, რომ აშშ-ის მთავრობის წარმომადგენლებს უცხო პლანეტების სიცოცხლეს შეხვედრიან. ობიექტების უმეტესობა, რომლებიც შეცდომით იქნა მიჩნეული უცხოპლანეტელებად, დედამიწაზე შექმნილი ჩვეულებრივი პროდუქტები იყო. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 1950-იან და 1960-იან წლებში უცხოპლანეტელებისადმი ინტერესის ზრდა შეიძლება მივაწეროთ ამერიკული სადაზვერვო თვითმფრინავების სატესტო ფრენებს და გარკვეული კოსმოსური ტექნოლოგიების ტესტირებას.
