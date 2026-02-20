აშშ-ის უზენაესმა სასამართლომ ტრამპის მიერ დაწესებული ტარიფების უმეტესობა უკანონოდ ცნო

სასამართლომ დაადგინა, რომ ტრამპმა გადააჭარბა თავის უფლებამოსილებას 1977 წლის საგანგებო ეკონომიკური უფლებამოსილების შესახებ კანონის (IEEPA) გამოყენებით. „კონგრესს რომ განზრახული ჰქონოდა პრეზიდენტისთვის ტარიფების დაწესების განსაკუთრებული და არაჩვეულებრივი უფლებამოსილების მინიჭება, ის ამას პირდაპირ გააკეთებდა“, ნათქვამია უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უზენაესმა სასამართლომ საბოლოოდ გააუქმა ტრამპის ერთ-ერთი პოლიტიკური ზომა, რომელიც მისი მეორე ვადის განმავლობაში იქნა მიღებული, აღნიშნავს The Wall Street Journal. სხვა სფეროებში, სასამართლოს კონსერვატიული უმრავლესობა ტრამპს ჯერჯერობით ფართო უფლებამოსილებებს ანიჭებდა.
გადაწყვეტილება არ მოქმედებს ფოლადისა და ალუმინის ტარიფებზე, რომლებიც სხვა კანონებით იყო დაწესებული. ის მოიცავს ტარიფებს, რომლებსაც, სავარაუდოდ, ათი წლის განმავლობაში დაახლოებით 1,5 ტრილიონი დოლარი უნდა მოეტანა. გადაწყვეტილების თანახმად, კომპანიებს, რომლებმაც უკვე გადაიხადეს ტარიფები, შეუძლიათ ფინანსთა სამინისტროსგან თანხის დაბრუნება მოითხოვონ. ასობით კომპანიამ უკვე შეიტანა სარჩელი.
გამოცემა აღნიშნავს, რომ ტრამპმა შესაძლოა ტარიფების ნაწილი ხელახლა დააწესოს სხვა სამართლებრივი მექანიზმების მეშვეობით, თუმცა ამას მეტი დრო დასჭირდება.
2025 წლის თებერვალში ტრამპმა კანადიდან, ჩინეთიდან და მექსიკიდან შემოტანილ საქონელზე ტარიფები დააწესა და ეს გადაწყვეტილება ახსნა იმით, რომ არასაკმარის ზომებს იღებდნენ აშშ-ის საზღვრის გავლით ფენტანილისა და სხვა უკანონო ნარკოტიკების ტრანსპორტირების წინააღმდეგ.
აპრილში ტრამპმა 10%-იანი ზოგადი ტარიფი გამოაცხადა პრაქტიკულად ყველა ქვეყნიდან იმპორტზე და უფრო მაღალი ტარიფები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც ადმინისტრაცია არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობის მონაწილეებად მიიჩნევს.
ტარიფები ძალაში რჩებოდა სასამართლო დავის მთელი პროცესის განმავლობაში.
